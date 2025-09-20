Receitas típicas do Rio Grande do Sul: quatro pratos para surpreender

Nhoque de aipim com manteiga e sálvia, acompanhado de carne assada. Lela Zaniol / Especial

Setembro chega com o cheiro de tradição — e fogo no ar. É tempo de celebrar o Dia do Gaúcho e mergulhar na Semana Farroupilha, quando símbolos e sabores ganham ainda mais força.

A brasa aquecida, a carne de qualidade e o cuidado com os preparos fazem parte da cultura gastronômica do Rio Grande do Sul. E para honrar alguns dos ingredientes que contam quem somos e fugir do óbvio, reunimos alguns pratos que traduzem o espírito da mesa gaúcha.

A seguir, descubra como fazer quibebe com linguiça, estrogonofe de carne com pinhão, nhoque de aipim com manteiga e sálvia e cuca de doce de leite.

Quer receber receitas e dicas gastronômicas em primeira mão? Entre no nosso Canal do WhatsApp, siga e ative as notificações.

Quibebe com linguiça

Quibebe com linguiça. Mariana Pontes / Agencia RBS

Rendimento: de 6 a 8 porções.

Ingredientes

500g de moranga sem casca e cortada em cubos

1 cebola pequena picadinha

6 colheres (sopa) de açúcar

1/2 xícara de farinha de milho

Sal e pimenta a gosto

Para a linguiça e a cebola frita

800g de linguiça toscana

800g de linguiça toscana 3 cebolas cortadas em pétalas e sem casca

Azeite de oliva

Cebolinha verde a gosto

Modo de preparo

Cozinhe a moranga em água até ficar macia o suficiente para amassar com um garfo. Escorra a água do cozimento, amasse bem (como se fosse fazer um purê) e reserve. Em uma panela, aqueça um fio de azeite de oliva e refogue a cebola picadinha. Em seguida, adicione o açúcar e siga mexendo sem parar. Volte com a moranga amassada para a panela e siga mexendo. Aos poucos, acrescente a farinha de milho e mexa por mais alguns minutos até que cozinhe bem. O quibebe terá uma consistência cremosa. Ajuste o sal e a pimenta e está pronto. Reserve. Para a linguiça: cozinhe as linguiças em água fervente por cerca de oito minutos. Escorra a água e faça cortes longitudinais. Aqueça uma frigideira e acrescente um fio de azeite de oliva para fritar as linguiças. Quando estiverem quase prontas (crocantes), adicione as cebolas e siga refogando para que os sabores se misturem. Se necessário use um pouco mais de azeite para pegar bem o fundo da frigideira. Finalize com a cebolinha verde picada e sirva junto com o quibebe.

Estrogonofe de carne com pinhão

Estrogonofe de carne com pinhão. Lela Zaniol / Agência RBS

Rendimento: de 6 a 8 porções.

Ingredientes

500g de carne bovina cortada em cubinhos

Sal e pimenta-do-reino a gosto

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

2 cebolas grandes picadas

2 latas de tomate pelado (sem pele e sementes)

1kg de pinhão cozido, descascado e cortado em cubinhos

4 colheres (sopa) de extrato de tomate

½ lata de creme de leite

Modo de preparo

Tempere a carne com sal e pimenta. Leve uma panela ao fogo, quando estiver bem quente, refogue a carne rapidamente e reserve. Leve o azeite para aquecer, refogue bem a cebola. Acrescente o tomate pelado e tempere-o com sal e pimenta a gosto. Tampe a panela e cozinhe em fogo brando até o tomate desmanchar. Adicione a carne levemente refogada, o pinhão e o extrato de tomate. Mexa bem após cada adição. Deixe cozinhar com a panela tampada por 20 minutos. Desligue o fogo e acrescente o creme de leite. Sirva com arroz branco, batata palha e saladinha verde.



Dica da Lela: para substituir o creme de leite, vale utilizar a versão fresca ou a nata.

Nhoque de aipim com manteiga e sálvia

Nhoque de aipim com manteiga e sálvia. Lela Zaniol / Especial

Rendimento: de 6 a 8 porções.

Ingredientes

Para o nhoque

800g de aipim (mandioca) descascado e cortado em pedaços

1 gema

1/2 xícara de queijo parmesão ralado

1 a 1 e 1/2 xícara de farinha de trigo (aproximadamente)

Sal a gosto

Noz-moscada a gosto (opcional)

Para o molho de manteiga e sálvia

80g de manteiga

8 a 10 folhas de sálvia fresca

Queijo parmesão ralado para finalizar

Pimenta-do-reino moída na hora

Modo de preparo

Comece pelo aipim. Cozinhe-o em água salgada até ficar bem macio. Retire a fibra central e amasse ainda quente até formar um purê liso (pode usar espremedor de batata ou amassar com um garfo). Deixe esfriar um pouco. Depois, prepare a massa. No purê morno, adicione a gema, o queijo parmesão e tempere com sal e noz-moscada. Aos poucos, vá incorporando a farinha, mexendo delicadamente, até a massa ficar macia, homogênea e sem grudar muito nas mãos (cuidado para não exagerar na farinha, pois o nhoque pode ficar pesado). Faça rolinhos com a massa em uma bancada enfarinhada e corte em pedaços de 2 a 3 cm. Cozinhe os nhoques em água fervente com sal, até que subam à superfície. Retire com uma escumadeira e reserve em um prato untado com azeite ou manteiga. Em seguida, faça o molho de manteiga e sálvia. Em uma frigideira grande, derreta a manteiga em fogo médio-baixo. Adicione as folhas de sálvia e deixe dourar suavemente, perfumando a manteiga (cuidado para não queimar). Quando a manteiga estiver levemente dourada e aromática, adicione os nhoques cozidos e salteie delicadamente, deixando que absorvam o sabor e fiquem levemente dourados. Sirva imediatamente com bastante parmesão ralado, pimenta-do-reino moída na hora e, se quiser, folhas extras de sálvia crocante por cima.

Cuca de doce de leite

Cuca de doce de leite. Isadora Neumann / Agência RBS

Rendimento: 20 porções.

Ingredientes

Para a massa

3 ovos

1 colher (sopa) de manteiga

1 pote de doce de leite

2 xícaras de açúcar

4 xícaras de farinha de trigo

1 xícara de leite

1 colher (sopa) de fermento em pó

Para a farofa

1 xícara de farinha de trigo

1 xícara de açúcar

Canela em pó a gosto

1/2 xícara de manteiga

Modo de preparo

Comece pela farofa: em uma tigela média, misture bem a farinha, o açúcar, a manteiga e a canela. Faça isso com a ponta dos dedos até obter uma massa com textura de farofa. Reserve. Para a massa, bata na batedeira os ovos, o açúcar e a manteiga. Acrescente parte da farinha e metade do leite e bata novamente até obter uma massa homogênea. Adicione o restante da farinha e do leite e bata de novo. Por último, junte o fermento e misture suavemente com uma espátula. Despeje a massa em uma forma retangular untada. Disponha o doce de leite em colheradas sobre a massa. Cubra com a farofa e leve ao forno preaquecido em 180 graus por cerca de 40 minutos ou até que a farofa esteja dourada.