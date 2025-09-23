O churrasco é um dos maiores símbolos da mesa gaúcha. De encontros de família a rodas de amigos no fim de semana, a parrilla faz parte da cultura e da identidade do Rio Grande do Sul.
E, quando a última fatia de carne sai da grelha, sobra sempre um desafio: o que fazer com os pedaços que restaram? Para quem gosta de evitar desperdícios e ainda surpreender no próximo almoço, as almôndegas crocantes de churrasco são uma solução perfeita.
Reaproveitando a carne já assada, a receita cria bolinhas douradas por fora e macias por dentro, que podem ser servidas como prato principal com acompanhamentos ou como um petisco irresistível para compartilhar.
Aprenda a fazer almôndegas crocantes de churrasco
Ingredientes
• 400 g de carne de churrasco já assada (bem picada ou moída)
• 1 ovo
• ½ xícara de farinha panko hidratada em ½ xícara de leite
• ½ colher (chá) de noz-moscada ralada na hora
• Sal e pimenta-do-reino a gosto
• Farinha panko extra para empanar
• Óleo para fritar ou azeite para assar
Modo de preparo
- Preparar a massa: hidrate a panko com o leite e deixe descansar por 2 minutos. Em uma tigela, misture a carne, a panko hidratada, o ovo, a noz-moscada, sal e pimenta até formar uma massa firme e homogênea.
- Modelar e empanar: faça bolinhas médias (cerca de 3 a 4 cm de diâmetro) e passe cada uma na panko seca, pressionando levemente para formar a crosta.
- Cozinhar: frite em óleo quente até dourar e ficar crocante ou asse em forno preaquecido a 200 °C por 20 a 25 minutos, virando na metade do tempo.
