Patrick Hartwig / Agência RBS

Porto Alegre acaba de ganhar um novo endereço para os apaixonados por pizza e experiências gastronômicas diferentes.

O Muzza, recém-inaugurado na cidade, é uma pizzaria argentina com clima descontraído e de bairro, daqueles que convidam a ficar.

Mesas na calçada, cozinha aberta e paredes cheias de personalidade compõem o cenário perfeito para um jantar despretensioso com amigos ou um encontro casual.

Decoração do Muzza. Helena Goulart / Agência RBS

A proposta nasceu da sociedade entre dois empreendedores, sendo um deles chileno, radicado no Brasil há muitos anos, que nos recebeu com carisma e atenção em cada detalhe.

A especialidade da casa é a pizza argentina, conhecida por sua massa mais alta e fofinha, com recheios generosos.

Diferente da pizza italiana, que costuma ter massa mais fina e cobertura mais moderada, a versão portenha é robusta, farta e saborosa.

No Muzza, no entanto, ela recebeu um toque abrasileirado: segundo os sócios, a ideia foi adaptar o preparo para agradar ao público local, mantendo a essência argentina, mas equilibrando a quantidade de massa.

Letreiro do Muzza. Patrick Hartwig / Agência RBS

A experiência gastronômica

Bebida

Taça de vinho argentino. Patrick Hartwig / Agência RBS

A noite começou com uma taça de vinho tinto argentino - e vale anotar a dica: às terças-feiras, a dose é em dobro.

Entradas

Para as entradas, provamos a empanada de queijo com cebola (R$ 18), que se destacou pelo recheio abundante e sabor marcante; a Fainá La Diosa (R$ 19), feita com grão-de-bico, muito queijo e pepperoni; a Fainá Del Papa (R$ 19), que troca o pepperoni por cogumelos, oferecendo um sabor mais terroso; e as Bolitas de Ajo (R$ 20), bolinhas de massa de pizza com alho, salsinha e queijo, servidas quentinhas e irresistíveis, ideais para mergulhar no molho de tomate da casa.

Principal

Fugazza. Helena Goulart / Agência RBS

Como prato principal, a escolha foi a Fugazza (R$ 85), uma pizza clássica da Argentina com massa alta, muito bem temperada e um leve toque de pimenta que elevou o sabor. Farta e extremamente saborosa, foi o destaque da noite.

Sobremesas

Para fechar, duas sobremesas dividiram a cena: a Mafalda (R$ 20), uma fatia de pizza doce com ganache de chocolate, doce de leite e praliné.

Nunca tínhamos visto uma pizzaria servir a fatia como opção de pizza doce, o que achamos genial - assim não é preciso pedir a pizza inteira, que sairia mais caro, e ainda dá para aproveitar um docinho no final.

Já a Panqueque de Dulce de Leche (R$ 18), com recheio abundante e cobertura de açúcar queimado crocante, arrancou suspiros à mesa.

Veredito

O Muzza é daquelas descobertas que valem a visita - pela comida, pelo atendimento caloroso e pelo clima que mistura a essência portenha com a hospitalidade brasileira.

Uma pizzaria diferente, cheia de sabor e com aquela vibe boa que dá vontade de voltar.

Muzza