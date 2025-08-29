Três bares de Porto Alegre aparecem em ranking dos 100 melhores do Brasil; veja lista

Para beber, coquetéis, chopes, vinhos e drinks sem álcool. Para comer, tira-gostos, petiscos clássicos e até pratos elaborados. Na cultura dos bares, Porto Alegre marca presença: três estabelecimentos da Capital aparecem em ranking dos cem melhores do Brasil (veja lista completa abaixo).
A lista da Casual Exame convidou 50 críticos e influenciadores do país para escolher 10 bares que gostassem. A regra era: cinco poderiam ser da região onde vivem, mas os outros cinco deveriam ser de outras partes do Brasil. Os votos foram compilados e ordenados.
O ranking, realizado pelo terceiro ano, listou bares de 17 cidades em 12 Estados e no Distrito Federal.
Três melhores bares de Porto Alegre
A maioria dos lugares listados no ranking é da região Sudeste, mas três bares da Capital aparecem entre os cem. Confira:
Capincho (14º lugar)
Não é a primeira vez que o bar no Moinhos de Vento aparece no ranking da Exame. Em 2023, o Capincho figurou em 7º lugar. Neste ano, ocupou a 14ª posição.
No segundo andar de um casarão dos anos 1930, o bar conta com um ambiente que celebra a cultura gaúcha, mas que também oferece uma perspectiva moderna e urbana.
"Nossos coquetéis são criados com produtos locais e sazonais e sempre contam uma história, seja das pessoas que fazem parte da nossa rede de fornecedores, de viagens ou de lugares especiais para nós", conta o bartender e sócio Fred Müller.
Endereço: Praça Dr. Maurício Cardoso, 61-2, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre
Dias e horários: de terça a sexta-feira, das 19h às 22h30min; sábado, das 12h30min às 15h e das 19h às 22h30min
Contato: aceita reservas pelo WhatsApp (51) 99482-1042. Está no Instagram como @capinchorestaurante
Casa Vivá (90º lugar)
Outro casarão do Moinhos de Vento abriga um bar listado no ranking. Além de bar, a Casa Vivá reúne loja de vinhos, queijaria, cafeteria e um restaurante de gastronomia autoral, com cardápio assinado pela chef Kely Bavaresco.
O estabelecimento tem a maior carta de vinhos naturais da América Latina, segundo a Exame: são mais de 1,5 mil rótulos, selecionados pelo fundador Cristian Silva.
Endereço: Rua Barão de Santo Ângelo, 376, Moinhos de Vento, Porto Alegre
Dias e horários: de terça-feira a domingo, das 11 às 22h
Contato: aceita reservas pelo WhatsApp (51) 98117-3364. Está no Instagram como @casaviva.br
Olivos 657 (95º lugar)
Este bar da Cidade Baixa tem influências portenhas e se destaca pelos coquetéis autorais. As apostas são criativas: a carta usa cachaça envelhecida, caju, água de coco, licor de baunilha, cumaru, limão Tahiti e mais.
O cardápio aposta em sanduíches, pizzas e pratos como bacalhau e polenta, lula ao limone, steak tartare e camarão na moranga.
Endereço: Rua da República, 657, Cidade Baixa, Porto Alegre
Dias e horários: de terça a quinta-feira, das 18h30min à 0h; sexta e sábado, das 19h à 1h; domingo, das 18h30min às 23h30min
Contato: atende pelo número (51) 3372‑6256. Está no Instagram como @olivos657
Os 100 melhores bares do Brasil
Confira a lista completa:
- 1º lugar: Tan Tan, São Paulo
- 2º lugar: The Liquor Store, São Paulo
- 3º lugar: Exímia, São Paulo
- 4º lugar: Santana Bar, São Paulo
- 5º lugar (empate): Caledonia Whisky & Co., São Paulo
- 5º lugar (empate): Megiro, Salvador
- 7º lugar (empate): MiniBar Gem, Salvador
- 7º lugar (empate): Nosso, Rio de Janeiro
- 9º lugar (empate): Picco, São Paulo
- 9º lugar (empate): Pirex, Belo Horizonte
- 11º lugar (empate): Bar dos Arcos, São Paulo
- 11º lugar (empate): Elena Horto, Rio de Janeiro
- 11º lugar (empate): Plou Vinhos, São Paulo
- 14º lugar (empate): Capincho, Porto Alegre
- 14º lugar (empate): Purgatório, Salvador
- 14º lugar (empate): The Punch Bar, São Paulo
