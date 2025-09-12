Roteiro gastronômico em Portugal: 6 restaurantes imperdíveis de José Avillez

Bairro do Avillez: Taberna, Pateo, Pizzaria Lisboa e Mini Bar. Alessandra Rech / Especial

Como uma boa food hunter, organizo o roteiro das minhas viagens priorizando sempre a gastronomia. Por isso, nas últimas férias para a Europa, incluí praticamente todos os restaurantes do chef José Avillez em Portugal.

Visitei o Cantinho do Avillez, o Encanto, o Belcanto, o Bairro do Avillez e o Mini Bar, estes todos em Lisboa, e o Maré, em Cascais.

Preciso admitir que não foi nada fácil resumir tudo para caber em um único conteúdo, mas, a seguir, apresento um pouco das experiências incríveis que vivi recentemente. Então, se você ama conhecer opções de alta gastronomia, fique por aqui.

Cantinho do Avillez

Localizado no Chiado, o Cantinho do Avillez tem um charme natural que combina tradição e modernidade. O menu traz grande parte da inspiração portuguesa e clássicos como o bacalhau em flocos com migalhas de pão, ovo e azeitonas explosivas (22,75 €).

Iniciamos com um drinque de gin, limão e manjericão (12 €), o queijo assado com chutney de tomate (10 €) e o camarão-tigre com molho de yuzu e trufa (19 €). Tudo incrível!

Destaque para o camarão-tigre e o molho de yuzu trufado. Comeria de novo e de novo!

Para harmonizar, pedimos o vinho branco Esporão Reserva Alentejo (44 €), indicação do sommelier.

Os pratos principais foram o lombo de bacalhau com cebola, batatinhas assadas e creme de pimentão (28 €) e a corvina salteada com molho de bobó e picadinho de aspargos verdes (31 €).

Ambos estavam muito saborosos. O bacalhau desmanchava e o creme de pimentão com alhos tostados era de comer rezando.

De sobremesa, provamos avelã em três texturas, com mousse, sorvete e pedaços de avelã (8,50 €) e as framboesas com sorvete de limão e manjericão (7,50 €). Esse último surpreendeu bastante — bem diferente de tudo que já provei. O sorvete combinou perfeitamente com as framboesas.

Horário de funcionamento: de segunda-feira a domingo, das 12h30min às 15h e das 19h às 00h.

Endereço: Rua dos Duques de Bragança, 7, 1200-162, em Lisboa.

Encanto by José Avillez

Com uma Estrela Michelin e uma Estrela Michelin Verde, o Encanto apresenta os melhores vegetais delicadamente preparados em um menu degustação exclusivo, 100% vegetariano (155 €). A casa prioriza o trabalho de pequenos agricultores portugueses e o uso de produtos sazonais.

O chef José Avillez também cultiva ingredientes na horta da Casa Nossa, sua propriedade no Alentejo.

O resultado? Receitas que destacam os produtos, usando técnica e criatividade para aprimorar sabor, textura, temperatura e estética — um verdadeiro deleite sensorial.

Iniciamos com dois drinques de kombucha e optamos pelo menu degustação de 12 passos (155 €) com harmonização de espumantes e vinhos (95 €). As entradas foram o “ouro, hummus”, com crocante de sementes, azeitonas e flores secas; ervilhas com amêndoa verde e bouquet de primavera; tofu de pinhão com pepino, aspargos brancos, ponzu e flores de fim de primavera; e aspargos verdes com gema curada, sarraceno e coentro.

Na sequência, a abobrinha em quatro texturas: grelhada, flor de abobrinha, frita e miso de sementes. Surpreendente! Quem diria que um único legume poderia ter tantas texturas e sabores.

Depois, a fava com cebola, alho selvagem e alface acompanhada de pãozinho tostado; a beterraba grelhada na brasa com folhas — cuja aparência lembrava carne de pato; e a estrela da noite: o arroz carolino de cogumelos selvagens, salsa e “vieira” de cogumelos, finalizado na hora com vinagre de pera. Surreal!

Ainda provamos a massa folhada com alho-poró, beurre blanc, verjus e trufa de verão; e as sobremesas: casquinha de nêspera com vinagre de pêra e queijo da Serra da Estrela; “brûlée” de morango com morango verde, koji e sabugueiro; e creme de pinhão com shiso, chocolate e limão.

