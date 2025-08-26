GERAL

Cardápio sazonal
Notícia

Libertino encanta com menu autoral que muda a cada dois meses em casarão cheio de personalidade

Sob comando do chef Mauri Olmi, restaurante na Santo Antônio conquista pelo ambiente acolhedor e pratos criativos

Helena Goulart

Destemperados