- 14º lugar (empate): Astor, São Paulo
- 18º lugar (empate): Bar da Dona Onça, São Paulo
- 18º lugar (empate): Boca de Ouro, São Paulo
18º lugar (empate): Guarita, São Paulo
- 18º lugar (empate): Jurubeba, Rio de Janeiro
- 18º lugar (empate): Moela, São Paulo
- 18º lugar (empate): Surubar, Rio de Janeiro
- 24º lugar (empate): Koya88, São Paulo
- 24º lugar (empate): Lágrima, São Paulo
- 24º lugar (empate): Liz Cocktails & Co, Rio de Janeiro
- 24º lugar (empate): Sede 261, São Paulo
- 28º lugar (empate): Bar do Luis Fernandes, São Paulo
- 28º lugar (empate): Cachaçaria Lamparina, Belo Horizonte
- 28º lugar (empate): Chanchada, Rio de Janeiro
- 28º lugar (empate): Hideout Speakeasy, Santos (SP)
- 28º lugar (empate): Shiro, São Paulo
- 28º lugar (empate): Timbuca, Belo Horizonte
- 34º lugar (empate): Balcão, São Paulo
- 34º lugar (empate): Barreto (Hotel Fasano), São Paulo
- 34º lugar (empate): Ginger, Curitiba
- 34º lugar (empate): Regô, São Paulo
- 34º lugar (empate): Seen (Tivoli Mofarrej Hotel), São Paulo
- 39º lugar (empate): Cabernet Butiquim, Belo Horizonte
- 39º lugar (empate): Cascasse il Mondo, São Paulo
- 39º lugar (empate): Juramento 202, Belo Horizonte
- 39º lugar (empate): Mercadinho Bicalho, Belo Horizonte
- 39º lugar (empate): Trinca Bar, São Paulo
- 44º lugar (empate): Atlântico 212, São Paulo
- 44º lugar (empate): Domo, São Paulo
- 44º lugar (empate): Rabo di Galo (Hotel Rosewood), São Paulo
- 44º lugar (empate): SubAstor, São Paulo
- 44º lugar (empate): Vian, Rio de Janeiro
- 49º lugar (empate): A Porca Voadora, Belo Horizonte
- 49º lugar (empate): Arp Bar, Rio de Janeiro
- 49º lugar (empate): Bar da Lôra, Belo Horizonte
- 49º lugar (empate): Boteco de Manu, São Paulo
- 49º lugar (empate): Giz Cozinha Boêmia, Fortaleza
- 49º lugar (empate): Mykola Lab Bar, Curitiba
- 49º lugar (empate): Ping Yang Thai Bar & Food, São Paulo
- 56º lugar (empate): Bar do Luiz Nozoie, São Paulo
- 56º lugar (empate): Cia do Chopp, Recife
- 56º lugar (empate): Continental, Curitiba
- 56º lugar (empate): Okinaki, Belo Horizonte
- 56º lugar (empate): Pirambeira Bar, Salvador
- 56º lugar (empate): Riviera Bar, São Paulo
- 62º lugar (empate): Barouche, São Paulo
- 62º lugar (empate): Elevador Bar, São Paulo
- 62º lugar (empate): Fifty Fifty, São Paulo
- 62º lugar (empate): Florestal, Belo Horizonte
- 62º lugar (empate): The Door Bar, São Paulo
- 62º lugar (empate): La Boca, Curitiba
- 62º lugar (empate): Nit Bar de Tapas, São Paulo
- 62º lugar (empate): Pina Drinques, São Paulo
- 70º lugar (empate): Botica, Rio de Janeiro
- 70º lugar (empate): Canto Bar de Parrilla, Curitiba
- 70º lugar (empate): Dom Bar, Curitiba
- 70º lugar (empate): Galeto Sat's, Rio de Janeiro
- 70º lugar (empate): Quartinho, Rio de Janeiro
- 70º lugar (empate): Recanto Paraibano, Recife
- 70º lugar (empate): Tijolada, Rio de Janeiro
- 70º lugar (empate): Velho Espanha, Salvador
- 70º lugar (empate): Xerelete, Búzios (RJ)
- 79º lugar (empate): Balcão 201, Rio de Janeiro
- 79º lugar (empate): Bar Urca, Rio de Janeiro
- 79º lugar (empate): Bar do Cofre, São Paulo
- 79º lugar (empate): Caracol, São Paulo
- 79º lugar (empate): Casa de Francisca, São Paulo
- 79º lugar (empate): Casa Tupis, Belo Horizonte
- 79º lugar (empate): Cineclube Cortina, São Paulo
- 79º lugar (empate): Fel, São Paulo
- 79º lugar (empate): Skye (Hotel Unique), São Paulo
- 88º lugar: Glouton, Belo Horizonte
- 89º lugar: Barito Bar, Brasília
- 90º lugar: Casa Vivá, Porto Alegre
- 91º lugar: Gards, Curitiba
- 92º lugar: Atlântico: Paraty (RJ)
- 93º lugar: La Casita, Londrina (PR)
- 94º lugar: Zimbro Cocktails & Co., Goiânia
- 95º lugar: Olivos 657, Porto Alegre
- 96° lugar: Puro Oyster Bar, Florianópolis
- 97º lugar: Veloso Bar, São Paulo
- 98º lugar: Zeh Cozinha, Natal
- 99º lugar: Moleska Gastrobar, Fortaleza
- 100º lugar: Muamba Bar, Belém.