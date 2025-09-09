Seis pizzarias brasileiras estão entre as melhores do mundo; veja o ranking

O ranking 50 Top Pizza World é atualizado anualmente. Marta P. (Milacroft) / stock.adobe.com

Seis pizzarias brasileiras foram reconhecidas entre as melhores do mundo no ranking 50 Top Pizza World 2025. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (8), em uma cerimônia em Nápoles, na Itália. Dos 37 países que participaram, o Brasil foi o terceiro com mais vencedores na lista, atrás da Itália, com 41, e Estados Unidos, com 16.

A melhor colocada entre as brasileiras é a Leggera Pizza Napoletana, em São Paulo, que ficou em terceiro lugar. Antes, dela estão Una Pizza Napoletana, em Nova York, nos Estados Unidos e I Masanielli - Francesco Martucci em Caserta, na Itália, empatadas em primeiro lugar. Em segundo está a The Pizza Bar on 38th, em Tóquio, Japão.

A primeira entre as brasileiras na lista é também a melhor pizzaria da América Latina. Com o chefe pizzaolo, Anndré Guidon, a Leggera Pizza Napoletana tem duas unidades nos bairros de Perdizes e Jardins, na capital paulista.

A próxima brasileira na lista é a Ferro e Farinha, do Rio de Janeiro, em 31º. Na 36ª posição estão duas pizzarias de São Paulo, empatadas: A Pizza da Mooca e QT Pizza Bar. Em 50º, está a Unica Pizzeria, também em São Paulo, assim como o 96º lugar, a Veridiana.

Entenda

O 50 Top Pizza é uma plataforma dedicada a mapear o movimento global da pizza e reunir, anualmente, as melhores pizzarias artesanais do mundo. Criado em 2017, o guia também evidencia a diversidade de estilos que marca a cena gastronômica atual nos cinco continentes.

O acesso é gratuito e aberto a qualquer visitante do site, que está disponível em inglês. A ferramenta conta ainda com recursos de geolocalização e a função "encontre a melhor pizzaria perto de mim", pensada para facilitar a busca por restaurantes em diferentes regiões.

Top 100 melhores pizzarias do mundo em 2025: