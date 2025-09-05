Lula de Arraial, do Restô Canto. Paulo Vitor Rodrigues / Especial

A cena gastronômica de Búzios, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, continua efervescente e oferece uma fusão de culturas através de sua culinária. O último Degusta Búzios 2025, que ocorreu no início de agosto, foi uma prova disso.

Mais de 120 restaurantes participaram do festival gastronômico, com pratos especiais a preços acessíveis. E é por conta desse caldeirão em “constante ebulição” que a cidade litorânea sempre tem boas novidades.

Não é à toa que, depois da capital fluminense, o balneário é o principal polo gastronômico do estado. As boas novas começam no alto do Morro do Humaitá.

Místico

O chef Sávio Freitas assumiu a cozinha do restaurante Místico, que fica dentro do Abracadabra Boutique Hotel, e já colocou sua digital no cardápio. Os novos pratos são elaborados com ingredientes frescos, de origem local e sustentável, valorizando pequenos produtores e a sazonalidade.

Isso pode ser visto em pratos como o Crudo de peixe com coalhada seca, cítrico queimado, caviar tobiko black e aioli de limão (R$ 58), o Polvo grelhado com gremolata, molho de tinta de lula, espuma de hollandaise e orzo caccio & pepe (R$ 149) e o Entremet de chocolate defumado, sablée de chocolate, crocante de avelã, sorvete de café branco e telha de chocolate (R$ 69).

— Gosto de fazer pratos com bastante técnica, muita acidez e ricos em sabores e texturas. É um prazer ver os clientes com aquela sensação de felicidade por terem provado um prato que superou as expectativas. Para mim, isso não tem preço — conta chef Sávio.

A casa também repaginou sua carta de drinques, que tem a assinatura do mixologista Felipe Monteiro. Entre as sugestões está o Papaia Punch (R$ 55), um milk punch feito com mamão papaia, bourbon, amaro, limão siciliano e finalizado com caviar de cacau, que remete às sementes da fruta.

Papaia Punch. Paulo Vitor Rodrigues / Especial

Xerelete

Quem voltou à cidade foi o chef Bruno Katz (Nosso Ipanema, Katz-su e Chanchada Bar). Ao lado da esposa Chris Katz e dos amigos Manuel Sugasti e Sebastian Dellepiane, abriu o Xerelete.

No cardápio, a casa aposta na brasa e no mar como elementos centrais, com opções que vão desde peixes e carnes grelhados à brasa até pratos de frutos do mar frescos.

— A proposta é oferecer uma verdadeira experiência gastronômica, partindo da premissa de que, no Xerelete, trabalhamos com profundo respeito pelo mar e pela cadeia alimentar que o oceano sustenta. Meus sócios, Manuel e Sebastian Capitão, pescam regularmente espécies como cavala, dourado e atum, peixes abundantes na nossa costa — comenta Katz.

Ainda, ele explica que todos os peixes são abatidos com os devidos processos de sangramento e “Ikejime” ou “Shinkei Jime” — técnica japonesa que consiste em desligar o sistema nervoso do peixe imediatamente após a captura. Essa prática garante maior preservação da textura e do sabor da carne, prolonga a durabilidade e, acima de tudo, respeita o animal, reduzindo seu sofrimento.

Destaque para a entrada Ceviche Caiçara — pesca do dia, leche de tigre de ají, sorbet de manga-espada, pimenta-dedo-de-moça e coentro — (R$ 56) e o principal Polvo na brasa com molho romesco, musseline de mandioquinha e legumes braseados (R$ 124).

Restô Canto

O Restô Canto também está com cardápio novo. Criado por dois franceses apaixonados por Búzios, o restaurante aposta na gastronomia mediterrânea com pé na areia, ambiente acolhedor e atendimento que faz você se sentir em casa. No menu, brilham pratos com muito sabor, técnica e delicadeza.

Boas pedidas por lá, para um almoço ou jantar, são o “surf and turf” Lula de Arraial (R$ 55), recheada com arroz basmati, cogumelos, camarão e linguiça de costela; as Costelas de cordeiro french rack com molho roti e aligot (R$ 160); e o levíssimo Crème brûlée (R$ 35), finalizado na mesa com o uso de uma chapa quente para formar a crosta caramelizada.

The Jul's

Localizado na paradisíaca Praia de Manguinhos, dentro do Zendaya Resort Beach Sport & Spa, o restaurante The Jul’s está com novidades no menu, agora sob o comando do renomado chef executivo Félix Sanchez. Inspirado na culinária mediterrânea, o chef aposta em clássicos internacionais que recebem seu toque criativo, combinados com ingredientes locais frescos e de alta qualidade.

— Estou trazendo minha identidade. Um estilo mais mediterrâneo e autoral, com muito sabor vindo da brasa e do fogo. Adoro abusar da combinação de frutos do mar, carvão e vegetais. Inclusive, utilizamos vegetais orgânicos da nossa própria horta — afirma.

Além dos pratos do cardápio, o restaurante oferece um menu degustação (R$ 600) com sugestões criadas pelo chef: um couvert de pães, três snacks, duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas.

Entre as entradas, destaque para Stracciatella com lagosta (R$ 120), grelhada na brasa, acompanhada de tomates do valle, folhas frescas e torradas. Já o Ceviche de peixe branco, polvo e lula (R$ 110) é servido com chips de batata-doce e elaborado com peixes de cultivo sustentável.

Nos principais, o Arroz frito de polvo, lula e mexilhão (R$ 225) é ótima pedida, assim como o Mousse de coco tostado (R$ 49), com variações de goiaba e doce de leite como sobremesa.