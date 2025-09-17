Parador Cambará do Sul promove fim de semana dedicado à gastronomia gaúcha

Divulgação / Parador Cambará do Sul

O Parador Cambará do Sul transformará o feriado do Dia do Gaúcho em um roteiro de sabor e identidade. De 19 a 21 de setembro, o glamping (união de glamour e camping) recebe a Revolução da Culinária Farroupilha para um fim de semana imersivo, que celebra a gastronomia e a cultura gaúcha com chefs e produtores locais.

Na programação, Rodrigo Bellora, Carlos Kristensen, Vladimir Paiva e o especialista em carnes Neto Leal conduzem vivências que vão do churrasco campeiro no fogo de chão ao arroz carreteiro, passando por oficinas de linguiças artesanais, roda de chimarrão com histórias sobre a erva-mate, degustação de queijos serranos e mel dos Campos de Cima da Serra na Queijaria Campo Nativo — um reduto do queijo artesanal dentro da propriedade.

Com o cenário dos cânions e a estrutura e a hospitalidade do Parador, o evento ainda oferece jantar de boas-vindas no restaurante Alma RS, trilha pela mata nativa e o tradicional ritual do assado campeiro.

Revolução da Culinária Farroupilha

Data: de 19 a 21 de setembro de 2025

Endereço: Parador Cambará do Sul (Estrada do Faxinal, RS-427, no Morro Agudo, em Cambará do Sul).

Diárias: a partir de R$ 2.901 em Barraca Luxo.

Inclui: diária com café da manhã, jantar de boas-vindas no Alma RS, ritual do assado campeiro, roda de mate e vivência sobre a história do chimarrão, trilha pela mata nativa, oficina de linguiças artesanais e arroz carreteiro no fogo de chão.

