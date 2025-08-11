Fachada do restaurante Amado. Patrick Hartwig / Agência RBS

No coração do Centro Histórico de Porto Alegre, mais precisamente na Rua Fernando Machado, está o Amado - um restaurante que combina técnica apurada e sabor com um ambiente acolhedor, cheio de personalidade e preços democráticos.

Sob o comando de três sócios carismáticos, o espaço se destaca não apenas pela gastronomia, mas também pelo clima afetuoso que recebe cada cliente.

Logo na entrada, o olhar é atraído pelas paredes repletas de obras e elementos de arte com inspiração brasileira, compondo um cenário que conversa com a proposta da casa.

Nossa experiência gastronômica

Cortesia

Pão pita com creme azedo. Daiani Aguiar / Agência RBS

A experiência começa com uma cortesia: pão pita assado, temperado e servido com um creme azedo, perfeito para ser compartilhado.

Entradas

Entre as entradas, provamos a caponata e o pão sabish (R$ 14); o crocante de polvilho com steak tartar (R$ 16); e o crocante de polvilho com cogumelo defumado (R$ 16) - este último, surpreendendo pela intensidade e equilíbrio de sabores.

Bebidas

Para acompanhar, o suco do dia (R$ 9), de bergamota com gengibre, refrescante e aromático, além de dois coquetéis: o Basílico (R$ 25), feito com gin, limão, xarope simples, manjericão e bergamota; e o Amadinho (R$ 25), com vodka, scrub de morango orgânico e limão. Ambos se destacaram pela leveza e pelas combinações criativas.

Principais

Galinhada. Helena Goulart / Agência RBS

Nos pratos principais, a Galinhada (R$ 29,90) chamou atenção pela suculência e riqueza de elementos: sobrecoxa desfiada, arroz cateto, sofrito, demi glace, picles de cebola roxa, aioli, mix de folhas e farofa da casa.

PF do Dia na versão vegetariana. Helena Goulart / Agência RBS

O PF do Dia (R$ 29,90), uma versão vegetariana de strogonoff, mostrou que a cremosidade e o sabor não precisam depender de proteína animal.

Entrecot. Helena Goulart / Agência RBS

Já o Entrecot (R$ 50) chegou à mesa acompanhado de molho de pimentões tostados, batata baby, chimichurri, mix de folhas, farofa da casa e mini pimentões, compondo um prato robusto e equilibrado.

Sobremesas

Chocotorta. Daiani Aguiar / Agência RBS

A sobremesa manteve o padrão de qualidade. A Chocotorta (R$ 13), feita com bolacha, café, cream cheese, doce de leite e ganache de chocolate, entregou aconchego e familiaridade.

Doce de Abóbora. Helena Goulart / Agência RBS

Já o Doce de Abóbora (R$ 13) surpreendeu pela ousadia da combinação de chantilly de iogurte, frutas frescas, abóbora e hortelã, criando um resultado delicado e refrescante.

Veredito

Com um cardápio que muda constantemente, o Amado oferece diferentes experiências a cada visita, mas mantém um elemento fixo: a sensação de estar em um espaço onde técnica e afeto se encontram.

Uma proposta que, para muitos, já transformou o restaurante em um dos patrimônios afetivos do Centro Histórico de Porto Alegre.

Amado