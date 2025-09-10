10 ótimos vinhos nacionais para experimentar

Maior feira do setor vitivinícola conta com mais de 200 expositores nacionais. Vagão Filmes / Divulgação

A maior feira do setor vitivinícola, que ocorreu em Bento Gonçalves, no mês de maio, gerou mais de R$ 100 milhões em negócios.

De Bento Gonçalves, a Wine South América proporciona rodadas de conversas entre produtor e comprador de vinhos, gerando conexão e acelerando parcerias.

Lisa de vinhos nacionais para experimentar

Espumante Intento Extra Brut

Elegância também poderia ser o nome deste rótulo. O corte de Chardonnay com Pinot Noir, tem 15 meses de maturação sobre as borras. Uma vinícola nova, mas com a grande experiência do enólogo Gilson, que, com propósito, desenvolveu a Vinhos e Espumantes, entregando qualidade e expressividade em cada taça.

Intento Vinhos e Espumantes

Serra Gaúcha

@intentovinhos

Valhalla Vinhos

O engenheiro mecânico, lojista e produtor de presunto cru, Luciano Weber, decidiu que produzir vinho seria seu projeto de aposentadoria. Vinícola de nomear nórdico, mas com delicadeza de Borgonha com uvas produzidas na Denominação de Origem Vale dos Vinhedos. Pinot Noir e Chardonnay elegantes e expressivos, e o Merlot 2023 mostrando seu terroir de origem.

Valhalla Vinhos

@valhallavinhos

Ancestrale Giallo Nature

Talvez para muitos, seja tudo novo neste produto. Um espumante pelo método ancestral, que finaliza a primeira fermentação dentro da garrafa, com variedade aromática Moscato Giallo e seco. De uma elegância e sem contar na criatividade e ousadia do enólogo Vagner, que fez magia na elaboração deste produto. Na safra de 2024 foram produzidas apenas 476 garrafas. Pelo sucesso, em 2025 já aumentou a produção para que mais gente possa apreciar esta iguaria.

Vinícola Monte Sant'Ana

Linha Santana, 348, na Linha Sant’Ana, em São Marcos/RS

@monte_santana

Corte 1, da 3 Enólogas

Ainda sem rótulo na garrafa, mas com uma história de união e sororidade de arrepiar. As enólogas, Fabiane Veadrigo, Graziela Boscato e Janaína Massarotto, uniram seus vinhos em busca de diversidade, identidade e complexidade. A união feminina falou mais alto e o Corte 1 conta com seis variedades de uva, duas de cada uma das vinícolas. Na taça, elegância, complexidade e equilíbrio, características que também descrevem nós, mulheres.

Famiglia Veadrigo

101 Rodovia RS-122, s/n, em Flores da Cunha/RS

@famigliaveadrigo

Marzarotto – Vinhos e Vinhas

Via Prodenp, na Estr. Travessão Paredes, 200, em Nova Pádua/RS

@vinhosmarzarotto

Vinícola Caetano Vicentino

Estrada Travessão Curuzu km 0, 7, em Nova Pádua/RS @vinicolacaetanovicentino

João Pedro 2023

O primeiro vinho elaborado pela vinícola urbana de Porto Alegre lá em 2017 ganhou nova safra em 2023, com Cabernet Sauvignon de Pinheiro Machado. Com aromas de fruta bem madura, volume de boca e uma acidez equilibrada. Vivaz, chamou atenção e já está pronto, envasado, apenas esperando o rótulo.

Ruiz Gastaldo

Av. José Gertum, 430, no bairro Chácara das Pedras, em Porto Alegre

@ruizgastaldo

Espumante Hermann 84 meses

Um extra brut exclusivíssimo, de apenas 2 mil garrafas. Com coloração dourada pela maturação e aromas de frutas brancas maduras, amêndoas e mel, chamou atenção pela secura e cremosidade em boca.

Vinícola Hermann

RS-444, 4070, no Vale dos Vinhedos, em Santa Tereza/RS

@vinicolahermann

Peccato Bianco

Uma surpresa elaborada na indicação de procedência Vales da uva Goethe. Delicado, leve e muito agradável em boca. Daqueles vinhos para beber no fim de tarde, vai abrindo os aromas enquanto vamos relaxando após um dia de trabalho. Surpreendente!

Vinícola Damian – Casa del Nonno

Rua Olivio Gealdini Mariot, 79, no Centro, em Urussanga/SC

@vinicoladamian

Torii Sauvignon Blanc colheita tardia

Do terroir de Altitude de Santa Catarina, foi elaborado a partir da variedade característica da serra catarinense. Doce pela sobrematuração da uva, mas com uma acidez marcante, deixando o produto bem equilibrado e com um final de boca amendoado e frutado. Delicioso, pode ser usado como vinho de sobremesa ou ser a própria sobremesa.

Vinícola Hiragami

Av. Irineu Bornhausem, 1255, na Subestação, em São Joaquim/SC

@vinicolahiragami

Espumante Extra Brut Rosé

Lançado na Wine South América, o corte de Pinot noir e Chardonnay tem 18 meses de maturação sobre as borras. De aromas de frutas brancas, em boca apresenta cremosidade e refrescância. Com perlage fino e constante, é um espumante gastronômico que agrega no jantar.

Vinícola Berkano

Linha Amadeu, no Interior, em Pinto Bandeira/RS

@berkano.vinhos

Vinho Branco Bibiana Barricado

Na saída da feira, um rótulo de liberdade chamou atenção. Uma aquarela com uma mulher sentada em uma barrica olhando para os vinhedos, olhando para o futuro. Um rótulo com sensibilidade. Na garrafa, a variedade Bibiana, desenvolvida pela Embrapa, aromática no ponto e com estrutura em boca proporcionada pela madeira. Rótulo que chamou atenção, vinho que prendeu a atenção.