Tudo surpreendente. Por alguns momentos, esqueci completamente que o menu era 100% vegetariano. Ponto para eles!

Horário de funcionamento: de terça-feira a sábado, das 19h às 22h30min.

Endereço: Largo de São Carlos, 10 1200 -410, em Lisboa.

Belcanto by José Avillez

Com duas Estrelas Michelin e eleito recentemente o 42º melhor restaurante do mundo pela The World’s 50 Best Restaurants (edição 2025), o Belcanto oferece uma viagem pela cozinha e pelos vinhos portugueses, inspirada na costa, nas planícies, nas montanhas do interior, na história, nas pessoas, nas descobertas além-mar e nas influências culturais.

A experiência começou na entrada, com o convite da hostess para conhecermos a cozinha. Tudo impecável. O menu degustação (265 €, 12 pratos) acompanha harmonização de vinhos (150 €). Cada etapa traz uma história — literalmente.

Os pratos são apresentados com um card contendo imagem, nome e palavras que remetem à inspiração. O sommelier também narra a origem do vinho, destacando a região no mapa.

Degustamos a “paleta de cores e sabores” com quatro snacks; ostras, algas marinhas, granita de maçã e pepino; pães de fermentação natural, azeitonas, três tipos de manteiga e azeite Cortes de Cima; e beterraba em diferentes texturas com leite de pinhão e sementes de mostarda.

Depois, o lírio (peixe) com repolho e caldo de cozido à portuguesa; e “a horta da galinha dos ovos de ouro” com ovo, pão crocante, trufa negra e cogumelos. O ovo, com a gema molinha, estava surreal.

Na sequência, o carabineiro e “choco à pé descalço” grelhados com curry verde e cinzas de arroz, remetendo às brasas de carvão. Para fechar os principais, o melhor peixe da costa portuguesa na brasa com arroz de lingueirão, limão e caviar; e o leitão com “mole de sarrabulho”, misturando molhos mexicanos e portugueses.

E ainda teve mais: a equipe retirou o guardanapo da mesa e trouxe uma “manga de camisa branca” para usarmos como guardanapo, remetendo à infância. Genial. Entre as sobremesas, destaque para “um dos três porquinhos”: sanduíche de sorvete com sabor de bacon, pele de porco crocante e presunto. Amo sobremesas que misturam doce e salgado.

O pudim “abade de priscos” com frutas cítricas e os quatro doces em diferentes texturas também estavam incríveis. O Belcanto é uma aula de gastronomia e vinhos. Uma experiência memorável que vou lembrar para sempre. Merece todas as estrelas Michelin do mundo.

Horário de funcionamento: de terça- feiras a sábado, das 12h30min às 15h e das 19h às 22h.

Endereço: Rua Serpa Pinto, 10, em Lisboa.

Maré

Com localização privilegiada, o Maré — restaurante de frutos do mar e peixes frescos — integra-se à paisagem natural da Praia do Guincho, em Cascais. A atmosfera e a decoração foram inspiradas no oceano: a parede com conchas foi feita artesanalmente, uma a uma, e o espaço foi restaurado preservando a originalidade.

Começamos com um welcome drink de gin, limão e manjericão (12,50 €) e um couvert de manteiga dos Açores defumada, hummus de feijão-tremoço com laranja, azeitonas e pães variados (4,75 €). As entradas foram: cone de atum com molho picante (15,75 €), croquete com mostarda Dijon trufada (7,50 €) e royal seafood platter (100,50 €) com camarões, percebes, mini lagosta (“bruxinhas”) e amêijoas à bulhão pato.

Estava na dúvida sobre provar percebes, mas ainda bem que experimentei: super saborosos, com frescor único e literalmente gostinho de mar. Também pedimos o fish and seafood platter (152,25 €) com carabineiros, peixe, lula e polvo grelhados. Destaque absoluto para o polvo, no ponto certo.

Outro prato inesquecível foi o arroz de carabineiros, caranguejo e amêijoas (78,75 €), finalizado na mesa com caldo do carabineiro espremido. Levemente picante, extremamente saboroso — arrisco dizer que foi o meu prato preferido em Portugal.

