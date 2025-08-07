Embora não consuma carne vermelha, suína ou de aves há quase seis anos, o churrasco do meu pai segue sendo uma das minhas refeições favoritas. Tá, talvez não esta versão que escreve. Mas a Daiani de 24 anos era feliz naqueles encontros.
A mesa cheia, com a maionese da minha mãe, que é a melhor do mundo, a cozinha num entra e sai e alguém comendo em pé — mas sempre com uma cadeira sobrando —, descreve bem os domingos de Dia dos Pais na casa onde passei a maior parte da minha infância em Novo Hamburgo.
Claro que nem sempre é churrasco. Às vezes é lombinho no forno, que a mãe leva horas para preparar. Em outras, é aquela lasanha especial — dessa eu sinto saudade! Independentemente, o meu almoço ou jantar estão sempre me esperando.
Portanto, a Daiani de agora também é feliz nestes encontros e celebra. Celebra uma família que se adapta. Celebra um pai que se reinventa. Celebra a presença, que é, entre todas as preciosidades da vida, o bem mais valioso. E cozinhar para alguém significa estar presente. De corpo e alma e com a mesa farta.
Pensando em quem deseja celebrar, reuni seis preparos especiais para o domingo significar casa cheia por aí também. Vem ver!
Receitas especiais para fazer no Dia dos Pais
Galinha escabelada
Rendimento: 8 porções.
Ingredientes
- 1 peito de frango
- 1 lata de creme de leite
- 1 pote de requeijão
- 2 tomates picados
- 1 cebola picada
- 1 xícara de molho de tomate
- 1 dente de alho picado
- 300g de queijo em fatias
- 1 pacote de batata palha
- 100g de queijo parmesão ralado
- Azeite de oliva
- Sal e pimenta a gosto
Modo de preparo
- Cozinhe o peito de frango e desfie. Reserve.
- Em uma panela média, refogue em um fio de azeite de oliva a cebola e o alho até que fiquem dourados.
- Adicione o molho de tomate, misture bem e deixe cozinhar um pouco.
- Corrija o tempero com sal e pimenta, acrescente o frango desfiado e misture novamente.
- Adicione o creme de leite e misture até incorporar ao molho.
- Em um refratário, disponha o molho com a galinha e faça uma camada com o requeijão, outra com o queijo em fatias e uma terceira camada com o parmesão ralado.
- Leve ao forno preaquecido e asse por cerca de 15 minutos ou até derreter o queijo.
- Tire do forno, cubra com batata-palha e sirva.
Espaguete à carbonara
Rendimento: 4 porções.
Ingredientes
- 500g de massa espaguete
- 200g bacon defumado
- 1 ovo inteiro
- 4 gemas
- 200g de queijo parmesão
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
- Leve a massa para cozinhar em água fervente com sal por nove minutos.
- Enquanto isso, em uma frigideira, refogue o bacon cortado em tirinhas pequenas até ficar bem crocante.
- Em uma tigela, misture as gemas, o ovo e o queijo ralado bem fino. Tempere com pimenta a gosto.
- Quando a massa estiver pronta, adicione-a à frigideira com o bacon. Acrescente duas conchas da água do cozimento da massa e misture.
- Na sequência, em fogo baixo, acrescente a mistura de ovos e queijo à frigideira. Rapidamente, mexa bem para que forme o molho. Cuidado para o ovo não cozinhar e virar omelete!
- Sirva em seguida. Se necessário, tempere com mais pimenta e uma pitada de sal.
Lasanha de legumes
Rendimento: 8 porções.
Ingredientes
- 1 pacote de massa para lasanha
- 2 abobrinhas cortadas em cubos pequenos
- 2 berinjelas cortadas em cubos pequenos
1 bandeja de tomate-cereja
- 2 cenouras levemente cozidas e cortadas em cubos pequenos
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 maço de brócolis picado
- 1 litro de leite
- 1/2 pacote de manteiga (cerca de 100g)
- 3/4 de xícara de farinha de trigo
- Noz-moscada a gosto
- Azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Tempero verde a gosto
- Queijo ralado a gosto (parmesão ou muçarela)
Modo de preparo
- Comece pelo molho. Em uma panela média, aqueça o leite até levantar fervura.
- Enquanto isso, derreta a manteiga no micro-ondas ou em uma panela pequena e misture com a farinha de trigo até formar uma pastinha homogênea.
- Acrescente essa mistura ao leite quente, aos poucos, mexendo sempre com um batedor de arame (fouet), até o molho engrossar e ficar cremoso. Tempere com sal e noz-moscada ralada.
4 Em outra panela, aqueça um fio de azeite de oliva e refogue a cebola e o alho.
- Adicione os legumes (abobrinha, berinjela, tomate-cereja, cenoura e brócolis) e refogue até ficarem macios, porém ainda firmes. Tempere com sal, pimenta-do-reino e tempero verde.
- Para a montagem da lasanha, em um refratário, faça camadas alternadas de molho, legumes e massa de lasanha. Repita até preencher o refratário.
