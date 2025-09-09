Cachorro-quente prensado do Ô Xiss. Arquivo Pessoal/Ô Xiss / Divulgação

Acho que toda primeira conexão de cachorro-quente que temos na vida é aquela versão de aniversário: massinha bem fofinha, molho com cebola e tomate e salsichas picadinhas.

Ele, normalmente, tem o mesmo gosto, independente de quem faça. É passível de comer uns oito em sequência, diferentemente do que se comermos em uma carrocinha ou em uma lanchonete.

Exatamente hoje, no dia 9, comemoramos o Dia do Cachorro-Quente no Brasil. Para celebrar esse dia do melhor jeito possível, e da maneira mais fidedigna que o Destemperados possa fazer, fomos provar um exemplar.

No meio da tarde é até difícil pensar em degustar um lanche como esse: pão, salsicha, milho, ervilha, queijo duplo derretido, tomate e maionese. Mas valeu a pena e te digo por quê.

Qualidade artesanal

O lanche é feito com ingredientes de qualidade. Milene Magnus / Agência RBS

A resposta parece simples, mas não é. Pode ser o tempero, pode ser o preparo, pode ser tudo (e muito mais) atrelado, mas começa já na produção: os pães de cachorro-quente do Ô Xiss, do Grupo Press, são preparados na padaria da marca. É do tamanho certo, com maciez no ponto (que faz toda a diferença junto aos outros ingredientes, posso afirmar).

O cuidado e o diferencial moram aí: além do pão artesanal, a maionese é especial (com toque de nata), a salsicha é estilo Frankfurt (feita com carne suína e bovina, com aquele toque levemente defumado antes de ser cozida), o queijo (repetindo: duplo, tá?) também é de qualidade, assim como o milho doce e a ervilha fresca (que só na cor a gente já percebe a diferença).

Como o próprio nome já diz, o cachorro prensado (R$ 29) deles é prensado (como um xis), com salsicha cortada ao meio, queijo derretendo, tomate picadinho no padrão.

Um clássico porto-alegrense que vem se tornando cada vez mais tradicional, especialmente para aqueles que buscam um lanche saboroso, bem feito, no tamanho ideal para um almoço, um lanche da tarde ou um jantar sem muito peso na consciência ou no estômago.

Pedimos de acompanhamento o aipim frito com molho de queijo gruyère (R$ 18), que combinava a leve doçura do aipim com o salgadinho do queijo.

Para todas as horas

Xis filé com batata frita. Milene Magnus / Agência RBS

Mas como nem só de cachorro prensado que o Ô Xiss vive, a gente provou também o clássico xis filé (R$ 54) com batata frita (R$ 15).

Pão, filé no capricho, queijo (triplo), ovo caipira, maionese da casa, alface, tomate, milho e ervilha.

Parece poesia, mas é só uma receita que não tem erro e faz fãs por aí (e mundo afora também, já que tinham dois gringos lanchando do nosso lado no local).

Ainda deu tempo de beber o milkshake de sorvete artesanal de chocolate (R$ 24) e os churros com Mumu (R$ 16), para fechar docemente a tarde.

Milkshake de sorvete de chocolate. Patrick Hartwig / Agência RBS

Veredito

Não era aniversário de ninguém, mas a nostalgia que o cachorro prensado do Ô Xiss me deu, fez lembrar porque a gente sempre ama comida caseira, com qualidade nos ingredientes e cuidado no preparo.

Ô Xiss

Endereço: Rua Padre Chagas, 306, no Moinhos de Vento.

Horário de funcionamento: domingo a quinta, das 11h30min às 23h. Sexta e sábado, das 11h30min a meia-noite.