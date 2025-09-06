Receita de sanduíche de pernil: aprenda a fazer o clássico dos mercadões paulistanos

Poucos pratos representam tão bem a alma de um mercado quanto o sanduíche de pernil.
Presente nos corredores cheios de aromas do Mercado Municipal de São Paulo, o lanche conquistou paulistanos e turistas pela generosidade no recheio e pelo sabor que remete às tradições populares.
Servido em pães simples, mas recheado com carne de pernil macia e desfiada, muitas vezes acompanhada por pimentões coloridos e molhos variados, o sanduíche se transformou em um símbolo gastronômico da capital paulista.
A cada mordida, ele carrega a mistura de histórias, encontros e sabores que fazem parte da rotina dos mercadões.
Inspirada nessa tradição, a Lela compartilha uma receita prática para reproduzir em casa essa iguaria cheia de memória afetiva e sabor.
Aprenda a fazer sanduíche de pernil
Ingredientes
Para o pernil:
- 1,5 kg de pernil de porco (com osso ou sem osso)
- 5 dentes de alho picados
- 2 cebolas médias picadas
- 2 folhas de louro
- 1 ramo de alecrim
- Suco de 1 limão
- 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 1 xícara de vinho branco seco (opcional)
- 2 xícaras de água ou caldo de carne
Para o sanduíche:
- 4 pães franceses frescos ou pães tipo baguete
- 1 pimentão vermelho ou verde fatiado (opcional)
- Molho a gosto (maionese temperada, molho de alho ou molho apimentado)
- Azeite (opcional, para dar brilho)
Modo de preparo
- Tempere o pernil:
Em um recipiente, tempere o pernil com alho, cebola, sal, pimenta-do-reino, suco de limão, alecrim e louro. Deixe marinar por pelo menos 2 horas (ou até 12 horas na geladeira, para intensificar o sabor).
- Cozinhe o pernil:
Em uma panela de pressão, aqueça o azeite e sele o pernil, dourando bem por todos os lados. Adicione a água ou caldo de carne e o vinho branco (se usar). Tampe e cozinhe por aproximadamente 40 minutos após pegar pressão. Retire a carne, desfie com dois garfos e reserve.
- Monte o sanduíche:
Abra os pães franceses e, se desejar, pincele com azeite e doure levemente em uma frigideira. Recheie com bastante pernil desfiado. Acrescente pimentões fatiados e o molho escolhido. Sirva imediatamente.
Dicas da Lela:
- Regue a carne desfiada com um pouco do caldo do cozimento para deixar o lanche ainda mais suculento.
- Se gostar de um toque picante, finalize com molho de pimenta ou pimentas frescas fatiadas.
