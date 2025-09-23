O tortéi, clássico da culinária italiana que ganhou raízes profundas no Rio Grande do Sul, é conhecido pelo recheio adocicado de moranga que equilibra perfeitamente o molho de tomate.
Inspirada nesse prato tradicional, a Lela Zaniol decidiu recriar a receita em uma versão surpreendente: um rocambole de moranga que preserva o mesmo sabor marcante, mas chega à mesa em um formato totalmente novo.
Segundo Lela, foi uma das melhores experiências que já teve na cozinha — uma forma de unir a memória afetiva do tortéi a uma apresentação diferente e igualmente encantadora. O resultado? Um prato perfeito para um almoço de família, com rendimento de 4 a 5 porções.
Aprenda a fazer rocambole de moranga
Rendimento: 4 a 5 porções
Ingredientes
Para o recheio:
• 500 g de abóbora cabotiá ou moranga
• 2 colheres (sopa) de manteiga
• 2 colheres (sopa) de açúcar mascavo (ou comum)
• 1 pitada de canela em pó
• Sal a gosto
Para a montagem:
• 1 pacote de massa de lasanha pré-cozida (retangular)
• 100 g de queijo parmesão ou colonial ralado
Para o molho:
• 2 colheres (sopa) de azeite ou óleo
• 1 cebola picada
• 2 dentes de alho picados
• 2 xícaras de molho de tomate (caseiro ou pronto)
• ½ xícara de água
• Sal, pimenta e manjericão ou orégano a gosto
Modo de preparo
- Cozinhe a abóbora até ficar macia, escorra e amasse.
- Em uma panela, derreta a manteiga, acrescente a abóbora amassada, o açúcar mascavo, a canela e uma pitada de sal.
- Cozinhe mexendo até o purê ficar cremoso e mais sequinho. Deixe esfriar.
- Abra a massa de lasanha sobre um pano limpo ou bancada.
- Espalhe o purê de abóbora frio sobre a massa, deixando bordas livres.
- Polvilhe um pouco do queijo ralado.
- Enrole como um rocambole e corte em fatias grossas (aprox. 3 cm) usando uma faca afiada.
- Refogue a cebola e o alho no azeite.
- Junte o molho de tomate e a água, tempere com sal, pimenta e ervas a gosto.
- Cozinhe por 5 a 10 minutos até encorpar.
- Em um refratário, espalhe um pouco de molho no fundo. Arrume as fatias do rocambole lado a lado. Cubra com o restante do molho e polvilhe o queijo ralado por cima.
- Leve ao forno médio (180 °C) por cerca de 20-25 minutos, até gratinar.
Siga o Destemperados no Instagram e fique por dentro das principais novidades de gastronomia da região.