- Finalize com uma camada de molho e polvilhe bastante queijo ralado. Se quiser, adicione fatias de muçarela por cima.
- Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos, ou até dourar.
Picanha com chimichurri e farofa
Rendimento: 6 porções.
Ingredientes
- 1kg de picanha
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 2 cebolas cortadas em rodelas
- Azeite de oliva a gosto
- 4 batatas cortadas em quatro partes
Para o chimichurri
- 500g de adobo (tempero uruguaio)
- 1/2 xícara de água quente
- 2 dentes de alho picados
- 1 pimentão vermelho picado
- 1 cebola roxa picada
- Tempero verde a gosto
- 300ml de vinagre
- 1 xícara de azeite de oliva
Para a farofa
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 1 xícara de farinha de mandioca
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
- Para o chimichurri (com dois dias de antecedência): passe o adobo na água quente e reserve. Em uma tigela média, misture bem o alho, o pimentão, a cebola, o tempero verde, o vinagre e o azeite. Acrescente o adobo à mistura e mexa bem. Coloque em um vidro com tampa e leve à geladeira. Reserve.
- Tempere a picanha com sal e pimenta.
- Em uma frigideira grande quente, sele a picanha já cortada em fatias grossas de cada lado, cuidando para não passar do ponto. Reserve em uma travessa.
- Na mesma frigideira, doure bem as cebolas com azeite de oliva.
- Adicione à travessa junto da picanha.
- Em uma panela média, cozinhe as batatas sem deixar amolecer muito.
- Escorra as batatas e tempere-as com azeite, sal e pimenta.
- Leve ao forno em uma assadeira para dourar por aproximadamente 15 minutos.
- Para a farofa: refogue a cebola e o alho na manteiga em uma frigideira. Aos poucos, adicione a farinha, mexendo sempre, até parecer tostada. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
- Sirva a picanha com as batatas, a cebola, a farofa e o chimichurri.
Nhoque de aipim com linguiça
Rendimento: 6 porções.
Ingredientes
- 500g de aipim
- 1 litro de água para o cozimento do aipim
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 ovo
- 1 litro de água para o cozimento do nhoque
- 2 copos de farinha de trigo
- 1 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 kg de linguiça toscana sem pele
- 4 tomates picados
- Sal e pimenta a gosto
Modo de preparo
- Em uma panela grande, cozinhe o aipim com sal em água.
- Assim que o aipim cozinhar e estiver amolecido, retire a água e amasse até formar um purê.
- Em uma tigela grande, misture o aipim com a manteiga, o sal a gosto e o ovo.
- Acrescente aos poucos a farinha de trigo até dar o ponto na massa (quando começar a soltar da mão).
- Leve água para ferver em uma panela média para cozinhar o nhoque.
- Enquanto isso, disponha farinha de trigo em uma superfície lisa.
- Separe a massa em pequenas porções e enrole com as mãos em formato de tiras.
- Em seguida, faça cortes em forma de nhoque.
- Leve os nhoques aos poucos para cozinhar na água fervente.
- Deixe cozinhar por sete minutos ou até que os nhoques comecem a boiar na água. Reserve.
- Em uma panela média, refogue a cebola e o alho em um fio de azeite de oliva.
- Adicione a linguiça e deixe fritar.
- Acrescente os tomates e deixe cozinhar até formar um molho.
- Corrija o tempero com sal e pimenta e sirva com o nhoque. Se preferir, polvilhe queijo parmesão.
Torta de limão
Ingredientes
- 200g de biscoito de maisena (metade de um pacote)
- 150g de manteiga
- 1 lata de leite condensado
- 1 caixa de creme de leite
- Suco de 4 limões
- Raspas de 2 limões
Para a cobertura
- 3 claras de ovo
- 3 colheres (sopa) de açúcar
- Raspas de 2 limões
Modo de preparo
- No liquidificador, triture o biscoito até obter uma farinha.
- Em uma tigela, coloque essa farinha de biscoito junto da manteiga em temperatura ambiente, misturando com os dedos até obter uma farofa que desgruda das mãos.
- Disponha essa farofa em uma forma de fundo removível, espalhando-a no fundo e nas laterais e apertando com os dedos para cobrir toda a área de maneira uniforme.
- Leve ao forno médio preaquecido em 180 graus por cerca de 10 minutos. Retire e reserve.
- Para o recheio, bata no liquidificador o leite condensado, o creme de leite, o suco e as raspas de limão até obter um creme liso e firme.
- Despeje sobre a massa já assada e leve à geladeira por aproximadamente 30 minutos.
- Para a cobertura, bata as claras em neve em uma batedeira.
- Acrescente o açúcar e bata até obter um ponto de suspiro, ou seja, mais firme.
- Desenforme a torta e coloque o suspiro por cima, com uma colher ou bico de confeiteiro.
- Leve ao forno rapidamente somente para que fique levemente dourado o suspiro.
- Acrescente as raspas de limão e leve novamente à geladeira até a hora de servir.