De sobremesa: passion fruit com mousse de maracujá e sorvete de coco (13,25 €) e toucinho do céu com pinhões e sorvete de framboesa (11,75 €). Há também opção de sorvete na casquinha (1 bola — 6 €; 2 bolas — 10,50 €). Vale super a pena fazer um bate-volta de Lisboa a Cascais para um almoço no Maré, com direito a vista deslumbrante para o mar.

Horário de funcionamento: todos os dias das 12h30min às 22h30min.

Endereço: Av. Nossa Senhora do Cabo 9.000, 2750-374, em Cascais.

Pateo - Bairro do Avillez

No coração do Chiado, o Bairro do Avillez é um espaço de 1.000m² criado pelo chef, reunindo diferentes conceitos de restaurantes inspirados nos melhores sabores portugueses. O Páteo, um dos ambientes, é amplo e conta com vista para a cozinha.

O menu, focado em peixes, carnes e frutos do mar, inclui clássicos como bacalhau à Brás com azeitonas explosivas (28 €). Começamos com couvert de azeitonas, manteiga defumada e pães de fermentação natural.

De entrada, camarão com alho e pimenta (19,50 €) acompanhado de pãozinho do couvert para aproveitar o molho. Também provamos o tartar de polvo com emulsão de kimchi, alface crocante, ervas e picles (15 €). Surpreendeu demais. Uma das melhores entradas da viagem.

Para harmonizar, pedimos vinho Esporão Reserva Alentejo (44 €).

Os pratos principais foram robalo grelhado com legumes verdes e azeite de manjericão, acompanhado de arroz de tomate (35 €), e lavagante grelhado com seu arroz e salada verde (70 €). Ambos perfeitos, com destaque para os arrozes, saborosíssimos.

De sobremesa, pavlova do Bairro com merengue, mousse de morango, compota de frutas vermelhas e espuma de queijo-creme (10 €), além do mil-folhas de pastel de nata (10 €), releitura de um clássico lisboeta. Ainda veio um pastel de nata tradicional para comparação. Impossível escolher o melhor — acho que preciso voltar para decidir (risos). Preço justo, comida saborosa e atendimento impecável.

Horário de funcionamento: todos os dias das 12h30min às 15h e das 18h30min às 23h.

Endereço: Rua Nova da Trindade, 18, em Lisboa.

Mini Bar

Por último, mas não menos importante, conhecemos o Mini Bar, também no Bairro do Avillez, em uma porta quase clandestina, no final do ambiente. A experiência já começa na entrada: o trinco da porta é uma perna! Achei que tivesse entendido errado no português de Portugal, mas era isso mesmo (risos).

O espaço é sofisticado, intimista, lembrando um cabaré, com quadros, pinturas e até um camarim.

O menu à la carte é dividido em atos: lanches, cones, tostadas, crudos, tempuras e pequenas porções. Já o menu degustação “escolha do chef” (92,50 € por pessoa) apresenta seis etapas com 12 pratos.

Entre as entradas, destaque para a margarita de maçã verde, a azeitona El Bulli 2005 versão XL-LX (que explode na boca) e a pérola gigante de foie gras. Surpreendentes. Depois, tostada com gamba da costa e aguachille; corneto temaki de tartar de atum com soja picante; e tartar de vaca maturada com parmesão e gema. Esse último estava surreal!

Seguimos com croquetes de mostarda trufada e tempura de aspargos verdes e limão. Nos principais, corvina com molho de moqueca de camarão e arroz branco — uma releitura brasileira impecável — e lombo de vaca maturada com batatas fritas de trufa e parmesão. Carne macia, no ponto. Perfeita.

Para fechar, duas sobremesas: globo de maracujá com mousse e sorvete de coco e cone de chocolate em três texturas. Além da comida incrível, a experiência teve DJ, show ao vivo e muita interação, animando nossa última noite no Chiado.

Horário de funcionamento: de domingo a quarta-feira, das 19h às 02h. Quinta-feira, sexta-feira e sábado, das 19h às 03h.

Endereço: Rua Nova da Trindade, 18, em Lisboa.

Impossível escolher meu preferido entre os seis restaurantes, mas o que posso afirmar é: voltarei a todos com toda certeza.

