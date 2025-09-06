Receita de sanduíche de pernil: aprenda a fazer o clássico dos mercadões paulistanos

Sanduíche de pernil suculento da Lela. Lela Zaniol / Especial

Poucos pratos representam tão bem a alma de um mercado quanto o sanduíche de pernil.

Presente nos corredores cheios de aromas do Mercado Municipal de São Paulo, o lanche conquistou paulistanos e turistas pela generosidade no recheio e pelo sabor que remete às tradições populares.

Servido em pães simples, mas recheado com carne de pernil macia e desfiada, muitas vezes acompanhada por pimentões coloridos e molhos variados, o sanduíche se transformou em um símbolo gastronômico da capital paulista.

A cada mordida, ele carrega a mistura de histórias, encontros e sabores que fazem parte da rotina dos mercadões.

Inspirada nessa tradição, a Lela compartilha uma receita prática para reproduzir em casa essa iguaria cheia de memória afetiva e sabor.

Aprenda a fazer sanduíche de pernil

Receita simples de sanduíche de pernil. Lela Zaniol / Especial

Ingredientes

Para o pernil:

1,5 kg de pernil de porco (com osso ou sem osso)

5 dentes de alho picados

2 cebolas médias picadas

2 folhas de louro

1 ramo de alecrim

Suco de 1 limão

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 xícara de vinho branco seco (opcional)

2 xícaras de água ou caldo de carne

Para o sanduíche:

4 pães franceses frescos ou pães tipo baguete

1 pimentão vermelho ou verde fatiado (opcional)

Molho a gosto (maionese temperada, molho de alho ou molho apimentado)

Azeite (opcional, para dar brilho)

Modo de preparo

Tempere o pernil:

Em um recipiente, tempere o pernil com alho, cebola, sal, pimenta-do-reino, suco de limão, alecrim e louro. Deixe marinar por pelo menos 2 horas (ou até 12 horas na geladeira, para intensificar o sabor). Cozinhe o pernil:

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite e sele o pernil, dourando bem por todos os lados. Adicione a água ou caldo de carne e o vinho branco (se usar). Tampe e cozinhe por aproximadamente 40 minutos após pegar pressão. Retire a carne, desfie com dois garfos e reserve. Monte o sanduíche:

Abra os pães franceses e, se desejar, pincele com azeite e doure levemente em uma frigideira. Recheie com bastante pernil desfiado. Acrescente pimentões fatiados e o molho escolhido. Sirva imediatamente.

Dicas da Lela:

Regue a carne desfiada com um pouco do caldo do cozimento para deixar o lanche ainda mais suculento.

Se gostar de um toque picante, finalize com molho de pimenta ou pimentas frescas fatiadas.