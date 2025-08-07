Dicas de vinhos para o Dia dos Pais. New Africa / Adobe.stock.com

O segundo domingo de agosto é motivo de encontro para muitas pessoas. Me considero uma pessoa privilegiada por ter nascido em uma família com base. Tenho um pai muito presente, que sempre nos apoiou nas decisões e ajudou no desenvolvimento familiar.

Pai de duas gurias, ele nunca nos poupou de ajudá-lo na montagem dos móveis, nas instalações em geral… Sempre fomos suas auxiliares, para aprender pelo menos o mínimo das coisas que ele faz em casa.

Nos viramos bem — acredito que minha irmã até melhor que eu na elétrica e nas montagens. Mas, até hoje, ainda sai um grito: “Paiê, me ajuda com isso?” ou “Faz isso pra mim?”. Mesmo morando em Garibaldi, ele segue sendo o melhor recurso para resolver as burocracias da vida adulta.

Meu avô, talvez sem saber, pode ter sido um dos responsáveis por eu ter escolhido estudar Enologia. Desde pequena, colocava um pouco de vinho no copo d’água e uma colherinha de açúcar para que a gente bebesse no almoço. Foi meu primeiro contato com vinho e, quem sabe, ali foram despertados meus sentidos mais aflorados.

Infelizmente, a realidade de muitos não é como a minha. Inclusive, tenho dificuldade de entender isso, visto que minha experiência com pai é a melhor que poderia imaginar. Por isso, é um fim de semana em que sempre me organizo para estar em casa, ao lado do meu pai – e, na maioria das vezes, com meus tios também. Um dia em família, para estarmos juntos e criarmos momentos.

Sendo data comercial ou não, para os pais que bebem vinho, sempre há um bom presente para ser aproveitado junto — seja no churrasco da família ou no almoço em petit comité.

Dicas de vinhos para o Dia dos Pais

Pai clássico

Para aqueles que são fiéis a rótulos, a vinícolas e às clássicas Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Malbec. Também podem ser os que adoram degustar vinhos com denominação de origem e do Velho Mundo. Clássico é clássico e não tem erro!

Pai churrasqueiro

Todo domingo é dia de churrasco — já acorda sentindo o cheiro do fogo. Enquanto organiza as carnes, também separa os vinhos. Sabe que, pela suculência da carne, um tinto com taninos vai bem. Ele joga em casa, enquanto a gente aproveita o churrasco e os rótulos.

Pai jovem

Está sempre em busca de novidades. Prefere vinhos menos alcoólicos, que não atrapalham a corrida do dia seguinte. Está aberto ao novo e conhece as madeiras brasileiras de cor, mas aceita bem um Chardonnay barricado para acompanhar o frango com salada no sábado de sol, depois do cardio do dia.

Pai que não abre mão de uma sobremesa

Vinho de sobremesa — doce e ácido — é ótimo para acompanhar o final do almoço e seguir a conversa à mesa. Entre uma colherada de doce e outra, uma taça das delícias que o mundo do vinho nos proporciona.

Pai Frighetto

Um bom Bordô na mesa farta do almoço tardio de sábado. Pode ser polenta com carne de panela no fogão a lenha ou uma taça com amendoins depois do almoço. Outra opção é o Cabernet do Albu — vinho bem feito, com ótimo custo-benefício. Afinal, o Frighetto é gringo e não paga caro nas coisas.

Independente do estilo, quem tem um pai presente precisa valorizar. Eles que se dedicaram à nossa criação e desenvolvimento — muitas vezes abrindo mão de suas prioridades para fazer as nossas acontecerem.

Um feliz Dia dos Pais para todos os pais que cumprem o seu papel — e um especial para o meu. Feliz Dia dos Pais, Frighetto!

