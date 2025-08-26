Fachada do Libertino. Patrick Hartwig / Agência RBS

Tu já imaginou almoçar ou jantar em um restaurante que muda o menu a cada dois meses, trazendo sempre novidades, ousadia e sabor? Pois essa é a proposta do Libertino, comandado pelo talentoso chef Mauri Olmi, um nome que admiro muito pela criatividade e entrega em cada detalhe.

Minha história com o Libertino começou de forma especial. Costumo sair ao menos uma vez por mês com a minha prima, Alice Furtado, para conhecer lugares diferentes e nos presentear com aquela comida de “ficar de queixo caído”.

Foi assim que descobrimos o Libertino pela primeira vez, em um jantar que nos deixou hipnotizadas com os sabores e com a própria casa. Lembro bem: experimentamos uma das sobremesas mais incríveis das nossas vidas e saímos dali já sonhando em voltar.

Leia Mais Rádio Agulha renasce na chaminé do Shopping Total em Porto Alegre

Quando minha colega Milene Magnus contou que iríamos gravar lá, não tive dúvidas: queria viver essa experiência novamente.

O Libertino fica em um casarão branco na Rua Santo Antônio. Por fora, discreto; por dentro, revela uma explosão de personalidade.

As paredes carregam arte, o salão é acolhedor e há um balcão para quem prefere assistir de perto à orquestra da cozinha, enquanto as mesas espalhadas pelo ambiente convidam tanto a encontros românticos quanto a jantares entre amigos.

É um espaço versátil, que poderia facilmente abrigar um aniversário, uma formatura ou até aquele date especial.

A gastronomia

Bebida

Espumante. Helena Goulart / Agência RBS

Para iniciar a noite, brindamos com uma espumante incrível, o Résistance brut natural branco. O frescor dela já deu o tom da experiência que viria a seguir.

Entradas

As entradas chegaram em sequência e impressionaram pelo equilíbrio de sabores e combinações inusitadas.

A burrata (R$ 87) veio acompanhada de geleia de bergamota e azeite de erva-mate - cremosa, adocicada e surpreendente.

Burrata com geleia de bergamota e azeite de erva-mate. Helena Goulart / Agência RBS

O tartar (R$ 78) com morango picado e manjericão foi um dos mais instigantes: o doce do morango confundia o cérebro, contrastando com a carne de forma ousada e deliciosa.

Tartar com morango e manjericão. Helena Goulart / Agência RBS

O espetinho de coração (R$ 64), temperado com furikake e shissô, mostrou como é possível reinventar um clássico de boteco.

Espetinho de coração com furikake e shissô. Helena Goulart / Agência RBS

A babaganoush de abobrinha com tahine e cebola frita (R$ 62) era cremosa, com notas tostadas e o crocante das cebolas fechava a colherada com o contraste perfeito.

Babaganoush de abobrinha com tahine e cebola frita. Helena Goulart / Agência RBS

Já a mandioquinha com framboesa e gorgonzola (R$ 68) trouxe intensidade e frescor, numa combinação diferente e ousada.

Purê de mandioquinha, framboesa e gorgonzola. Helena Goulart / Agência RBS

Principais

Nos pratos principais, provamos três criações do chef. O polvo com bagna cauda e batata (R$ 129) estava simplesmente perfeito: macio, saboroso e muito bem executado.

Polvo com bagna cauda e mil-folhas de batata. Helena Goulart / Agência RBS

O porco com tomates e béarnaise (R$ 89) trouxe aquele ar de comfort food, familiar e reconfortante, mas elevado a um nível de refinamento que só o Libertino sabe entregar.

Porco empanado com tomates, manjericão e béarnaise. Helena Goulart / Agência RBS

Já a cavatelli com nduja e marisco (R$ 87) foi uma explosão de sabores, intensa e levemente apimentada, mostrando a coragem da casa em ousar nos temperos.

Cavatelli com nduja e marisco. Helena Goulart / Agência RBS

Sobremesas

As sobremesas seguiram o nível. A queijadinha com abóbora em calda e requeijão (R$ 39) apareceu doce na medida, com textura aveludada e aquele perfume que pede uma colherada atrás da outra.

Queijadinha com abóbora em calda e requeijão. Helena Goulart / Agência RBS

E a focaccia servida com gelato de pão, mel e amoras (R$ 39) foi o gran finale inesperado: jogo de temperaturas, doçura elegante e memória de padaria em versão autoral - facilmente entre as melhores sobremesas que já provamos.

Helena Goulart / Agência RBS

Veredito

O Libertino é daqueles lugares que deixam marca. A cada visita, uma experiência nova. O menu muda a cada dois meses, sempre com a promessa de surpreender. E a gente, claro, já está ansiosa para voltar.

Libertino