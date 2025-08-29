Bobó de camarão baiano. Lela Zaniol / Especial

O bobó de camarão é um dos pratos mais tradicionais da culinária baiana e um verdadeiro ícone da mesa brasileira.

Cremoso, aromático e cheio de personalidade, ele combina o sabor marcante dos camarões com a delicadeza da mandioca, a cremosidade do leite de coco e o inconfundível toque do azeite de dendê.

A receita, que tem origens afro-brasileiras, carrega muito da história e da cultura da Bahia, onde os ingredientes indígenas, africanos e portugueses se misturam em harmonia.

O resultado é um prato que é ao mesmo tempo acolhedor, festivo e irresistível, perfeito para encontros de família ou um almoço especial de fim de semana.

Nesta versão, Lela ensina um bobó de camarão clássico, fácil de preparar e que rende de 6 a 8 porções. Para acompanhar, nada melhor do que arroz branco soltinho e uma farofa de dendê.

Bobó de Camarão com arroz e farofa. Lela Zaniol / Especial

Receita de Bobó de Camarão

Rendimento: 6 a 8 porções

Ingredientes

Ingredientes do Bobó de Camarão. Lela Zaniol / Especial

1 kg de camarão limpo (médio ou grande)

Suco de 1 limão

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino a gosto

800 g de mandioca (aipim ou macaxeira) descascada e cortada em pedaços

400 ml de leite de coco

3 colheres (sopa) de azeite de dendê

1 cebola grande picada

1 pimentão vermelho picado

2 tomates maduros sem pele picados

1 pimenta dedo-de-moça sem sementes picadinha (opcional)

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

Cheiro-verde e coentro picados a gosto

Modo de preparo

Tempere os camarões com sal, pimenta, alho e suco de limão. Reserve por 20 minutos. Cozinhe a mandioca em água até ficar bem macia. Retire os fiapos centrais e bata no liquidificador com o leite de coco, formando um creme liso. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola, o pimentão, o tomate e a pimenta dedo-de-moça até formar um refogado bem perfumado. Adicione os camarões e refogue rapidamente (não cozinhe demais para não endurecerem). Acrescente o creme de mandioca batido. Misture bem. Corrija o sal, adicione o azeite de dendê e cozinhe por mais 5 a 10 minutos em fogo baixo, mexendo sempre. Finalize com bastante cheiro-verde e coentro picados.

Dicas da Lela:

Lela Zaniol prepara Bobó de Camarão no Baita Sábado. Lela Zaniol / Especial

Sirva quente, acompanhado de arroz branco e farofa de dendê.

O bobó deve ter uma consistência cremosa e bem aromática.

Se quiser intensificar ainda mais o sabor, prepare um caldo com as cascas dos camarões e adicione ao prato.