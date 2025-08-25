Festival Mondial de La Bière 2025 no Rio terá 11 cervejarias gaúchas

Festival Mondial de La Bière 2025. Mondial de la Bière / Divulgação

O Rio Grande do Sul vai invadir o Rio de Janeiro para mostrar que faz cervejas tão bem quanto faz vinhos. Ao todo, 11 cervejarias gaúchas já confirmaram presença no Mondial de La Bière 2025, que será realizado entre os dias 11 e 14 de setembro, no Pier Mauá, Centro do Rio.

De Porto Alegre irão a Doutor Duranz, a Fractal, a Malteca, a Sundog Brewing, a Sampler e a Colina. Já de outras regiões do estado, a Rabugentos, de Canoas; a Alpendorf, de Nova Petrópolis; a Mad Brew, de Caxias do Sul; a Farrabier, de São Leopoldo; e a Severa, de Santa Maria.

A edição deste ano promete. Serão mais de 1,5 mil rótulos nacionais e internacionais de 250 cervejarias de todo o Brasil, além de drinques, lançamentos exclusivos, harmonizações e experiências gastronômicas.

A participação das cervejarias do Rio Grande do Sul nesta edição do Mondial de La Bière tem um significado especial. O Sul é uma das regiões mais importantes do país quando falamos de cultura cervejeira GABRIEL PULCINO CEO do Mondial de La Bière

Ainda, Pulcino reconhece o estado gaúcho.

— Um território com tradição, excelência técnica e uma cena artesanal pulsante, marcada pela influência europeia e por um olhar genuíno para a qualidade e a inovação. Sabemos que os últimos meses foram especialmente desafiadores para o setor, e é um orgulho para nós poder ser um ponto de reestruturação, apoio e visibilidade para esses produtores.

Para o executivo, o festival é feito de e para cervejeiros. Ele entende que ter essas marcas em 2025 mostra não só a potência da curadoria, mas também a força da coletividade e da paixão que move o universo da cerveja.

O evento tem a expectativa de receber mais de 50 mil visitantes ao longo dos quatro dias. O Mondial de La Bière contará com estações open beer, atividades sensoriais, três palcos com programação simultânea, uma praça gastronômica, espaços imersivos e área kids.

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Ingresse. É possível optar pela modalidade padrão (R$ 220) ou passaporte (R$ 374) — que garante acesso aos quatro dias de programação.

Além disso, há também a experiência (R$ 350), que oferece benefícios extras, como open beer com sete rótulos rotativos, copo térmico, entrada com fast pass, ativações exclusivas e vista privilegiada do palco principal.

Mondial de La Bière 2025