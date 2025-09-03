GERAL

Comfort food
Padaria em Porto Alegre: a queridinha da fermentação natural

Saiba por que a padaria Violeta conquistou o público com pães artesanais, café cremoso de pistache e um menu especial para quem ama gastronomia

Helena Goulart

