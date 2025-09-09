Seis pizzarias brasileiras estão entre as melhores do mundo; veja o ranking

Seis pizzarias brasileiras foram reconhecidas entre as melhores do mundo no ranking 50 Top Pizza World 2025. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (8), em uma cerimônia em Nápoles, na Itália. Dos 37 países que participaram, o Brasil foi o terceiro com mais vencedores na lista, atrás da Itália, com 41, e Estados Unidos, com 16.
A melhor colocada entre as brasileiras é a Leggera Pizza Napoletana, em São Paulo, que ficou em terceiro lugar. Antes, dela estão Una Pizza Napoletana, em Nova York, nos Estados Unidos e I Masanielli - Francesco Martucci em Caserta, na Itália, empatadas em primeiro lugar. Em segundo está a The Pizza Bar on 38th, em Tóquio, Japão.
A primeira entre as brasileiras na lista é também a melhor pizzaria da América Latina. Com o chefe pizzaolo, Anndré Guidon, a Leggera Pizza Napoletana tem duas unidades nos bairros de Perdizes e Jardins, na capital paulista.
A próxima brasileira na lista é a Ferro e Farinha, do Rio de Janeiro, em 31º. Na 36ª posição estão duas pizzarias de São Paulo, empatadas: A Pizza da Mooca e QT Pizza Bar. Em 50º, está a Unica Pizzeria, também em São Paulo, assim como o 96º lugar, a Veridiana.
Entenda
O 50 Top Pizza é uma plataforma dedicada a mapear o movimento global da pizza e reunir, anualmente, as melhores pizzarias artesanais do mundo. Criado em 2017, o guia também evidencia a diversidade de estilos que marca a cena gastronômica atual nos cinco continentes.
O acesso é gratuito e aberto a qualquer visitante do site, que está disponível em inglês. A ferramenta conta ainda com recursos de geolocalização e a função "encontre a melhor pizzaria perto de mim", pensada para facilitar a busca por restaurantes em diferentes regiões.
Top 100 melhores pizzarias do mundo em 2025:
- Una Pizza Napoletana — Nova York, Estados Unidos e I Masanielli - Francesco Martucci — Caserta, Itália (empate)
- The Pizza Bar on 38th — Tóquio, Japão
- Leggera Pizza Napoletana — São Paulo, Brasil
- Confine — Milão, Itália
- Diego Vitagliano — Nápoles, Itália e Napoli on the Road — Londres, Ingraterra (empate)
- Seu Pizza Illuminati — Roma, Itália
- I Tigli — San Bonifacio, Itália
- Baldoria — Madri, Espanha
- Pizzeria Sei — Los Angeles, Estados Unidos
- Tony’s Pizza Napoletana — São Francisco, Estados Unidos
- Cambia-Menti Di Ciccio Vitiello — Caserta, Itália
- 50 Kalò — Nápoles, Itália
- RistoPizza — Tóquio, Japão
- Jay’s — Kenmore, Estados Unidos
- Dry Milano — Milão, Itália
- La Cascina Dei Sapori — Rezzato, Itália
- La Notizia — Nápoles, Itália
- Fiata — Hong Kong
- Ribalta — Nova York, Estados Unidos
- Sartoria Panatieri — Barcelona e Via Toledo — Viena, Áustria
- Ti Amo — Adrogué, Argentina
- Massilia — Bangkok, Tailândia
- Sestogusto — Turim, Itália
- Allería — Providencia, Chile
- 50 Kalò — Londres, Inglaterra
- Robert's — Chicago, Estados Unidos
- IMperfetto — Puteaux, França
- Crosta — Makati, Filipinas e SHOP225 — Melbourne, Austrália
- Don Antonio — Nova York, Estados Unidos
- I Masanielli - Sasà Martucci — Caserta, Itália
- Ferro e Farinha — Rio de Janeiro, Brasil
- Pizzeria Da Lioniello — Succivo, Itália
- 180 Grammi Pizzeria Romana — Roma, Itália
- Clementina — Fiumicino, Itália
- Da Suzy — Gurgaon, Índia
- A Pizza da Mooca — São Paulo, Brasil e QT Pizza Bar — São Paulo, Brasil (empate)
- Le Grotticelle — Caggiano, Itália
- BOB Alchimia A Spicchi — Montepaone Lido, Itália
- La Bolla — Caserta, Itália
- I Vesuviani — Casoria, Itália
- Flama — Miraflores, Peru
- Pizza Zulu — Fürth, Alemanha
- Ken's Artisan Pizza — Portland, Estados Unidos
- Apogeo — Pietrasanta, Itália
- Bro — Nápoles, Itália
- La Fenice — Pistoia, Itália
- NNea — Amsterdã, Holanda
- Truly Pizza — Dana Point, Estados Unidos
- A Mano — Makati, Filipinas e Dante's Pizzeria by Enis Baçova — Auckland, Nova Zelândia
- Unica Pizzeria — São Paulo, Brasil
- Bottega — Pequim, China
- Palazzo Petrucci Pizzeria — Nápoles, Itália
- Denis — Milão, Itália
- Fratelli Figurato — Madri, Espanha
- ‘O Munaciello — Miami, Estados Unidos e La Leggenda — Miami, Estados Unidos
- Il Segreto di Pulcinella — Montesarchio, Itália
- Spacca Napoli — Seoul, Coreia do Sul
- Pepe in Grani — Caiazzo, Itália
- Sapori Italiani U Taliana — Bratislava, Eslováquia
- Portarossa — Pampatar, Venezuela
- Forno d’Oro — Lisboa, Portugal
- Raf Bonetta — Pozzuoli, Itália
- La Clásica — San Salvador, El Salvador
- Pizzeria Beddia — Filadélfia, Estados Unidos
- Re I Mi — Sássari, Itália
- Pizzeria Braceria CESARI!! — Nagoya, Japão
- Margherí — Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã
- Modus — Milão, Itália
- Razza — Jersey City, Estados Unidos
- La Balmesina — Barcelona, Espanha
- Giangi — Arielli, Itália
- Surt — Copenhague, Dinamarca
- Stile Napoletano — Chester, Inglaterra
- L’industrie Pizzeria — Nova York, Estados Unidos
- ‘O Scugnizzo — Arezzo, Itália
- Demaio — Bilbao, Espanha
- ‘O Fiore Mio — Faenza, Itália
- L’Incanto Punta del Este, Uruguai
- Franko’s Pizza & Bar — Zagrebe, Croácia
- Saccharum — Altavilla Milicia, Itália
- Pizza Culture — Calgary, Canadá
- Little Pyg — Dublin, Irlanda
- Slice & Pie — Washington, Estados Unidos
- Luca! — Frosinone, Itália
- Giovanni Santarpia — Florença, Itália
- Meunier — Corciano, Itália
- I Borboni — Pontecagnano Faiano, Itália
- Gigi Pipa — Este, Itália
- Avenida Calò — Roma, Itália
- I Fontana — Somma Vesuviana, Itália
- Grigoris — Mestre, Itália
- Matto Napoletano — Escópia, Macedônia
- 48h Pizza e Gnocchi Bar — Melbourne, Austrália
- Zielona Górka — Pabianice, Polônia
- ANTO — Singapura, Singapura
- Veridiana — São Paulo, Brasil
- da PONE — Zurique, Suiça
- Babette — Estocolmo, Suécia
- Taglio — Mineola, Estados Unidos
- Pizzammore — Dacar, Senegal.