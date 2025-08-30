GERAL

Receitas da Lela
Notícia

Bolo de carne com batatas crocantes: tradição alemã que atravessou gerações

Clássico conhecido como Frikadellen e Bratkartoffeln remete à herança dos imigrantes germânicos no Rio Grande do Sul e ganha versão caseira para até três pessoas

Lela Zaniol

Ver perfil

Helena Goulart

Destemperados

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS