A confeitaria é pequena e intimista. Helena Goulart / Agência RBS

Há lugares que conquistam pela primeira impressão. E há outros que seduzem devagar, com um certo ar de segredo bem guardado.

A Ursa, confeitaria de bairro comandada pela diretora criativa e chef Ingrid Cavalli, pertence a esse segundo grupo.

Pequena e quase imperceptível para quem caminha pela rua, revela um encanto imediato quando a porta se abre: o aroma de café recém-passado se mistura ao perfume de massas assando no forno e cria uma atmosfera acolhedora, difícil de esquecer.

O espaço, intimista e charmoso, convida a desacelerar. É daquelas descobertas que parecem feitas sob medida para uma tarde sem pressa, seja para um café acompanhado de uma fatia de torta ou para encomendar o bolo que vai roubar a cena em um aniversário.

O café que abre caminho

Café filtrado da Baden. Helena Goulart / Agência RBS

A experiência começa bem antes da primeira mordida. O cafezinho filtrado da Baden (R$ 9), preparado com delicadeza, é intenso e equilibrado — perfeito para acompanhar a variedade de pães e doces.

Milk Cheese e Brioche Bun de pepperoni. Helena Goulart / Agência RBS

Entre os salgados, dois destaques fazem valer a visita: o Milk Cheese (R$ 15), um pão de miolo macio recheado com uma generosa combinação de queijos derretidos, e o Brioche Bun de pepperoni (R$ 18), que surpreende pelo contraste entre a massa amanteigada e o toque levemente picante do embutido.

Tortas que contam histórias

Matilda´s. Helena Goulart / Agência RBS

Nas vitrines, três tortas roubam a cena e justificam a fama da casa. A Matilda (R$ 28) é um clássico: massa úmida, recheio intenso e equilíbrio perfeito de doçura — conquista mesmo quem foge de sobremesas enjoativas.

Colores. Helena Goulart / Agência RBS

Já a Colores (R$ 28) chama atenção pela aparência de camadas de cacau black. Entre elas, uma trilogia de recheios de brigadeiro ao leite, brigadeiro de doce de leite e cobertura de ganache de chocolate. Mais doce, sim, mas de sabor profundo e viciante.

For Fun. Helena Goulart / Agência RBS

A terceira estrela, For Fun (R$ 32), faz jus ao nome. Suas massas de red velvet, chocolate e baunilha se intercalam com recheios de brigadeiro ao leite, cheesecake e curd de limão. A cada garfada, um novo encontro de texturas e sabores, como se a sobremesa se reinventasse na boca.

Para adoçar ainda mais

Bolo cremoso de milho. Helena Goulart / Agência RBS

Se restar espaço — ou mesmo se não restar — vale provar o bolo de milho (R$ 10), cremoso e com gostinho caseiro.

Chocoamora. Helena Goulart / Agência RBS

A Chocoamora (R$ 27), um blondie de chocolate branco com amoras frescas, equilibra o adocicado com um toque levemente ácido.

Cake Bites. Helena Goulart / Agência RBS

O Cake Bites (R$ 10) é um bombom de bolo mergulhado em chocolate, perfeito para quem quer um doce em dose pequena, enquanto o Croc (R$ 12), feito com flocos de milho envoltos em chocolate, tem textura crocante e viciante.

Croc. Helena Goulart / Agência RBS

Para fechar, a Toast (R$ 15): lembra uma rabanada, mas ganha um toque especial com mel, crocância e perfume irresistível.

Toast. Helena Goulart / Agência RBS

Veredito

Ursa não é apenas uma confeitaria: é uma experiência que faz valer cada desvio de caminho. Uma joia discreta de Porto Alegre que merece ser descoberta, devorada e, inevitavelmente, revisitada.

Ursa