A influência da imigração alemã na gastronomia gaúcha vai muito além das famosas cucas, salsichas e cervejas.
Entre os pratos que atravessaram o tempo e continuam presentes nas mesas familiares está a combinação de Frikadellen (o bolo de carne) com Bratkartoffeln (as batatas douradas com bacon).
Trazida ao Rio Grande do Sul pelos imigrantes alemães que chegaram a partir de 1824, essa receita representa bem a tradição de aproveitar ingredientes simples — carne, batatas, cebola — transformando-os em um prato reconfortante e cheio de sabor.
Fácil de fazer, essa receita rende de duas a três porções e é perfeita para compartilhar em um almoço de família ou em um jantar especial de fim de semana.
Como fazer Frikadellen e Bratkartoffeln
Ingredientes
Para o Frikadellen
- 500 g de carne bovina moída
- 200 g de massa de linguiça (sem a capa)
- 1 cebola pequena picada
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- 2 fatias de pão de forma sem casca
- 1 copo de leite (aprox. 200 ml)
- 1 ovo
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
Para o Bratkartoffeln
- 500 g de batatas
- 1 cebola média
- 50 g de bacon (opcional)
- 2 colheres de sopa de óleo ou manteiga
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo
Frikadellen
- Coloque as fatias de pão de forma de molho no copo de leite até que fiquem bem úmidas.
- Escorra o excesso de leite e amasse o pão com um garfo, formando uma pasta.
- Em uma tigela grande, coloque a carne bovina moída e a massa da linguiça.
- Adicione a cebola picada, a salsinha, o ovo e o pão umedecido.
- Tempere com sal e pimenta a gosto (lembrando que a linguiça já é salgada).
- Misture bem com as mãos até obter uma massa homogênea.
- Modele a massa em formato de bolo de carne e coloque em uma assadeira levemente untada ou forrada com papel manteiga. Se preferir, coloque em uma forma de bolo inglês para dar formato mais firme.
- Preaqueça o forno a 180 °C.
- Leve ao forno por cerca de 40 a 50 minutos, ou até que esteja bem dourado e cozido por dentro.
- Retire do forno, deixe descansar por 5 minutos antes de cortar para manter a suculência.
Bratkartoffeln
- Cozinhe as batatas com casca por uns 15 minutos (devem ficar levemente firmes).
- Escorra, deixe esfriar um pouco e corte em rodelas grossas.
- Em uma frigideira, frite o bacon até soltar gordura. Retire e reserve.
- Na mesma frigideira, adicione a cebola picada e refogue até dourar levemente. Reserve.
- Aqueça óleo ou manteiga, coloque as batatas em uma única camada e deixe dourar bem dos dois lados sem mexer muito (para criar crosta crocante).
- Adicione a cebola e o bacon de volta, tempere com sal, pimenta e finalize com salsinha.
