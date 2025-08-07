Pratos para celebrar o Dia dos Pais. Omar Freitas / Agencia RBS

Embora não consuma carne vermelha, suína ou de aves há quase seis anos, o churrasco do meu pai segue sendo uma das minhas refeições favoritas. Tá, talvez não esta versão que escreve. Mas a Daiani de 24 anos era feliz naqueles encontros.

A mesa cheia, com a maionese da minha mãe, que é a melhor do mundo, a cozinha num entra e sai e alguém comendo em pé — mas sempre com uma cadeira sobrando —, descreve bem os domingos de Dia dos Pais na casa onde passei a maior parte da minha infância em Novo Hamburgo.

Claro que nem sempre é churrasco. Às vezes é lombinho no forno, que a mãe leva horas para preparar. Em outras, é aquela lasanha especial — dessa eu sinto saudade! Independentemente, o meu almoço ou jantar estão sempre me esperando.

Portanto, a Daiani de agora também é feliz nestes encontros e celebra. Celebra uma família que se adapta. Celebra um pai que se reinventa. Celebra a presença, que é, entre todas as preciosidades da vida, o bem mais valioso. E cozinhar para alguém significa estar presente. De corpo e alma e com a mesa farta.

Pensando em quem deseja celebrar, reuni seis preparos especiais para o domingo significar casa cheia por aí também. Vem ver!

Receitas especiais para fazer no Dia dos Pais

Galinha escabelada

Galinha escabelada. Omar Freitas / Agencia RBS

Rendimento: 8 porções.

Ingredientes

1 peito de frango

1 lata de creme de leite

1 pote de requeijão

2 tomates picados

1 cebola picada

1 xícara de molho de tomate

1 dente de alho picado

300g de queijo em fatias

1 pacote de batata palha

100g de queijo parmesão ralado

Azeite de oliva

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

Cozinhe o peito de frango e desfie. Reserve. Em uma panela média, refogue em um fio de azeite de oliva a cebola e o alho até que fiquem dourados. Adicione o molho de tomate, misture bem e deixe cozinhar um pouco. Corrija o tempero com sal e pimenta, acrescente o frango desfiado e misture novamente. Adicione o creme de leite e misture até incorporar ao molho. Em um refratário, disponha o molho com a galinha e faça uma camada com o requeijão, outra com o queijo em fatias e uma terceira camada com o parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido e asse por cerca de 15 minutos ou até derreter o queijo. Tire do forno, cubra com batata-palha e sirva.

Espaguete à carbonara

Espaguete à carbonara. Anahís Vargas / Agencia RBS

Rendimento: 4 porções.

Ingredientes

500g de massa espaguete

200g bacon defumado

1 ovo inteiro

4 gemas

200g de queijo parmesão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Leve a massa para cozinhar em água fervente com sal por nove minutos. Enquanto isso, em uma frigideira, refogue o bacon cortado em tirinhas pequenas até ficar bem crocante. Em uma tigela, misture as gemas, o ovo e o queijo ralado bem fino. Tempere com pimenta a gosto. Quando a massa estiver pronta, adicione-a à frigideira com o bacon. Acrescente duas conchas da água do cozimento da massa e misture. Na sequência, em fogo baixo, acrescente a mistura de ovos e queijo à frigideira. Rapidamente, mexa bem para que forme o molho. Cuidado para o ovo não cozinhar e virar omelete! Sirva em seguida. Se necessário, tempere com mais pimenta e uma pitada de sal.

Lasanha de legumes

Lasanha de legumes. Omar Freitas / Agencia RBS

Rendimento: 8 porções.

Ingredientes

1 pacote de massa para lasanha

2 abobrinhas cortadas em cubos pequenos

2 berinjelas cortadas em cubos pequenos

1 bandeja de tomate-cereja

1 bandeja de tomate-cereja 2 cenouras levemente cozidas e cortadas em cubos pequenos

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 maço de brócolis picado

1 litro de leite

1/2 pacote de manteiga (cerca de 100g)

3/4 de xícara de farinha de trigo

Noz-moscada a gosto

Azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Tempero verde a gosto

Queijo ralado a gosto (parmesão ou muçarela)

Modo de preparo

Comece pelo molho. Em uma panela média, aqueça o leite até levantar fervura. Enquanto isso, derreta a manteiga no micro-ondas ou em uma panela pequena e misture com a farinha de trigo até formar uma pastinha homogênea. Acrescente essa mistura ao leite quente, aos poucos, mexendo sempre com um batedor de arame (fouet), até o molho engrossar e ficar cremoso. Tempere com sal e noz-moscada ralada.

4 Em outra panela, aqueça um fio de azeite de oliva e refogue a cebola e o alho. Adicione os legumes (abobrinha, berinjela, tomate-cereja, cenoura e brócolis) e refogue até ficarem macios, porém ainda firmes. Tempere com sal, pimenta-do-reino e tempero verde. Para a montagem da lasanha, em um refratário, faça camadas alternadas de molho, legumes e massa de lasanha. Repita até preencher o refratário. Finalize com uma camada de molho e polvilhe bastante queijo ralado. Se quiser, adicione fatias de muçarela por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos, ou até dourar.

