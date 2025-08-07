Na missão de encontrar novidades gastronômicas para o caderno do Destemps, eu e o time de conteúdo decidimos explorar um endereço recém-chegado na cidade: o Musa Velutina. E logo de cara a gente entendeu que não se tratava de “só mais um café”.
Pra começar, o nome já carrega poesia: Musa Velutina é uma espécie de palmeira que produz pequenas bananas rosas - e que, claro, terá um lugar especial no jardim do café.
O espaço, localizado em um casarão da década de 1930 no bairro Rio Branco, é comandado por duas gastrólogas que pensaram cada detalhe com sensibilidade e propósito.
Um dos ambientes, por exemplo, foi inspirado em estudos da Gastrofísica, ciência que investiga como o ambiente interfere na forma como percebemos o sabor.
Lá, o verde predomina, convidando à pausa, ao respiro e à atenção plena ao que está no prato - ou na xícara.
A proposta da casa é essa: valorizar os ingredientes brasileiros, respeitar os ciclos e misturar com as melhores técnicas e referências da gastronomia mundial.
Logo na entrada, o visitante já sente o impacto da proposta: arte à venda, produtos locais expostos e uma charmosa passagem para o Instituto Remanso, que inspira diariamente o trabalho da casa.
Arquitetura brasileira em cada canto
A reforma do espaço teve como base a arquitetura vernacular brasileira, com uso de materiais naturais como palha, bambu, argila e taipa, ressignificando o antigo com toque contemporâneo.
O resultado é um ambiente acolhedor, cheio de texturas, e que conversa com as diversas formas de viver o café - seja num momento de introspecção na sala monocromática, num café rápido no balcão, ou curtindo o verde do jardim.
Gastronomia criativa com ingredientes brasileiros
Fomos em três pessoas e aproveitamos pra experimentar bastante coisa do menu.
Começamos pelos pães de queijo recheados: um com porco, queijo coalho, vinagrete e couve crocante (R$ 26,70) - molhadinho e cheio de sabor - e outro com banana grelhada, queijo coalho e doce de leite (R$ 23,70), que surpreendeu geral. A combinação é inusitada, mas viciante!
Na sequência, vieram as sobremesas: o choux com creme de chocolate branco, compota de maçã, chantilly e nozes crocantes (R$ 17,90) era delicado e equilibrado. Já a torta basca com geleia e farofa crocante (R$ 19,90) fechou a refeição com chave de ouro.
Cafés para todos os gostos - com leite vegetal incluído
Outro diferencial que a gente amou: todos os cafés da casa são servidos com leite vegetal. Uma forma de abraçar diferentes restrições e estilos alimentares.
Provamos o chocofé (R$ 19,90), uma mistura certeira de chocolate com café, o moca avelã (R$ 18), que era doce na medida, e o nosso preferido, o berga (R$ 18), super refrescante.
Ah, e fica a dica: o café também serve uma opção de café-almoço, ideal pra quem curte um brunch reforçado.
Veredito
O Musa Velutina é um daqueles achadinhos que encantam em todas as frentes: na arquitetura, no cardápio, na proposta e no acolhimento.
Um lugar pra sentir, comer e, principalmente, desacelerar.
Endereço: Rua Santo Antônio, 372 – Porto Alegre.
Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 19h. Sábado, das 8h30min às 19h.
@cafemusavelutina