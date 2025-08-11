Fachada do Ottcho. Patrick Hartwig / Agência RBS

Ir a um buffet livre é sempre uma aposta segura quando o grupo é grande ou as preferências variam - ninguém sai perdendo e a mesa vira um mapa de descobertas.

Encontrar, porém, um buffet que fuja do óbvio e ofereça pratos com cuidado técnico e ingredientes de destaque é uma alegria.

Foi essa sensação que o Ottcho, na Carlos Gomes, deixou em nossa visita: um restaurante de almoço que mistura opções tradicionais com itens mais refinados, tudo em um formato acessível e generoso.

O salão do Ottcho é amplo e pensado para receber grupos grandes - por isso faz sucesso entre a clientela corporativa durante a semana - e dispõe de estacionamento, um diferencial prático no entorno da avenida.

Decoração do Ottcho. Patrick Hartwig / Agência RBS

A distribuição do buffet privilegia fluxo e organização, com estação de grelhados que permite ver a preparação dos cortes, o que agrega transparência ao serviço.

O que experimentamos

No cardápio, a convivência entre o caseiro e o caprichado se dá com naturalidade. Depois de uma passada pelas entradas e saladas frescas, optamos por combinar a massa disponível no buffet com o molho de camarão e catupiry, resultando em um prato cremoso, bem temperado e com o sabor do mar na medida certa.

Salada, massa com camarão e entrecôte. Helena Goulart / Agência RBS

A casa também traz carnes de corte mais nobre no buffet: o entrecôte, selado e fatiado na hora, apareceu macio e com coloração adequada, mostrando que o preparo a quente faz diferença mesmo em serviço self service.

Buffet de pratos quentes. Helena Goulart / Agência RBS

Entre os acompanhamentos, o purê de batata-doce merece destaque: textura aveludada e tempero na medida, é um desses itens que pedem repeteco.

Outro acerto da casa é a feijoada, servida com generosidade e linguicinha presente o suficiente para dar corpo ao prato, sem perder a leveza.

Feijoada do buffet. Helena Goulart / Agência RBS

Para quem busca algo fora do repertório típico de buffet, o Ottcho mantém também no balcão de proteínas hambúrgueres preparados na hora e uma bancada de sucos naturais - boas alternativas para crianças ou quem prefere algo mais rápido.

Suco de mix de frutas. Helena Goulart / Agência RBS

No quesito sobremesa, a simplicidade é eficaz: o pudim apareceu com cremosidade consistente e o sagu com creme ofereceu o descontraído contraste de texturas que costuma fechar bem um almoço farto.

Veredito

Para finalizar, a sensação é a de que ali se come com satisfação e sem extrapolar o orçamento - qualidade e custo-benefício que justificam a fama local.

O Ottcho se firma como opção prática e confiável para almoços de trabalho, encontros de família e programas de fim de semana.

A combinação de espaço generoso, estacionamento e um cardápio que circula entre o caseiro e o bem executado faz dele uma aposta certa quando a ideia é comer bem sem complicação.

Ottcho