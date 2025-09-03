Combo 1 da padaria Violeta. Helena Goulart / Agência RBS

Minha relação com as padarias de fermentação natural começou na faculdade de Gastronomia, quando escolhi a panificação artesanal como tema do meu Trabalho de Conclusão de Curso. Desde então, fiquei obcecada por entender e dominar esse universo.

Durante a pandemia, essa paixão cresceu ainda mais: passei a testar receitas em casa, transformando a cozinha em laboratório de pães.

Nesse mesmo período, minha mãe, Mariângela Goulart, que já estava aposentada, encontrou um hobby muito especial: visitar padarias de Porto Alegre e voltar para casa com sacolas cheias de delícias para mimar a família. Aos poucos, os pães de fermentação natural e as descobertas dela viraram parte da nossa rotina.

E foi aí que surgiu a coincidência mais curiosa dessa história. O nome escolhido para a padaria que fomos conhecer é Violeta. E, segundo a minha mãe, se eu não tivesse me chamado Helena, esse seria justamente o meu nome.

Não deu outra: liguei todos os pontos na hora — o meu amor pela panificação, o vício dela em explorar padarias da cidade e, agora, essa coincidência que parecia um sinal de que eu precisava conhecer o lugar.

Localizada na esquina da Dona Laura com a Goethe, a padaria é simples, mas super bem arrumadinha.

O ambiente é acolhedor, com mesas bem distribuídas, funcionários simpáticos e alguns detalhes que a tornam especial: um empório com comidas congeladas, granolas e outros condimentos para levar pra casa e uma vitrine cheia de pães e doces que conquistam à primeira vista.

O que experimentamos

A nossa experiência começou pelo Combo 1 (R$ 28), que traz ovos mexidos, pão na chapa com manteiga, suco de laranja fresco e café da Williams and Sons.

Depois, vieram à mesa uma torrada de salame com ovo frito por cima (R$ 20), saborosa e surpreendente, e a toast caprese (R$ 26), que equilibra frescor e crocância.

O grande destaque, porém, foi o capuccino de pistache (R$ 18). Aqui, o creme não aparece só como detalhe na borda da xícara: ele envolve toda a bebida, cremosa e irresistível do início ao fim.

Para adoçar, escolhemos três clássicos: a mini cuca de uva (R$ 12), que resgata a tradição gaúcha; o cinnamon roll com creme (R$ 12,50), fofinho e reconfortante; e o brownie meio amargo (R$ 9), denso e cremoso, daqueles difíceis de esquecer.

Veredito

A experiência no Violeta mostra que o lugar vai além do café ou do pão na chapa: é sobre transformar momentos simples em ocasiões especiais. Se tu também ama um cafézão digno de novela das nove, não deixa de visitar a padaria com alguém querido e depois nos conta como foi.

