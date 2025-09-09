Mills é novidade em Porto Alegre. Helena Goulart / Agência RBS

Porto Alegre acaba de ganhar um novo ponto de encontro para quem não abre mão de bons cafés da manhã prolongados, almoços descontraídos e tardes recheadas de conversas sem pressa.

O Mills abriu as portas em um casarão dos anos 1950, na rua Barão de Santo Ângelo, no coração do Moinhos de Vento, e já se anuncia como um dos endereços mais charmosos da cidade.

A ideia é da empreendedora Marcela Paliarin Quilici, que traz na bagagem experiência internacional no mundo da gastronomia. A proposta, segundo ela, vai além de uma simples cafeteria: o Mills nasce para ser um espaço de convivência, sofisticado e ao mesmo tempo acolhedor, onde o brunch é protagonista, mas não o único atrativo.

O cardápio oferece desde cafés da manhã completos até pratos para o almoço, passando por lanches e sobremesas. E não para por aí: o espaço ainda conta com uma vitrine repleta de tortas, cookies e croissants doces, opções que não estão no menu, mas que podem ser solicitadas no balcão. Vale a visita até lá para conferir de perto, já que tudo parecia delicioso.

O espaço ainda é pet friendly e funciona também aos domingos.

Na nossa visita, em um grupo de três pessoas, a primeira impressão foi a atmosfera. A combinação do casarão histórico com a luz natural, a decoração leve e o ritmo sem pressa cria a sensação de estar em cena de filme.

É o tipo de lugar em que panquecas, waffles ou uma taça de café gelado fazem ainda mais sentido quando acompanhados de boas histórias.

Nossos pedidos

Combo 1. Helena Goulart / Agência RBS

À mesa, começamos com o Combo 1 (R$ 60) do brunch, que reúne waffle, ovos fritos, gravlax de salmão, iogurte com geleia e muffin, acompanhado de suco de laranja e café.

Café. Helena Goulart / Agência RBS

É daquelas opções que já entregam a proposta da casa: fartura, cuidado e equilíbrio entre clássico e contemporâneo.

Entre as bebidas, o iced latte salted caramel (R$ 20) foi um dos destaques, refrescante e docinho na medida.

Iced latte salted caramel. Patrick Hartwig / Agência RBS

A clássica avocado toast (R$ 32) com bacon e ovo estalado reforçou o espírito cosmopolita do cardápio, que passeia com naturalidade entre referências internacionais e o paladar brasileiro.

Avocado toast. Helena Goulart / Agência RBS

Nos pratos para compartilhar, o steak tartare (R$ 54) com brioche se destacou pela execução impecável e pela leveza que contrasta com o sabor marcante.

Steak tartare. Helena Goulart / Agência RBS

O nhoque de costela com gorgonzola (R$ 56)foi outro ponto alto: cremoso, intenso e cheio de personalidade. A burrata com beterraba e laranja (R$ 76) surpreendeu pela apresentação vibrante e combinação equilibrada de sabores.

A experiência terminou com o Matilda Cake (R$ 26), bolo de chocolate úmido coberto por ganache amarga. Um final doce que já nasce com potencial para se tornar clássico da casa.

Matilda cake. Helena Goulart / Agência RBS

Veredito

Com atmosfera charmosa, cardápio versátil e atenção aos detalhes, o Mills se consolida como uma das novidades mais promissoras do cenário gastronômico de Porto Alegre — um lugar pensado para esticar o tempo, saborear sem pressa e transformar qualquer refeição em encontro especial.

Mills