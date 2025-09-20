Receitas típicas do Rio Grande do Sul: quatro pratos para surpreender

Setembro chega com o cheiro de tradição — e fogo no ar. É tempo de celebrar o Dia do Gaúcho e mergulhar na Semana Farroupilha, quando símbolos e sabores ganham ainda mais força.
A brasa aquecida, a carne de qualidade e o cuidado com os preparos fazem parte da cultura gastronômica do Rio Grande do Sul. E para honrar alguns dos ingredientes que contam quem somos e fugir do óbvio, reunimos alguns pratos que traduzem o espírito da mesa gaúcha.
A seguir, descubra como fazer quibebe com linguiça, estrogonofe de carne com pinhão, nhoque de aipim com manteiga e sálvia e cuca de doce de leite.
Quer receber receitas e dicas gastronômicas em primeira mão? Entre no nosso Canal do WhatsApp, siga e ative as notificações.
Quibebe com linguiça
Rendimento: de 6 a 8 porções.
Ingredientes
- 500g de moranga sem casca e cortada em cubos
- 1 cebola pequena picadinha
- 6 colheres (sopa) de açúcar
- 1/2 xícara de farinha de milho
- Sal e pimenta a gosto
- Para a linguiça e a cebola frita
800g de linguiça toscana
- 3 cebolas cortadas em pétalas e sem casca
- Azeite de oliva
- Cebolinha verde a gosto
Modo de preparo
- Cozinhe a moranga em água até ficar macia o suficiente para amassar com um garfo.
- Escorra a água do cozimento, amasse bem (como se fosse fazer um purê) e reserve.
- Em uma panela, aqueça um fio de azeite de oliva e refogue a cebola picadinha. Em seguida, adicione o açúcar e siga mexendo sem parar.
- Volte com a moranga amassada para a panela e siga mexendo. Aos poucos, acrescente a farinha de milho e mexa por mais alguns minutos até que cozinhe bem.
- O quibebe terá uma consistência cremosa. Ajuste o sal e a pimenta e está pronto. Reserve.
- Para a linguiça: cozinhe as linguiças em água fervente por cerca de oito minutos. Escorra a água e faça cortes longitudinais.
- Aqueça uma frigideira e acrescente um fio de azeite de oliva para fritar as linguiças. Quando estiverem quase prontas (crocantes), adicione as cebolas e siga refogando para que os sabores se misturem.
- Se necessário use um pouco mais de azeite para pegar bem o fundo da frigideira.
- Finalize com a cebolinha verde picada e sirva junto com o quibebe.
Estrogonofe de carne com pinhão
Rendimento: de 6 a 8 porções.
Ingredientes
- 500g de carne bovina cortada em cubinhos
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
- 2 cebolas grandes picadas
- 2 latas de tomate pelado (sem pele e sementes)
- 1kg de pinhão cozido, descascado e cortado em cubinhos
- 4 colheres (sopa) de extrato de tomate
½ lata de creme de leite
Modo de preparo
- Tempere a carne com sal e pimenta. Leve uma panela ao fogo, quando estiver bem quente, refogue a carne rapidamente e reserve.
- Leve o azeite para aquecer, refogue bem a cebola. Acrescente o tomate pelado e tempere-o com sal e pimenta a gosto. Tampe a panela e cozinhe em fogo brando até o tomate desmanchar.
- Adicione a carne levemente refogada, o pinhão e o extrato de tomate. Mexa bem após cada adição. Deixe cozinhar com a panela tampada por 20 minutos.
- Desligue o fogo e acrescente o creme de leite. Sirva com arroz branco, batata palha e saladinha verde.
Dica da Lela: para substituir o creme de leite, vale utilizar a versão fresca ou a nata.
Nhoque de aipim com manteiga e sálvia
Rendimento: de 6 a 8 porções.
Ingredientes
Para o nhoque
- 800g de aipim (mandioca) descascado e cortado em pedaços
- 1 gema
- 1/2 xícara de queijo parmesão ralado
- 1 a 1 e 1/2 xícara de farinha de trigo (aproximadamente)
- Sal a gosto
- Noz-moscada a gosto (opcional)
Para o molho de manteiga e sálvia
- 80g de manteiga
- 8 a 10 folhas de sálvia fresca
- Queijo parmesão ralado para finalizar
- Pimenta-do-reino moída na hora
Modo de preparo
- Comece pelo aipim. Cozinhe-o em água salgada até ficar bem macio. Retire a fibra central e amasse ainda quente até formar um purê liso (pode usar espremedor de batata ou amassar com um garfo). Deixe esfriar um pouco.
- Depois, prepare a massa. No purê morno, adicione a gema, o queijo parmesão e tempere com sal e noz-moscada. Aos poucos, vá incorporando a farinha, mexendo delicadamente, até a massa ficar macia, homogênea e sem grudar muito nas mãos (cuidado para não exagerar na farinha, pois o nhoque pode ficar pesado).
- Faça rolinhos com a massa em uma bancada enfarinhada e corte em pedaços de 2 a 3 cm. Cozinhe os nhoques em água fervente com sal, até que subam à superfície. Retire com uma escumadeira e reserve em um prato untado com azeite ou manteiga.
- Em seguida, faça o molho de manteiga e sálvia. Em uma frigideira grande, derreta a manteiga em fogo médio-baixo. Adicione as folhas de sálvia e deixe dourar suavemente, perfumando a manteiga (cuidado para não queimar). Quando a manteiga estiver levemente dourada e aromática, adicione os nhoques cozidos e salteie delicadamente, deixando que absorvam o sabor e fiquem levemente dourados.
- Sirva imediatamente com bastante parmesão ralado, pimenta-do-reino moída na hora e, se quiser, folhas extras de sálvia crocante por cima.
Cuca de doce de leite
Rendimento: 20 porções.
Ingredientes
Para a massa
- 3 ovos
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 1 pote de doce de leite
- 2 xícaras de açúcar
- 4 xícaras de farinha de trigo
- 1 xícara de leite
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
Para a farofa
- 1 xícara de farinha de trigo
- 1 xícara de açúcar
- Canela em pó a gosto
- 1/2 xícara de manteiga
Modo de preparo
- Comece pela farofa: em uma tigela média, misture bem a farinha, o açúcar, a manteiga e a canela. Faça isso com a ponta dos dedos até obter uma massa com textura de farofa. Reserve.
- Para a massa, bata na batedeira os ovos, o açúcar e a manteiga.
- Acrescente parte da farinha e metade do leite e bata novamente até obter uma massa homogênea.
- Adicione o restante da farinha e do leite e bata de novo.
- Por último, junte o fermento e misture suavemente com uma espátula.
- Despeje a massa em uma forma retangular untada.
- Disponha o doce de leite em colheradas sobre a massa.
- Cubra com a farofa e leve ao forno preaquecido em 180 graus por cerca de 40 minutos ou até que a farofa esteja dourada.
Siga o Destemperados no Instagram e fique por dentro das principais novidades de gastronomia da região.