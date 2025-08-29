Três bares de Porto Alegre aparecem em ranking dos 100 melhores do Brasil; veja lista

Para beber, coquetéis, chopes, vinhos e drinks sem álcool. Para comer, tira-gostos, petiscos clássicos e até pratos elaborados. Na cultura dos bares, Porto Alegre marca presença: três estabelecimentos da Capital aparecem em ranking dos cem melhores do Brasil (veja lista completa abaixo).

A lista da Casual Exame convidou 50 críticos e influenciadores do país para escolher 10 bares que gostassem. A regra era: cinco poderiam ser da região onde vivem, mas os outros cinco deveriam ser de outras partes do Brasil. Os votos foram compilados e ordenados.

O ranking, realizado pelo terceiro ano, listou bares de 17 cidades em 12 Estados e no Distrito Federal.

Três melhores bares de Porto Alegre

A maioria dos lugares listados no ranking é da região Sudeste, mas três bares da Capital aparecem entre os cem. Confira:

Capincho (14º lugar)

Não é a primeira vez que o bar no Moinhos de Vento aparece no ranking da Exame. Em 2023, o Capincho figurou em 7º lugar. Neste ano, ocupou a 14ª posição.

No segundo andar de um casarão dos anos 1930, o bar conta com um ambiente que celebra a cultura gaúcha, mas que também oferece uma perspectiva moderna e urbana.

"Nossos coquetéis são criados com produtos locais e sazonais e sempre contam uma história, seja das pessoas que fazem parte da nossa rede de fornecedores, de viagens ou de lugares especiais para nós", conta o bartender e sócio Fred Müller.

Endereço: Praça Dr. Maurício Cardoso, 61-2, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre

Dias e horários: de terça a sexta-feira, das 19h às 22h30min; sábado, das 12h30min às 15h e das 19h às 22h30min

Contato: aceita reservas pelo WhatsApp (51) 99482-1042. Está no Instagram como @capinchorestaurante

Casa Vivá (90º lugar)

Outro casarão do Moinhos de Vento abriga um bar listado no ranking. Além de bar, a Casa Vivá reúne loja de vinhos, queijaria, cafeteria e um restaurante de gastronomia autoral, com cardápio assinado pela chef Kely Bavaresco.

O estabelecimento tem a maior carta de vinhos naturais da América Latina, segundo a Exame: são mais de 1,5 mil rótulos, selecionados pelo fundador Cristian Silva.

Endereço: Rua Barão de Santo Ângelo, 376, Moinhos de Vento, Porto Alegre

Dias e horários: de terça-feira a domingo, das 11 às 22h

Contato: aceita reservas pelo WhatsApp (51) 98117-3364. Está no Instagram como @casaviva.br

Olivos 657 (95º lugar)

Este bar da Cidade Baixa tem influências portenhas e se destaca pelos coquetéis autorais. As apostas são criativas: a carta usa cachaça envelhecida, caju, água de coco, licor de baunilha, cumaru, limão Tahiti e mais.

O cardápio aposta em sanduíches, pizzas e pratos como bacalhau e polenta, lula ao limone, steak tartare e camarão na moranga.

Endereço: Rua da República, 657, Cidade Baixa, Porto Alegre

Dias e horários: de terça a quinta-feira, das 18h30min à 0h; sexta e sábado, das 19h à 1h; domingo, das 18h30min às 23h30min

Contato: atende pelo número (51) 3372‑6256. Está no Instagram como @olivos657

Os 100 melhores bares do Brasil

Confira a lista completa: