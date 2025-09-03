Onde almoçar em Porto Alegre aos domingos: 20 restaurantes que valem a pena conhecer

O Ratskeller Baumbach é um dos restaurantes mais clássicos da Capital para o almoço no domingo. Divulgação / Ratskeller Baumbach

Domingo é dia de descanso, mas nem sempre é fácil encontrar um bom lugar aberto para almoçar em Porto Alegre.

Muitos estabelecimentos fecham, o que torna a missão de escolher onde comer uma verdadeira caçada.

Pensando nisso, reunimos uma seleção especial com restaurantes que funcionam aos domingos e entregam uma ótima experiência - seja para um almoço em família, uma comemoração entre amigos ou até para quem quer comer bem sem compromisso.

As opções vão desde galeterias tradicionais até casas de frutos do mar, passando por buffets requintados, parrillas argentinas e restaurantes orientais.

Confira a lista completa e salve esse conteúdo para quando bater aquela dúvida de onde ir.

Restaurantes que abrem para almoço aos domingos

Ottcho

Prato do buffet. Helena Goulart / Agência RBS

Buffet livre com direito a camarão com catupiry, entrecot, hambúrguer, sopas, ilha de sobremesa e sucos naturais. Ótimo para curar ressaca ou para aquele almoço farto.

Endereço: Av. Carlos Gomes, 700.

Horários de funcionamento: segunda a sexta, das 11h30min às 14h30min. Sábado e domingo, das 11h30min às 15h.

@ottchogastronomia

Migra

A la minuta. Gabriela Grinplastch / Especial

Cozinha funcional e com cara de casa. O carro-chefe é a la minuta, que é bem saborosa. Pede uma ceva junto e o teu domingo está feito.

Endereço: R. Felipe Camarão, 662.

Horário de funcionamento: segunda e terça, das 11h30min às 14h30min. Quarta, quinta e sexta, das 11h30min às 14h30min e das 18h às 23h. Sábado, das 11h30min às 15h e das 18h às 23h. Domingo, das 11h30min às 15h e das 17h às 22h.

@migra.poa

Sakae's

Bentô. Marina Carvalho / Agência RBS

O primeiro restaurante japonês de Porto Alegre serve bentôs, lamens e combinados com um toque raiz e autêntico.

Endereço: R. Castro Alves, 690.

Horário de funcionamento: segunda a quinta, das 19h às 22h30min. Sexta, das 19h às 23h. Sábado, das 11h às 14h30min e das 19h às 23h. Domingo, das 11h às 14h30min.

@legadosakaes

Primo Polastro

Rodízio de galeto. Amanda Xavier / Agencia RBS

Galeteria clássica, com pastel de queijo na entrada, sopa de capeletti, rodízio de massas e carnes. Uma viagem ao tempo dos almoços em família.

Endereço: R. Ernesto da Fontoura, 822.

Horário de funcionamento: segunda, quarta, quinta e sexta, das 11h às 14h30min e das 19h às 22h30min. Sábado, das 11h às 15h e das 19h às 22h30min. Domingo, das 11h às 15h30min.

@primopolastro

Fontana

Filé ao molho de gorgonzola. Milene Magnus / Agência RBS

Com mais de 30 anos de história, é o tipo de restaurante em que o garçom te chama pelo nome. Simples, acolhedor e com filés imbatíveis.

Endereço: Av. Venâncio Aires, 1085.

Horário de funcionamento: terça a domingo, das 11h às 00h30min.

@ristofontana

Du Nordeste

Bobó de camarão. Anselmo Cunha / Agencia RBS

Sabores únicos do sertão em pratos como bobó de camarão e baião de dois. Um pedacinho do Nordeste no Sul.

Endereço: R. Felipe Camarão, 676.

Horário de funcionamento: domingo, terça e quarta, das 11h30min às 15h30min. Quinta, sexta e sábado, das 11h30min às 15h30min e das 18h30min às 22h. Domingo, das 11h30min às 15h30min.

@dunordestebomfim

Mirá

Buffet executivo. Claudio Verissimo / Divulgação

Buffet livre com pratos mais refinados, como arroz thai e ceviche. Ideal para quem busca variedade com sofisticação.

Endereço: Av. Mariland, 556.

Horário de funcionamento: todos os dias das 11h30min às 14h30min.

@mira.restaurante

You Yi

Trouxinha de porco e gengibre cozida ao vapor. You Yi / Reprodução Instagram

Desde 1991, oferece clássicos da cozinha chinesa. O Pato Laqueado e a Meia Lua estão entre os preferidos da casa.

Endereço: R. Cândido Silveira, 242.

