Panni serve brunch o dia todo. Helena Goulart / Agência RBS

Sempre achei que brunch não era muito para mim. Gosto de tomar café da manhã cedo, daqueles reforçados, para depois almoçar sem cerimônia. Mas uma visita a Panni, em Canela, mudou completamente a minha percepção sobre esse ritual entre o café e o almoço.

A experiência foi tão surpreendente que saí de lá com vontade de abrir uma franquia só para poder replicar a atmosfera aconchegante e a comida incrível que encontrei por lá.

Logo de cara, me encantei pelo cardápio – um dos mais bonitos que já vi, com design colorido e maximalista, que dá vontade de provar absolutamente tudo.

A vitrine segue a mesma lógica: croissants, pães e doces que hipnotizam o olhar e fazem pensar em levar cada item para casa.

Para completar, o espaço ainda vende peças que conquistam de imediato, como os copos pintados à mão e as xícaras divertidas em que são servidos os cafés.

E se a atmosfera já impressiona, a comida eleva ainda mais a experiência.

Nossa experiência gastronômica

Bebidas

Chá gelado de maçã e suco Yellow. Helena Goulart / Agência RBS

Começamos com o suco Yellow (R$ 20) e um chá gelado de maçã (R$ 20), ambos servidos nos copos artesanais que encantam pela delicadeza. Refrescantes e leves, foram perfeitos para abrir o apetite.

E como brunch que se preze pede café, não resistimos a um passado na hora (R$ 16), que trouxe aquele aroma reconfortante que aquece o ambiente.

Café passado. Helena Goulart / Agência RBS

Salgados

Mushroom Bagel. Helena Goulart / Agência RBS

Nos salgados, provamos o Mushroom Bagel (R$ 40), um sanduíche vegano que surpreendeu pelo sabor: cebola caramelizada, gremolata de castanha, cogumelos e cottage vegano, em uma combinação equilibrada e memorável.

Também pedimos o Benedito de salmão defumado (R$ 54), acompanhado de ovo pochê e hollandaise, que entrega a clássica elegância de um bom brunch.

Benedito de salmão defumado. Helena Goulart / Agência RBS

Doces

Tarta de Queso. Helena Goulart / Agência RBS

Para fechar, partimos para a parte doce, e aqui está o ponto alto.

A Tarta de Queso (R$ 26) veio acompanhada de calda de goiabada e vinho, em uma releitura ousada da clássica basca.

Mas o verdadeiro destaque da experiência foi o croissant (R$ 25): macio, crocante, amanteigado e irresistível. Pedimos a versão recheada com ganache de chocolate belga branco e adicional de geleia de frutas vermelhas - combinação que se tornou, sem dúvidas, o favorito do dia.

Croissant com chocolate belga branco e geleia de frutas vermelhas. Helena Goulart / Agência RBS

Veredito

A Panni é daqueles lugares que dá vontade de revisitar sempre, seja para garantir croissants para levar para casa, seja para sentar sem pressa e curtir um café tranquilo na Serra.

Uma parada obrigatória em Canela para quem valoriza boa comida, carinho nos detalhes e experiências que ficam na memória.

Panni

Endereço: Av. José Luiz Correa Pinto, 299 - 4 - São José, Canela.

Horário de funcionamento: segunda, quarta, quinta e sexta, das 10h às 18h. Sábado, das 9h às 19h. Domingo, das 9h às 15h.

@pannicanela