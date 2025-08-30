Frikadellen. Lela Zaniol / Especial

A influência da imigração alemã na gastronomia gaúcha vai muito além das famosas cucas, salsichas e cervejas.

Entre os pratos que atravessaram o tempo e continuam presentes nas mesas familiares está a combinação de Frikadellen (o bolo de carne) com Bratkartoffeln (as batatas douradas com bacon).

Trazida ao Rio Grande do Sul pelos imigrantes alemães que chegaram a partir de 1824, essa receita representa bem a tradição de aproveitar ingredientes simples — carne, batatas, cebola — transformando-os em um prato reconfortante e cheio de sabor.

Fácil de fazer, essa receita rende de duas a três porções e é perfeita para compartilhar em um almoço de família ou em um jantar especial de fim de semana.

Bratkartoffeln. Lela Zaniol / Especial

Como fazer Frikadellen e Bratkartoffeln

Bolo de carne com batatas e bacon. Lela Zaniol / Especial

Ingredientes

Para o Frikadellen

500 g de carne bovina moída

200 g de massa de linguiça (sem a capa)

1 cebola pequena picada

2 colheres de sopa de salsinha picada

2 fatias de pão de forma sem casca

1 copo de leite (aprox. 200 ml)

1 ovo

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Para o Bratkartoffeln

500 g de batatas

1 cebola média

50 g de bacon (opcional)

2 colheres de sopa de óleo ou manteiga

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Frikadellen

Coloque as fatias de pão de forma de molho no copo de leite até que fiquem bem úmidas. Escorra o excesso de leite e amasse o pão com um garfo, formando uma pasta. Em uma tigela grande, coloque a carne bovina moída e a massa da linguiça. Adicione a cebola picada, a salsinha, o ovo e o pão umedecido. Tempere com sal e pimenta a gosto (lembrando que a linguiça já é salgada). Misture bem com as mãos até obter uma massa homogênea. Modele a massa em formato de bolo de carne e coloque em uma assadeira levemente untada ou forrada com papel manteiga. Se preferir, coloque em uma forma de bolo inglês para dar formato mais firme. Preaqueça o forno a 180 °C. Leve ao forno por cerca de 40 a 50 minutos, ou até que esteja bem dourado e cozido por dentro. Retire do forno, deixe descansar por 5 minutos antes de cortar para manter a suculência.

Bratkartoffeln

Cozinhe as batatas com casca por uns 15 minutos (devem ficar levemente firmes). Escorra, deixe esfriar um pouco e corte em rodelas grossas. Em uma frigideira, frite o bacon até soltar gordura. Retire e reserve. Na mesma frigideira, adicione a cebola picada e refogue até dourar levemente. Reserve. Aqueça óleo ou manteiga, coloque as batatas em uma única camada e deixe dourar bem dos dois lados sem mexer muito (para criar crosta crocante). Adicione a cebola e o bacon de volta, tempere com sal, pimenta e finalize com salsinha.

Gosta de conferir receitas? Leia mais aqui.