Visão de fora do restaurante. Helena Goulart / Agência RBS

É difícil acreditar que, em meio ao vai e vem da Praça da Alfândega, no Centro Histórico de Porto Alegre, exista um pedacinho que transporta os visitantes diretamente para o clima ensolarado do Mediterrâneo.

O Vila Finamor é daqueles lugares que, assim que se entra, fazem esquecer o agito da cidade: a decoração em branco e azul, com detalhes que lembram as casinhas das ilhas gregas, cria um ambiente acolhedor e descontraído.

O espaço, que já existe há alguns anos, passou por uma recente reforma e ganhou ares ainda mais modernos, mantendo o charme original.

O restaurante abre tanto para o almoço quanto para o jantar — uma ótima pedida para quem trabalha ou passeia pelo Centro durante o dia, mas também para quem quer aproveitar uma noite diferente, em um cenário que parece de viagem.

Prato da semana. Helena Goulart / Agência RBS

O atendimento é outro destaque: atencioso e eficiente, sem pressa, mas sempre presente quando necessário.

Fomos em duas pessoas e saímos super satisfeitos — os pratos são muito bem servidos e ideais para dividir ou saborear individualmente.

O que experimentamos

Entradas

O cardápio agrada a todos os gostos: sushi, frutos do mar, massas, alaminutas, carnes. E há um detalhe que conquista logo de cara: ao pedir qualquer prato, o cliente tem direito ao buffet de saladas, com folhas fresquinhas e molhos saborosos para começar a refeição de forma leve.

Tartare de salmão. Helena Goulart / Agência RBS

De entrada, o tartare de salmão do chef (R$ 58), preparado com azeite trufado e molho ponzu, surpreendeu pela delicadeza e pelo equilíbrio de sabores.

Bebidas

Sodas italianas. Helena Goulart / Agência RBS

Para acompanhar, escolhemos duas sodas italianas (R$ 18) — uma de bergamota e outra de maçã verde — refrescantes e levemente adocicadas.

Principais

Galinhada. Helena Goulart / Agência RBS

Nos principais, provamos a galinhada (R$ 34), prato do dia, bem tomatada, com ovo frito e farofinha crocante, e o arroz thai com camarões gigantes (R$ 82), aromático, temperado e cheio de personalidade.

Arroz thai. Helena Goulart / Agência RBS

Sobremesa

Pudim. Helena Goulart / Agência RBS

Para encerrar a experiência, não poderia faltar um doce: o pudim com farofa de amendoim (R$ 14) veio acompanhado de um cafezinho, garantindo aquele final perfeito.

Veredito

Mais do que um simples restaurante, o Vila Finamor é uma experiência que combina boa gastronomia, ambiente charmoso e sensação de estar em um destino de praia — sem sair do Centro de Porto Alegre.

Vila Finamor