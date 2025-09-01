Viva + com Carne chega à 5ª edição na Expointer 2025

Com o objetivo de valorizar a pecuária e estimular o consumo consciente de proteína animal, a Comissão Jovem da Farsul promove a 5ª edição do Viva + com Carne durante a Expointer 2025. A iniciativa, que já se consolidou como um ponto de encontro tradicional na feira, combina ciência, tradição e gastronomia em um momento que celebra a cultura do churrasco e a importância da carne para a saúde e para a economia gaúcha.
Neste ano, o destaque será um bate-papo especial com a nutricionista clínica Vera Lisboa, que vai abordar de forma acessível os principais mitos relacionados ao consumo da carne e ressaltar seus benefícios nutricionais, como o aporte de ferro, zinco, vitaminas essenciais e ômega 3.
O Viva + com Carne é um movimento liderado por jovens produtores rurais, que buscam fortalecer o diálogo sobre a cadeia produtiva e aproximar o público urbano da realidade do campo. A atividade ocorrerá amanhã (2), às 18h, no Restaurante Zambiazzi – Pista J (Rústicos).
Viva + com Carne
Quando: 02 de setembro, às 18h (terça-feira)
Endereço: Restaurante Zambiazzi – Pista J (Rústicos), na Expointer (Parque Estadual de Exposições Assis Brasil – BR-116, km 257 (via lateral), em Esteio)
