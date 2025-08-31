Frango cremoso no forno com batatas e ervas. Lela Zaniol / Especial

Tem receitas que carregam afeto e lembram imediatamente o clima de almoço de domingo ou um jantar especial em família.

O frango cremoso com batatas e ervas da Lela é exatamente isso: simples de preparar, mas cheio de sabor e aquele aconchego que a gente busca para encerrar a semana com gosto de casa.

Com ingredientes fáceis de encontrar e uma finalização douradinha no forno, o prato combina a maciez do frango com a cremosidade do molho e o perfume das ervas, resultando em uma receita prática, mas com cara de comida elaborada.

Perfeita para servir de 4 a 6 pessoas, é daquelas que agradam todo mundo e não exigem horas na cozinha.

Confira o passo a passo e prepare já no próximo fim de semana!

Receita prática para o final de semana em família. Lela Zaniol / Especial

Aprenda a fazer frango cremoso com batatas e ervas no forno

Frango cremoso servido. Lela Zaniol / Especial

Rendimento: 4 a 6 porções

Ingredientes

1 kg de filé de coxa e sobrecoxa de frango

4 batatas médias cortadas em cubos grandes

1 cebola grande fatiada

3 dentes de alho picados

1 colher (sopa) de mostarda

1 caixinha de creme de leite (ou nata)

1/2 xícara de requeijão cremoso

Azeite de oliva a gosto

Ervas frescas ou secas (alecrim, tomilho, sálvia)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Queijo ralado para gratinar (opcional)

Modo de preparo

Tempere o frango com sal, pimenta, alho e mostarda. Refogue rapidamente em uma frigideira bem quente com azeite, apenas para selar. Reserve. Em um refratário, espalhe as batatas temperadas com azeite, sal e ervas. Acomode o frango sobre as batatas. Misture o creme de leite com o requeijão e espalhe por cima. Finalize com a cebola fatiada e, se quiser, polvilhe queijo ralado. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Retire o papel e asse por mais 20 minutos, até dourar e gratinar.