Poucas combinações são tão certeiras quanto uma cerveja gelada acompanhada de comida de boteco.
Seja para dividir petiscos, pedir aquele sanduíche recheado ou experimentar versões criativas de clássicos, Porto Alegre tem bares que transformam a experiência em um verdadeiro ritual de encontro.
A seguir, selecionamos alguns endereços que valem a visita, seja para um happy hour animado ou para estender a noite com os amigos.
Onde comer comida de boteco em Porto Alegre
Sotaque Bar
Com atmosfera que remete aos bares paulistanos, o Sotaque tem mesinhas na rua e cardápio variado com sanduíches, drinks, cervejas bem geladas e até quentão. O destaque é o clássico sanduíche de pernil, suculento e saboroso.
Endereço: Av. Protásio Alves, 699.
Horário de funcionamento: quarta, quinta e sexta, das 18h às 23h30min. Sábado e domingo, das 12h às 23h30min.
@sotaquebar
Fervo
O Fervo aposta em pratos ideais para acompanhar bons drinks. As pizzas são sempre uma ótima escolha, mas o queijo frito com melado se tornou um dos favoritos da casa — uma combinação que conquista quem prova.
Endereço: Rua Miguel Tostes, 553.
Horário de funcionamento: terça a sábado, das 17h30min às 23h30min.
@fervopoa
El Aguante
Localizado em uma esquina movimentada do bairro Rio Branco, o El Aguante é ponto de encontro para quem gosta de reunir amigos. Além do clima descontraído, o bar serve petiscos de boteco caprichados que valem a experiência.
Endereço: Rua Miguel Tostes, 611.
Horário de funcionamento: terça a sábado, das 17h às 23h30min.
@elaguantebar
Zuca
No Zuca, a proposta é simples e certeira: cerveja com preço acessível, comida saborosa e ambiente despojado, frequentado principalmente por um público jovem. O aipim frito com queijo coalho é um dos nossos pratos preferidos.
Endereço: Rua General João Telles, 522.
Horário de funcionamento: de terça a sábado, das 13h30min às 00h.
@barzucabar
Tú Bar
De inspiração uruguaia, o Tú Bar valoriza a simplicidade bem executada. O cardápio reúne opções saborosas que combinam perfeitamente com a ideia de aproveitar bons momentos entre amigos, com comida bem feita e bebida na medida.
Endereço: Rua Dr. Alcídes Cruz, 13.
Horário de funcionamento: terça a sábado, das 18h às 23h30min.
@tu.bar.poa
Biere Baguette
Com clima descontraído, o Biere Baguette é endereço certo para quem gosta de acompanhar os jogos em um ambiente animado. O grande atrativo da casa são as baguetes generosas e recheadas, que fazem sucesso entre os clientes.
Endereço: Rua Mariante, 887.
Horário de funcionamento: terça a domingo, das 17h às 2h.
@biere_baguette
Onze Bar
No Centro Histórico, o Onze Bar combina boa música, coquetelaria criativa e um cardápio de petiscos de destaque. Entre eles, a croqueta de cogumelo se tornou indispensável para quem visita o espaço.
Endereço: Rua Cel. Fernando Machado, 1172.
Horário de funcionamento: terça a sábado, das 18h às 00h.
@onze.bar
Distrito 49
Recém-inaugurado no 4º Distrito, o bar apresenta uma variedade de entradas pensadas para harmonizar com drinks clássicos e autorais. Entre as sugestões, vale provar o bolinho de aipim com carne acompanhado dos molhos da casa.
Endereço: Rua Álvaro Chaves, 49.
Horário de funcionamento: quinta e sexta, das 19h às 23h59min. Sábado, das 19h às 1h.
@distrito49poa