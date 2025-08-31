Tem receitas que carregam afeto e lembram imediatamente o clima de almoço de domingo ou um jantar especial em família.
O frango cremoso com batatas e ervas da Lela é exatamente isso: simples de preparar, mas cheio de sabor e aquele aconchego que a gente busca para encerrar a semana com gosto de casa.
Com ingredientes fáceis de encontrar e uma finalização douradinha no forno, o prato combina a maciez do frango com a cremosidade do molho e o perfume das ervas, resultando em uma receita prática, mas com cara de comida elaborada.
Perfeita para servir de 4 a 6 pessoas, é daquelas que agradam todo mundo e não exigem horas na cozinha.
Confira o passo a passo e prepare já no próximo fim de semana!
Aprenda a fazer frango cremoso com batatas e ervas no forno
Rendimento: 4 a 6 porções
Ingredientes
- 1 kg de filé de coxa e sobrecoxa de frango
- 4 batatas médias cortadas em cubos grandes
- 1 cebola grande fatiada
- 3 dentes de alho picados
- 1 colher (sopa) de mostarda
- 1 caixinha de creme de leite (ou nata)
- 1/2 xícara de requeijão cremoso
- Azeite de oliva a gosto
- Ervas frescas ou secas (alecrim, tomilho, sálvia)
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Queijo ralado para gratinar (opcional)
Modo de preparo
- Tempere o frango com sal, pimenta, alho e mostarda. Refogue rapidamente em uma frigideira bem quente com azeite, apenas para selar. Reserve.
- Em um refratário, espalhe as batatas temperadas com azeite, sal e ervas.
- Acomode o frango sobre as batatas.
- Misture o creme de leite com o requeijão e espalhe por cima.
- Finalize com a cebola fatiada e, se quiser, polvilhe queijo ralado.
- Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos.
- Retire o papel e asse por mais 20 minutos, até dourar e gratinar.
