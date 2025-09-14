14 bares de Porto Alegre com combos imperdíveis de chope e gastronomia de boteco

Porto Alegre é uma das seis capitais brasileiras que integra o Guia de Bares Brahma. A iniciativa da Ambev, em parceria com a Academia da Cerveja, celebra o jeito brasileiro de comer, beber e se encontrar.
Até 15 de outubro, 17 endereços tradicionais da cidade apresentam menus especiais harmonizados com chope Brahma. A ideia é valorizar casas que expressam a identidade gaúcha, seja pelo copo gelado perfeito ou pelo sabor típico do Estado.
São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Belém também participam da rota, totalizando mais de 120 bares brasileiros. A seguir, confira a lista completa de bares na capital gaúcha.
Bar do Beto
O clássico restaurante da Capital apresenta o sanduíche aberto, com chope: pão branco ou integral, lombo de porco, salame, copa, tomate seco, palmito, cenoura, pepino, azeitona queijos prato e gorgonzola e ovo de codorna.
Endereço: Av. Venâncio Aires, 876, no bairro Farroupilha, em Porto Alegre.
@bardobetopoa
Gambrinus
Aberto em 1889, o restaurante é o mais antigo do Rio Grande do Sul. A casa apresenta o icônico bolinho de bacalhau (duas unidades), com chope.
Endereço: Mercado Público, 85, no Centro Histórico, em Porto Alegre.
@gambrinus1889
Barranco
A churrascaria apresenta o prato Barranco, acompanhado de chope: polenta fina e xixo (três pedaços de lombo, quatro de file mignon, dois salsichões e pedaços de cebola).
Endereço: Av. Protásio Alves, 1.578, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre.
@churrascariabarranco
Prinz
Tradicional na cidade, a casa oferece o sanduíche aberto de lombo: regado ao molho de lombo e acompanhado daquele chopinho especial.
Endereço: Rua Dom Pedro II, 1.469, no bairro São João, em Porto Alegre.
@restauranteprinz
72 New York
Aberto desde 1985, o bar oferece um chope com mini quesadilla de filé com muçarela, queijo e tomate.
Endereço: Av. Nova York, 72, no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre.
@72newyork
Brechó do Futebol
A cultura do futebol é expressa pela música, boemia, história, cerveja gelada e, óbvio, comida que combina com os rituais da bola em campo. Para acompanhar o chope Brahma, o bar oferece o mix da casa: iscas de filé mignon, queijos, dadinhos de tapioca, ovos de codorna, pepperoni e pepinos – servido com maionese e ketchup.
Endereços: Brechó do Futebol Centro Histórico (Rua Cel. Fernando Machado, 1.188) e Moinhos de Vento (Rua Marquês do Herval, 225).
@brechodofutebol
Caldereta
O lugar oferece Coxinha de frango com aïoli de pimenta sriracha para acompanhar o chope gelado.
Endereço: Av. Plínio Brasil Milano, 2, no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre.
@calderetapoa
Laloka - Bar e Parrilla
Com diferentes opções no cardápio, o lugar harmoniza o chope com Croqueta de Vaca Atolada: rabada desfiada, aipim e queijo muçarela e é servido com molho sweet chilli. Acompanha dois copos da bebida.
Endereço: Av. Nova York, 62, no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre.
@lalokapoa
Mark Hamburgueria
Com burgers artesanais e suculentos, a casa participa do Guia de Bares com o Burger Alegrete acompanhado de chope. O lanche leva maionese de salsa, rúcula, tomate italiano, burger bovino, alho confitado, queijo provolone, bacon crispy e ketchup de goiaba.
Endereço: Cidade Baixa (Rua Joaquim Nabuco, 383), Bom Fim (Rua Felipe Camarão, 383) e Auxiliadora (Av. Mariland, 908).
@markhamburgueria
Mulligan Resto Pub
O bar harmoniza o chope com Bolinho de queijo muçarela e parmesão recheado com pedações de salsicha bock. Com seis unidades, acompanha sweet chillli e molho de mostarda e mel.
Endereço: Av. Dr. Nilo Peçanha, 3.228, no bairro Jardim Europa, em Porto Alegre.
@mulliganvivaopenmall
Pâtissier Marcelo Gonçalves
Comandada pelo chef Marcelo Gonçalves, a casa divide-se em bistrô, confeitaria e armazém. Por lá, o prato combinado com chope é o PF: feijoada, arroz, farofa, torresmo, laranja e couve temperada com vinagrete. A opção é servida nas terças, quintas e sextas-feiras.
Endereço: R. Marquês do Pombal, 128, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre.
@patissiermarcelogoncalves
Tartare Restaurante
Tradicional na Capital, o restaurante combina o chope com o Filé ao alho e óleo — alto e grelhado —, que serve duas pessoas. Acompanha arroz, farofa e fritas e o combo é servido com dois chopes Brahma.
Endereço: Av. Mariland, 696, no bairro São João, em Porto Alegre.
@tartare_poa
Bar Chopp Tuim
Com 80 anos de história, o boteco é um verdadeiro clássico da Capital. Por lá, o combo é o tradicional Bolinho de Bacalhau — receita passada de geração em geração —, acompanhado do chope bem tirado.
Endereço: Rua Gen. Câmara, 333, no Centro Histórico, em Porto Alegre.
Wills
Inspirada na gastronomia e cultura de Nova Iorque, a casa participa do Guia de Bares Brahma nos dois endereços. No Cais Embarcadero o chope é acompanhado do Junior Ribs On The Barbie: 300g de costela suína defumada em pit smoker, com molho barbecue artesanal e batatas fritas.
Já no Auxiliadora, a bebida acompanha as Croquetas de Carne de Panela: quatro unidades de croquetas de carne de panela com aïoli de cenoura.
Endereço: Cais Embarcadero (Av. Mauá, 1050, no Centro Histórico) e Avenida Nova York, 52, no bairro Auxiliadora.
@willsbarpoa
