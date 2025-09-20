Churrascarias em Porto Alegre: confira 14 lugares imperdíveis

Espeto corrido é uma das opções mais queridinhas quando o assunto é churrasco gaúcho. Milene Magnus / Agência RBS

Se tem uma coisa que entendemos por aqui é churrasco. E hoje, 20 de setembro, Dia do Gaúcho, a vontade de celebrar a tradição fica ainda mais forte. É dia de reunir a galera, sentir o cheiro da brasa e aproveitar a nossa cultura do assado.

E Porto Alegre tá cheia de lugares para seguir esse ritual. Espeto corrido sem frescura, parrilla no estilo uruguaio ou cortes à la carte para quem quer uma experiência mais moderna: tem de tudo.

Para facilitar a escolha, reunimos churrascarias imperdíveis na Capital, que carregam o sabor e a alma do Estado no prato. Então, quem deseja comemorar a data ou simplesmente matar a vontade daquele espetão que emociona, vale ficar por aqui.

Onde comer churrasco em Porto Alegre

Giovanaz

Giovanaz é uma das churrascarias clássicas de Porto Alegre. Anahís Vargas / Agencia RBS

Um clássico honesto e de muita qualidade. Aqui os destaques vão para a salada de maionese, a maminha e o vazio, mas não deixe de provar o vinagrete em cima do arroz e a polenta crocante.

Endereço: Av. Venâncio Aires, 10, no bairro Cidade Baixa.

Princesa Isabel

Espeto corrido da churrascaria Princesa Isabel. Amanda Xavier / Agencia RBS

Quando bate aquela vontade de comer um bom espeto corrido por um preço justo, esse é o destino. O ambiente é simples, mas o rodízio é completo: picanha, vazio, maminha, galeto, salsichão, costela, lombo de porco e coraçãozinho.

Endereço: Rua São Luís, 410, no bairro Santana.

@churrascaria_princesinha

NB Steak

NB Steak oferece carnes de qualidade. Anahís Vargas / Agencia RBS

Referência quando falamos em churrascarias no Brasil, foi fundada em 1990 e oferece uma experiência de altíssima qualidade quando o assunto é carne e atendimento. O rodízio conta com cortes especiais como o Steak NB, o Black Beef, o vazio (que é um dos carros-chefe), costela gaúcha, Brisket defumado, porqueta, entre outros.

Endereços: Rua Ramiro Barcelos, 389, no bairro Floresta. E Av. Dr. Nilo Peçanha, 2.131, no bairro Boa Vista.

@nbsteak

Porto Bello

Churrascaria Porto Bello em Porto Alegre. Milene Magnus / Agência RBS

Simples, clássica, tradicional e sem frescura. O esquema por lá é se sentar e saborear as delícias que os garçons vão passando pela mesa, com aquele papel parafinado que torna tudo ainda mais especial e nostálgico. O vazio é sempre uma boa pedida.

Endereço: Rua São Manoel, 1.400, no bairro Santana.

@porto_bello_poa

Chica Parrilla y Bar

Chica Parrilla y Bar em Porto Alegre. Amanda Xavier / Agencia RBS

Há quem diga que é parada obrigatória na Capital, e nós confirmamos. É como um refúgio que te faz sentir no Uruguai.

No cardápio, cortes especiais de gado regional, nacional e até importado, assim como preparos únicos como mollejas, morcillas e a provoleta, um clássico da casa.

Endereço: Rua São Manoel, 141, no bairro Rio Branco.

@chicaparrillaybar

Dom Henrique

Costela no espeto Dom Henrique. Milene Magnus / Agencia RBS

Do time das churrascarias que só aceitam dinheiro. A casa serve um churrasco bem farto, seguindo à risca a tradição que a gente conhece bem.

Por lá, você pode provar os clássicos porto-alegrenses: polenta, maionese, vinagrete, cebola em conserva, além das carnes no espeto bem assadas.

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 1.170, no bairro Menino Deus.

