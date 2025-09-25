Novo hambúrguer autoral da casa. Patrick Hartwig / Agência RBS

O Quarto Distrito está cheio de endereços que unem boa comida e personalidade, mas o Distrito 49 é daqueles lugares que se destacam logo na primeira visita.

Instalado em uma casa de 1938, o bar nasceu da paixão por edificações antigas, daquelas que carregam as marcas do tempo e contam histórias sem precisar dizer nada.

Não é à toa que o nome é uma homenagem ao Quarto Distrito, polo industrial que foi fundamental para Porto Alegre.

Hoje, o espaço resgata memórias e entrega uma gastronomia clássica e atemporal, num ambiente que equilibra tradição e descontração.

Entradas para abrir o apetite

A visita começou pelas entradas e, claro, o time Destemperados não deixou nada de fora.

O grande destaque foi o bolinho de aipim com carne (R$ 36) acompanhado dos molhos da casa: crocante por fora, macio por dentro e tão saboroso que dá vontade de pedir uma porção só para si.

Outra pedida que surpreendeu foi a batata frita (R$ 22) — sequinha e saborosa, daquelas que fazem a gente esquecer de dividir.

Hambúrgueres que impressionam

Se o assunto é hambúrguer, o Distrito 49 não brinca em serviço. Foram três os escolhidos para o nosso time experimentar:

Distrito 49 (R$ 39): o clássico da casa, com maionese artesanal, cebola roxa e queijo colonial. Esse detalhe do queijo, tão típico do interior gaúcho, trouxe uma identidade única e irresistível.

Linha Férrea (R$ 43): com cogumelos caramelizados no mel e gorgonzola, esse é para quem curte sabores intensos e marcantes. Uma combinação que surpreende do início ao fim.

Hambúrguer de frango (R$ 34): lançamento da casa, foi uma das grandes surpresas. Suculento, bem temperado e com uma maionese cremosa que amarra tudo de um jeito perfeito. Já entrou para a lista de obrigatórios.

Drinks sem erro

Nenhum bar está completo sem uma boa carta de drinks, e no Distrito 49 isso é levado a sério.

O menu é recheado de drinks autorais (de R$ 25 a R$ 32), cocriados com a Monkeys consultoria (@monkeysdrinksbar) e muito bem executados.

A variedade impressiona: há opções mais refrescantes, ideais para acompanhar o happy hour e dias quentes, e outras mais complexas, perfeitas para quem gosta de explorar novos sabores.

Dá vontade de voltar só para experimentar cada um deles com calma.

Sobremesa

Para encerrar a experiência, a sobremesa não podia ficar de fora.

O escolhido foi o brownie com sorvete (R$ 24), que chega à mesa no ponto certo: quentinho, macio e com aquela casquinha crocante que contrasta perfeitamente com o sorvete gelado. Uma combinação clássica, feita para compartilhar.

Veredito

No fim das contas, o Distrito 49 reúne tudo o que se espera de um bom bar em Porto Alegre: história, pratos bem executados, hambúrgueres criativos, drinks que não deixam a desejar e uma sobremesa que fecha a noite com chave de ouro.

Um endereço para guardar na lista e revisitar sempre que bater a vontade de unir comida e experiência em um só passeio.