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 11h às 13h30min e das 18h30min às 22h30min. Sábado e domingo, das 11h às 14h30min e das 18h30min às 22h30min.

@youyi.poa

Ratskeller

Buffet livre com comida alemã. Divulgação / Ratskeller Baumbach

Referência em gastronomia alemã. O cardápio muda diariamente, mas, se tiver, prove o spaetzel.

Endereço: Av. Pará, 1324.

Horário de funcionamento: terça a quinta, das 11h30min às 14h e das 19h às 23h. Sexta, das 11h30min às 14h e das 19h às 23h30min. Sábado, das 11h30min às 14h30min e das 19h às 23h30min. Domingo, das 11h30min às 15h.

@ratskellerbaubach

Amado

Entrecot. Helena Goulart / Agência RBS

Com um cardápio que muda constantemente, o Amado oferece diferentes experiências a cada visita, mas mantém um elemento fixo: a sensação de estar em um espaço onde técnica e afeto se encontram.

Endereço: Rua Cel. Fernando Machado, 1087.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 12h às 14h30min e domingos das 12h às 15h, apenas com reservas.

Poa Parrilla

Entrecot. Divulgação / POA Parrilla

Ambiente intimista com parrilla à vista. A pedida é o assado de tira com batatas ao gorgonzola.

Endereço: Praça Dr. Maurício Cardoso, 49.

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 11h45min às 22h. Domingo, das 11h45min às 16h.

@poaparrilla

Spia Bar

Lasanheta. Gabriela Grinplastch / Especial

Escondidinho no Alameda 518, é uma ótima surpresa. Jardim agradável, cozinha aberta e clima descontraído.

Endereço: Rua Fernandes Vieira, 518.

Horário de funcionamento: terça a quinta, das 18h às 22h30min. Sexta, das 11h30min às 14h30min e das 18h às 23h. Sábado, das 11h30min às 23h. Domingo, das 11h30min às 15h30min.

@spiabarecozinha

Barranco

Polenta frita fininha. Amanda Xavier / Agência RBS

Clássico porto-alegrense para qualquer ocasião. Chope gelado, comida boa e um clima que convida a ficar por horas.

Endereço:

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 11h30min às 00h. Domingo, das 11h30min às 23h30min.

@churrascariabarranco

Libereco 32

Risoto de camarão com limão siciliano. Patrick Hartwig / Agência RBS

Bistrô com menu de boteco, bons drinks e uma feijoada especial aos domingos. Ideal para juntar os amigos.

Endereço: R. Liberdade, 32.

Horário de funcionamento: quarta a sexta, das 18h às 00h. Sábado, das 12h às 15h30min e das 18h às 00h. Domingo, das 12h às 16h.

@libereco32

Al Nur

Kibe cru. Claudio Fonseca / Divulgação

Restaurante libanês tradicional. A sequência é a melhor pedida para experimentar pratos típicos como o Malfuf.

Endereço: Av. Protásio Alves, 616.

Horário de funcionamento: terça, das 18h às 22h. Quarta, quinta e sexta, das 11h30min às 14h30min e das 18h às 22h. Sábado, das 11h30min às 15h e das 18h30min às 22h. Domingo, das 11h30min às 15h.

@arabe_alnur

Puppi Baggio

Burrata com tomate e torradinhas. Anahís Vargas / Agência RBS

Italiano com clima aconchegante. As massas e o ambiente solar fazem dele o destino certo para um almoço em família.

Endereço: R. Dinarte Ribeiro, 155.

Horário de funcionamento: terça a domingo, das 11h30min às 15h e das 19h às 23h.

@puppibaggio

Bottega Del Mare

Paella de frutos do mar. Milene Magnus / Agência RBS

Para os fãs de frutos do mar, o Bottega é um achado. Pratos frescos e bem executados, com pegada de alta gastronomia.

Endereço: R. Quintino Bocaiúva, 996.

Horário de funcionamento: segunda, das 9h às 19h. Terça a quinta, das 9h às 22h30min. Sexta, das 9h às 23h. Sábado, das 10h às 23h. Domingo, das 11h às 16h.

@bottegadelmarebr

Parrilla del Sur

Entrecot no ponto. Amanda Xavier / Agencia RBS

Parrilla com clima de almoço demorado, como tem que ser. O pudim de doce de leite é imperdível.

Endereço: Avenida Nilópolis, 111.

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 11h30min às 23h45min. Domingo, das 11h30min às 22h45min. Segunda, das 18h30min às 23h45min.

@parrilladelsur

Sambô

Sushi do sambô. Amanda Xavier / Agencia RBS

Japonês moderninho no Bom Fim, com decoração alegre e um menu delicioso. Destaque para o combinado Maravilha e os cogumelos com camarões na chapa.