Parrilla del Sur

Entrecôte da Parrilla del Sur em Porto Alegre. Amanda Xavier / Agencia RBS

Ideal para quem busca um bom almoço ou jantar em família. Além da linguiça parrillera, do assado de tira e do entrecôte, o cardápio conta com um pudim de doce de leite espetacular.

Escolha o seu corte de carne favorito, mas não saia de lá sem a sobremesa.

Endereço: Av. Nilópolis, 111, no bairro Petrópolis.

@parrilladelsur

Fogo

Carnes do Fogo. Anahís Vargas / Agencia RBS

Com apenas um balcão que contorna a parrilla, o espaço oferece uma experiência moderna e inovadora. No menu, há pratos para compartilhar, principais e cortes especiais, além de sobremesas e acompanhamentos, onde tudo passa pela brasa.

Endereço: Rua Marquês do Pombal, 1.127, no bairro Moinhos de Vento.

@fogo.poa

Barranco

Lombinho de porco coberto com queijo parmesão da churrascaria Barranco. Amanda Xavier / Agencia RBS

A churrascaria já faz parte da tradição de muita gente: do carrinho de salada até sentar-se sob as árvores da área externa. O lombinho de porco coberto com queijo parmesão, acompanhado de um chope bem gelado e uma porção de polentinha crocante, é o casamento perfeito para qualquer hora do dia.

Endereço: Av. Protásio Alves, 1.578, no bairro Petrópolis.

@churrascariabarranco

Santo Antônio

Churrascaria Santo Antônio é a primeira do Brasil. Amanda Xavier / Agencia RBS

Com mais de 90 anos de história, é a primeira churrascaria do Brasil. É possível optar pelo tradicional churrasco à la carte ou pelos ótimos filés que são um clássico do restaurante.

A parmegiana é pedida perfeita por lá, assim como a caipirinha Caetano, feita com limão, laranja e cachaça.

Endereço: Rua Doutor Timóteo, 465, no bairro Moinhos de Vento.

@santoantoniorestaurante

Komka

Komka em Porto Alegre. Julia Guzenski / Agência RBS

Com atendimento simpático e espaço acolhedor, este é o lugar para se sentir em casa. Além dos cortes clássicos como picanha, maminha e vazio, servem um espeto que você não vai encontrar em qualquer lugar: o xixo, com alcatra, salsichão, lombo de porco, tomate e cebola.

Endereço: Av. Bahia, 1.275, no bairro São Geraldo.

@komkapoars

Espeto de Ouro

Espeto de Ouro em Porto Alegre. Milene Magnus / Agência RBS

Com um ambiente clássico e familiar, a churrascaria tem mais de 50 anos na zona norte da capital. No sistema à la carte, a casa oferece diferentes cortes como entrecôte, maminha, picanha e vazio.

A salada de maionese poderia ser premiada, com uma receita de décadas. Não saia de lá sem provar.

Endereço: Av. Assis Brasil, 1.558, no bairro Passo d’Areia.

@churrascariaoespetodeouro

POA Parrilla

POA Parrilla em Porto Alegre. Divulgação / POA Parrilla

A parrilla uruguaia do Moinhos de Vento tem no cardápio: bife de chorizo, bife ancho, entranha, assado de tira premium, entrecôte, carré de cordeiro e vazio, assim como cortes especiais como janelinha do dianteiro, prime rib e paleta de cordeiro. Há também mollejas, chinchulines, chorizo, matambrito e até rins de cordeiro na brasa.

Endereço: Praça Dr. Maurício Cardoso, 49, no bairro Moinhos de Vento.

@poaparrilla

RUTA Asado y Bar

RUTA Asado y Bar em Porto Alegre, Amanda Xavier / Agencia RBS

Um lugar que mescla o churrasco argentino e uruguaio com o gaúcho. Da parrilla saem cortes como Denver Steak, T-Bone e Prime Rib, assim como entrecôte, matambrito, entranha, Flat Iron, entre outros. Os burgers e sanduíches deles também são uma baita pedida.

Endereço: Rua Silva Jardim, 396, no bairro Auxiliadora.

@sigalaruta

