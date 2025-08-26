A gente adora revisitar os clássicos e, dessa vez, eu e minha colega Daiani Aguiar fomos jantar no queridinho Josephina, em Gramado.
A viagem fazia parte de uma pauta, mas estávamos especialmente empolgadas porque sabíamos que ali encontraríamos aquela comida com cara de casa e o tipo de experiência que aquece a memória afetiva.
O Josephina é um restaurante cheio de história, comandado por uma família que coloca afeto em cada detalhe.
O espaço funciona em um casarão construído ainda na década de 1950 pelo bisavô dos atuais donos. Cada cantinho guarda um valor sentimental: as antigas placas do “biso”, que era dentista, os retratos da família, os sofás vintage. Tudo transborda memória e acolhimento.
E há também uma iniciativa social que torna o lugar ainda mais especial: parte dos produtos usados no cardápio vem de um centro de tratamento para dependentes químicos. É aquele tipo de detalhe que mostra como a gastronomia pode estar conectada a cuidado e transformação.
A gastronomia
Nas terças-feiras, o restaurante ganha ainda mais charme com a famosa Noite do Risoto: pediu um risoto, ganhou uma tacinha de vinho para harmonizar. Claro que não deixamos a chance passar.
De pratos, começamos pelo risoto Josephina (R$ 85), preparado com moranga, charque e crocante de couve. O sabor é exatamente aquele que remete a comida de vó, com a intensidade do charque suavizada pelo adocicado da moranga.
Também provamos o salmão em crosta de amêndoas e ervas (R$ 125), que chega à mesa acompanhado de risoto de arroz negro e molho de laranja. É uma combinação delicada e marcante, que contrasta muito bem com a cremosidade do risoto.
E, como ninguém aqui dispensa um doce, terminamos a noite com duas sobremesas que fecharam a refeição: o brigadeiro de colher, com confeitos coloridos, e a torta de limão no copinho, que vem em um tamanho enxuto, mas certeiro para satisfazer aquela vontade de sobremesa sem exageros.
Veredito
O Josephina é um desses lugares que combinam história, sabor e acolhimento. Seja para um jantar romântico, um encontro com as amigas ou simplesmente para quem deseja comer bem em Gramado, ele segue sendo um dos ícones da cidade.
Josephina
Endereço: Rua Pedro Benetti, 22 - Gramado.
Horário de funcionamento: domingo, segunda, terça e quinta, das 11h30min às 22h. Sexta e sábado, das 11h30min às 22h30min.
@josephinagramado