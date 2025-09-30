GERAL

Alta gastronomia
Notícia

Madame Olympe estreia no Leblon com menu degustação de Claude Troisgros

A nova casa resgata memórias e projeta a cozinha francesa-brasileira em versão sofisticada e contemporânea

Paulo Vitor Rodrigues

Destemperados

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS