Fachada do Josephina. Helena Goulart / Agência RBS

A gente adora revisitar os clássicos e, dessa vez, eu e minha colega Daiani Aguiar fomos jantar no queridinho Josephina, em Gramado.

A viagem fazia parte de uma pauta, mas estávamos especialmente empolgadas porque sabíamos que ali encontraríamos aquela comida com cara de casa e o tipo de experiência que aquece a memória afetiva.

O Josephina é um restaurante cheio de história, comandado por uma família que coloca afeto em cada detalhe.

O espaço funciona em um casarão construído ainda na década de 1950 pelo bisavô dos atuais donos. Cada cantinho guarda um valor sentimental: as antigas placas do “biso”, que era dentista, os retratos da família, os sofás vintage. Tudo transborda memória e acolhimento.

E há também uma iniciativa social que torna o lugar ainda mais especial: parte dos produtos usados no cardápio vem de um centro de tratamento para dependentes químicos. É aquele tipo de detalhe que mostra como a gastronomia pode estar conectada a cuidado e transformação.

Iniciativa social do restaurante. Helena Goulart / Agência RBS

A gastronomia

Menu do Josephina. Helena Goulart / Agência RBS

Nas terças-feiras, o restaurante ganha ainda mais charme com a famosa Noite do Risoto: pediu um risoto, ganhou uma tacinha de vinho para harmonizar. Claro que não deixamos a chance passar.

Noite do risoto no Josephina. Helena Goulart / Agência RBS

De pratos, começamos pelo risoto Josephina (R$ 85), preparado com moranga, charque e crocante de couve. O sabor é exatamente aquele que remete a comida de vó, com a intensidade do charque suavizada pelo adocicado da moranga.

Risoto Josephina. Helena Goulart / Agência RBS

Também provamos o salmão em crosta de amêndoas e ervas (R$ 125), que chega à mesa acompanhado de risoto de arroz negro e molho de laranja. É uma combinação delicada e marcante, que contrasta muito bem com a cremosidade do risoto.

Risoto de arroz negro, salmão em crosta de amêndoas e ervas e molho de laranja. Daiani Aguiar / Agência RBS

E, como ninguém aqui dispensa um doce, terminamos a noite com duas sobremesas que fecharam a refeição: o brigadeiro de colher, com confeitos coloridos, e a torta de limão no copinho, que vem em um tamanho enxuto, mas certeiro para satisfazer aquela vontade de sobremesa sem exageros.

Veredito

O Josephina é um desses lugares que combinam história, sabor e acolhimento. Seja para um jantar romântico, um encontro com as amigas ou simplesmente para quem deseja comer bem em Gramado, ele segue sendo um dos ícones da cidade.

