Mesa farta na Sanduicheria Flor de Primavera. Helena Goulart / Agência RBS

Desde que me entendo por gente, as tortas e os sanduíches da Flor de Primavera fazem parte dos encontros da minha família.

Minha mãe, minha avó paterna e minha tia sempre foram fãs declaradas: lembro das tardes de café em que elas encomendavam as delícias da casa e a mesa virava sinônimo de festa.

Para nós, o toque agridoce da ameixa nas tortas sempre foi um charme especial – e, sem dúvida, o frescor e o tempero inconfundível são o grande segredo dessa paixão que atravessa gerações.

Essa história de afeto se mistura com a própria trajetória da sanduicheria. A Flor de Primavera nasceu do sonho do casal de argentinos Teresa e Julio Eduardo Yustas, que chegou a Porto Alegre na década de 1970, acompanhados das filhas Carina e Silvina.

Eles começaram a vender os famosos sanduíches primavera no bairro Moinhos de Vento, e rapidamente caíram no gosto dos porto-alegrenses.

Com o tempo, o endereço mudou – hoje a casa funciona na Rua Erasto Roxo de Araújo –, mas a essência segue intacta: atendimento acolhedor, receitas clássicas e qualidade impecável.

O que provamos

Quando decidimos revisitar esse clássico, queríamos reativar nossa própria memória afetiva e fomos direto nos hits do cardápio.

Para começar, pedimos um suco de laranja, geladinho e com aquele equilíbrio perfeito entre doçura e acidez que abre o apetite.

Suco de laranja. Helena Goulart / Agência RBS

Em seguida, as empanadas de carne (R$ 10) surpreenderam: massa fina, levemente crocante, recheio úmido e muito bem temperado – daquelas que dispensam qualquer molho.

Empanadas de carne. Helena Goulart / Agência RBS

Depois vieram os sanduíches, que são a marca registrada da casa. O de pão branco Primavera (R$ 20) chega fresquinho, com fatias macias que abraçam o recheio úmido e o toque vibrante do chimichurri, que traz frescor e um leve picante.

Sanduíche Primavera com presunto, queijo, alface, maionese e ovo. Helena Goulart / Agência RBS

Já o sanduíche Natural (R$ 20) é um verdadeiro clássico saudável: pão de sabor intenso, recheado com ricota cremosa, cenoura ralada, queijo suave, maionese caseira e alface americana crocante – uma combinação simples, mas cheia de textura e equilíbrio.

Sanduíche Natural. Helena Goulart / Agência RBS

E não poderia faltar a lendária torta fria Primavera (R$ 20): camadas generosas e bem molhadinhas, recheio de presunto, queijo, molho verde, molho remolado, com aquele agridoce de ameixa e azeitonas, um toque que sempre fez parte da minha infância e que continua irresistível.

Torta fria Primavera. Helena Goulart / Agência RBS

Para encerrar, os doces que fazem fama: a torta Marta Rocha (R$ 20), com camadas de nata, merengue, chantilly e ovos moles – um clássico que desperta amores e alguns haters, mas seguimos firmes no time fã –, e a de Morango com Branquinho e Castanha (R$ 20), leve, cremosa, com morangos frescos e a crocância sutil da castanha. Impossível não gostar.

Veredito

Décadas depois, a Flor de Primavera continua sendo o destino preferido de quem busca aquele sabor que é, ao mesmo tempo, clássico e afetivo. Um verdadeiro pedaço da história gastronômica de Porto Alegre – e da minha própria história em família.

Flor de Primavera