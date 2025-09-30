Fachada da galeria. Divulgação / Pátio 24

No dia 1º de outubro (quarta-feira), das 11h às 19h, o Pátio 24 recebe pela primeira vez a Feira Glúten Free, iniciativa que promete movimentar o Mall do bairro Auxiliadora com novidades, degustações e produtos prontos e congelados.

Com mais de 20 marcas confirmadas, o evento apresenta um leque de opções para celíacos, intolerantes, veganos, pessoas com alergia à proteína do leite (APLV) e também para quem busca alternativas mais saudáveis sem abrir mão do sabor.

Entre os produtos disponíveis, estarão pães, bolos, churros, pizzas, pastéis, salgados e itens industrializados em versões sem glúten, sem lactose, sem proteínas do leite e sem ovos. Além da venda, o público poderá experimentar novidades em degustações e consumir pratos na hora.

Marcas reconhecidas no setor participam desta primeira edição, como: Sem Restrição, Cozinha do Mão, Celiz Sem Glúten, Cuisi Pasta, Oca Tupi, Fuee, Leve Crock, Belive, Shambala, Grani Amicci, Goody’s, Nazinha, Naturallife, Vitalin, Schar, Olvebra, Zeromilk, Amana, Casarão, Seu Divino e Risovita.

Feira Glúten Free. Divulgação / Pátio 24

Para Márcia Vidal, organizadora da feira e comerciante de Cachoeirinha, a proposta é ampliar o acesso a uma alimentação segura e criativa:

A Feira Glúten Free oferece a chance de encontrar, em um único local, produtos confiáveis e saborosos. É um marco para consumidores com restrições alimentares, mas também para quem deseja descobrir novas formas de comer bem. MÁRCIA VIDAL Organizadora da feira

A expectativa é que cerca de 300 pessoas circulem pelo espaço durante a quarta-feira. E a experiência vai além das compras: os visitantes terão à disposição a estrutura completa do Pátio 24, que inclui gastronomia variada, espaço kids, estacionamento coberto e ambiente pet friendly.

Feira Glúten Free – edição inédita no Pátio 24