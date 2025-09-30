Madame Olympe estreia no Leblon com menu degustação de Claude Troisgros

Madame Olympe, no Rio de Janeiro. Paulo Vitor Rodrigues / Especial

É fato que Claude Troisgros não tem mais nada a provar para a gastronomia brasileira. Mas sua inquietude o faz sempre buscar algo que o desafie.

Depois de abrir uma série de restaurantes com estilo informal, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, o chef "retorna" à alta gastronomia com o Madame Olympe, sua mais recente e arrebatadora casa aberta em companhia de sua pupila, a chef Jessica Trindade.

Parada obrigatória para quem se emociona com culinária de altíssimo nível, a nova casa é uma referência ao seu antigo e famoso restaurante, que levava o nome de sua mãe, Olympe, e que marcou sua trajetória em terras nacionais. E chega para ocupar o lugar onde ficava o projeto Mesa do Lado, que tinha como objetivo proporcionar uma experiência sensorial com sons, luzes, projeções de vídeos e pratos preparados ao vivo na frente dos clientes.

O lugar

Pratos sendo preparados no Madame Olympe. Paulo Vitor Rodrigues / Especial

As boas surpresas começam logo ao entrar. O comensal passa obrigatoriamente pela cozinha e presencia os pratos sendo preparados.

O que se pensa ser um balcão de apoio é, na verdade, um fogão invisível que funciona por meio de uma placa de indução. No salão, chamam a atenção as luminárias feitas com papéis de arroz, que lembram nuvens, de autoria do artista plástico Thomaz Velho, e o quadro com um guardanapo desenhado por Ziraldo, ainda no antigo Olympe, que retrata Claude.

O projeto de interiores é assinado pelos arquitetos Ricardo Hachiya e Luiza Fernandes, e o projeto de iluminação é de autoria de Monica Lobo. A proposta do restaurante mantém firme a combinação de técnicas francesas com ingredientes brasileiros e a hospitalidade carioca.

A gastronomia

O cardápio contempla práticas sustentáveis, desde parcerias com pequenos produtores até o aproveitamento consciente de insumos.

O Madame Olympe não é um resgate do antigo Olympe, mas sim uma versão atual e moderna CLAUDE TROISGROS Chef de cozinha francês

São dois tipos de menu degustação: um de quatro etapas (R$ 380) e outro composto por oito etapas (R$ 480), com a etapa opcional de queijos brasileiros (R$ 82).

— Grande parte deste menu foi pensada pela Jessica. Eu dei pitacos, ajustes e sugestões. Já são 18 anos que ela trabalha comigo e fico muito feliz e animado em ver a garra e a vontade dela neste novo desafio — revela o chef.

A experiência

Da cozinha saem pratos arrebatadores como o Atum otoro com melancia marinada e caviar de chia; a Cavaquinha com caldo de gengibre e capim-limão; o Pudim de ovo com ouriço e cogumelos (uma verdadeira bomba de umami); o Magret de pato com lâminas de palmito ao tucupi, couve-flor e demi-glace perfeito feito com pé de porco; e o Peixe ao beurre de shoyu, cebola, acelga desidratada e temperada com kimchi.

A Azedinha, marca registrada da família Troisgros, surge de forma surpreendente como sorvete em sobremesa, que conta ainda com mel de abelha nativa mandaçaia sobre biscoito com creme de iogurte, mascarpone e queijo Canastra. E, para finalizar a experiência, os chefs servem petit-fours de doces de Minas Gerais do pequeno produtor Céu de Minas.

— Ao contrário do que se costuma fazer em casas que trabalham com menu degustação, optamos por não adotar horários específicos para a chegada dos clientes. Decidimos deixar em aberto, com menos rigidez. Quem chegar dentro do horário em que estamos funcionando, vamos servindo”, explica Claude.

A carta de vinhos, elaborada pelo sommelier Haroldo Nunes — especialista no assunto — apresenta mais de 150 rótulos e tem como destaque bebidas de mínima intervenção, que priorizam a expressão máxima do terroir, sendo geralmente feitos a partir de uvas orgânicas ou biodinâmicas.

O cenário

Nos últimos meses, o Rio de Janeiro vem registrando a abertura de novos restaurantes franceses. E, sem dúvida, o Madame Olympe chega para ser o maior expoente dessa tendência.

— Historicamente, o Rio sempre teve forte influência da gastronomia francesa. Acredito que a cidade está revivendo este tempo, voltando a valorizar a cozinha da França e as suas conhecidas técnicas — avalia o chef.

Madame Olympe