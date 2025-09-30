Sashimis. Helena Goulart / Agência RBS

Quem gosta de comida japonesa com certeza já ouviu falar no Sushito – um dos queridinhos de Porto Alegre quando o assunto é sushi de qualidade.

Sou fã desde a primeira unidade, lá no tempo em que o grupo ainda nem existia oficialmente e o lugar era o ponto perfeito para dividir um combinado com uma amiga. Por isso, quando minha colega Daiani Aguiar recebeu o convite para conhecer as novidades do Sushito Experience, eu não fiquei de fora.

Assim que chegamos, já deu pra sentir que o endereço está de cara nova. Ficamos impressionadas com o tamanho: o espaço agora é enorme, com arquitetura moderna, estacionamento próprio e uma entrada marcada por esferas divertidas, que já preparam o clima para a experiência.

Entrada do restaurante. Helena Goulart / Agência RBS

A renovação faz parte de um projeto maior: o Complexo Kaizen, que marca uma nova fase do grupo e também vai abrigar, ainda em 2025, o Giozakaya – um izakaya com inspiração nos bares de rua do Japão, com balcão de nove metros e um corredor lúdico repleto de fliperamas e máquinas de pelúcia.

O Sushito, fundado em 2013 por Giulia Sartori, cresceu muito desde a época em que era apenas uma temakeria no bairro Cidade Baixa. Mais de uma década depois, a marca se consolidou como referência em gastronomia japonesa contemporânea e agora investe em crescimento, inovação e novas experiências.

Mas vamos ao que interessa: a comida.

O que provamos do menu principal

Para abrir o apetite, começamos pelo Milho Doce Tempurá (R$ 24,90), que chega crocante, com os grãos de milho doces e suculentos, acompanhado de maionese Kimuchi, levemente picante.

Milho Doce Tempurá. Helena Goulart / Agência RBS

Em seguida, o Carpaccio Polvo Pupunha (R$ 69) surpreendeu: polvo macio, tempero equilibrado com azeite cítrico e uma salada de pupunha com molho de missô trufado que deixa um perfume delicioso.

Carpaccio Polvo Pupunha. Helena Goulart / Agência RBS

Entre as novidades do menu, provamos o Carpaccio Barriga Especial (R$ 58), com barriga de salmão, salsa de cogumelos trufada, flor de sal e relish de nozes com kombu – combinação elegante e cheia de texturas. O Usuzukuri de Salmão (R$ 89) também impressiona: fatias finíssimas de barriga de salmão, molho ponzu, azeite trufado, ovas de massagô e um toque de flor de sal.

Para fechar as entradas, outro lançamento, o Carpaccio Vieira Maguro (R$ 63), que une atum maturado, lâminas de vieira, ponzu yuzu, cebolete e nametake, resultando em um sabor delicado e marcante.

Carpaccio Vieira Maguro. Helena Goulart / Agência RBS

Logo depois, chegou à mesa o Sashimi Experience (R$ 235), com 30 cortes de pescados do dia servidos no gelo.

Sashimi Experience. Helena Goulart / Agência RBS

Os peixes estavam tão frescos que literalmente se desmanchavam na boca, e os niguiris, com diferentes tipos de peixe, convidam a ir muito além do salmão. Para quem, como eu, adora descobrir novos sabores, é uma experiência que amplia o paladar.

Helena Goulart / Agência RBS

A nova confeitaria do Sushito Experience

As sobremesas, assinadas pela chef patissier Amanda Grezzana, foram um show à parte.

O Ocha Amai (R$ 36) traz um cházinho verde e uma seleção de mini sobremesas: madeleine de laranja e chocolate branco, suspiro com chocolate, financier de limão com aroma de sabugueiro e um choux de doce de leite com matchá.

Ocha Amai. Helena Goulart / Agência RBS

A Mousse de Matcha (R$ 44) combina texturas de framboesa, pipoca caramelizada no missô e togarashi, gelato de baunilha e yuzu e azeite verde.

Mousse de Matcha. Helena Goulart / Agência RBS

O Entremet Tropical (R$ 44) é uma festa de coco em texturas, compota de abacaxi, emulsão de amaretto, merengue e biscoito amanteigado.

Entremet Tropical. Helena Goulart / Agência RBS

E o nosso grande favorito: a Torta Basca de Gorgonzola (R$ 36), servida com calda quente de doce de leite, crumble e gelato de doce de leite com missô, que arrancou elogios de toda a mesa.

Helena Goulart / Agência RBS

Além do novo visual e do cardápio repaginado, o Sushito também investiu em tecnologia de maturação de peixes, garantindo mais sabor, textura e sustentabilidade aos pratos.

É o tipo de detalhe que faz a diferença e reforça por que o grupo é uma das principais referências da gastronomia japonesa contemporânea na região.

Veredito

O Sushito Experience não é apenas um restaurante: agora é parte de um complexo que une sabor, cultura e diversão, com um futuro izakaya que promete agitar ainda mais a cena gastronômica de Porto Alegre. Para quem ama comida japonesa, é parada obrigatória.

Sushito Experience