Picanha com chimichurri e farofa

Picanha com chimichurri e farofa. Omar Freitas / Agencia RBS

Rendimento: 6 porções.

Ingredientes

1kg de picanha

Sal e pimenta-do-reino a gosto

2 cebolas cortadas em rodelas

Azeite de oliva a gosto

4 batatas cortadas em quatro partes

Para o chimichurri

500g de adobo (tempero uruguaio)

1/2 xícara de água quente

2 dentes de alho picados

1 pimentão vermelho picado

1 cebola roxa picada

Tempero verde a gosto

300ml de vinagre

1 xícara de azeite de oliva

Para a farofa

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher (sopa) de manteiga

1 xícara de farinha de mandioca

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Para o chimichurri (com dois dias de antecedência): passe o adobo na água quente e reserve. Em uma tigela média, misture bem o alho, o pimentão, a cebola, o tempero verde, o vinagre e o azeite. Acrescente o adobo à mistura e mexa bem. Coloque em um vidro com tampa e leve à geladeira. Reserve. Tempere a picanha com sal e pimenta. Em uma frigideira grande quente, sele a picanha já cortada em fatias grossas de cada lado, cuidando para não passar do ponto. Reserve em uma travessa. Na mesma frigideira, doure bem as cebolas com azeite de oliva. Adicione à travessa junto da picanha. Em uma panela média, cozinhe as batatas sem deixar amolecer muito. Escorra as batatas e tempere-as com azeite, sal e pimenta. Leve ao forno em uma assadeira para dourar por aproximadamente 15 minutos. Para a farofa: refogue a cebola e o alho na manteiga em uma frigideira. Aos poucos, adicione a farinha, mexendo sempre, até parecer tostada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva a picanha com as batatas, a cebola, a farofa e o chimichurri.

Nhoque de aipim com linguiça

Nhoque de aipim com linguiça. Omar Freitas / Agencia RBS

Rendimento: 6 porções.

Ingredientes

500g de aipim

1 litro de água para o cozimento do aipim

1 colher de sopa de manteiga

1 ovo

1 litro de água para o cozimento do nhoque

2 copos de farinha de trigo

1 cebola picada

1 dente de alho picado

1 kg de linguiça toscana sem pele

4 tomates picados

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, cozinhe o aipim com sal em água. Assim que o aipim cozinhar e estiver amolecido, retire a água e amasse até formar um purê. Em uma tigela grande, misture o aipim com a manteiga, o sal a gosto e o ovo. Acrescente aos poucos a farinha de trigo até dar o ponto na massa (quando começar a soltar da mão). Leve água para ferver em uma panela média para cozinhar o nhoque. Enquanto isso, disponha farinha de trigo em uma superfície lisa. Separe a massa em pequenas porções e enrole com as mãos em formato de tiras. Em seguida, faça cortes em forma de nhoque. Leve os nhoques aos poucos para cozinhar na água fervente. Deixe cozinhar por sete minutos ou até que os nhoques comecem a boiar na água. Reserve. Em uma panela média, refogue a cebola e o alho em um fio de azeite de oliva. Adicione a linguiça e deixe fritar. Acrescente os tomates e deixe cozinhar até formar um molho. Corrija o tempero com sal e pimenta e sirva com o nhoque. Se preferir, polvilhe queijo parmesão.

Torta de limão

Torta de limão. Omar Freitas / Agencia RBS

Ingredientes

200g de biscoito de maisena (metade de um pacote)

150g de manteiga

1 lata de leite condensado

1 caixa de creme de leite

Suco de 4 limões

Raspas de 2 limões

Para a cobertura

3 claras de ovo

3 colheres (sopa) de açúcar

Raspas de 2 limões

Modo de preparo

No liquidificador, triture o biscoito até obter uma farinha. Em uma tigela, coloque essa farinha de biscoito junto da manteiga em temperatura ambiente, misturando com os dedos até obter uma farofa que desgruda das mãos. Disponha essa farofa em uma forma de fundo removível, espalhando-a no fundo e nas laterais e apertando com os dedos para cobrir toda a área de maneira uniforme. Leve ao forno médio preaquecido em 180 graus por cerca de 10 minutos. Retire e reserve. Para o recheio, bata no liquidificador o leite condensado, o creme de leite, o suco e as raspas de limão até obter um creme liso e firme. Despeje sobre a massa já assada e leve à geladeira por aproximadamente 30 minutos. Para a cobertura, bata as claras em neve em uma batedeira. Acrescente o açúcar e bata até obter um ponto de suspiro, ou seja, mais firme. Desenforme a torta e coloque o suspiro por cima, com uma colher ou bico de confeiteiro. Leve ao forno rapidamente somente para que fique levemente dourado o suspiro. Acrescente as raspas de limão e leve novamente à geladeira até a hora de servir.