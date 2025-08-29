O bobó de camarão é um dos pratos mais tradicionais da culinária baiana e um verdadeiro ícone da mesa brasileira.
Cremoso, aromático e cheio de personalidade, ele combina o sabor marcante dos camarões com a delicadeza da mandioca, a cremosidade do leite de coco e o inconfundível toque do azeite de dendê.
A receita, que tem origens afro-brasileiras, carrega muito da história e da cultura da Bahia, onde os ingredientes indígenas, africanos e portugueses se misturam em harmonia.
O resultado é um prato que é ao mesmo tempo acolhedor, festivo e irresistível, perfeito para encontros de família ou um almoço especial de fim de semana.
Nesta versão, Lela ensina um bobó de camarão clássico, fácil de preparar e que rende de 6 a 8 porções. Para acompanhar, nada melhor do que arroz branco soltinho e uma farofa de dendê.
Receita de Bobó de Camarão
Rendimento: 6 a 8 porções
Ingredientes
- 1 kg de camarão limpo (médio ou grande)
- Suco de 1 limão
- 2 dentes de alho picados
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 800 g de mandioca (aipim ou macaxeira) descascada e cortada em pedaços
- 400 ml de leite de coco
- 3 colheres (sopa) de azeite de dendê
- 1 cebola grande picada
- 1 pimentão vermelho picado
- 2 tomates maduros sem pele picados
- 1 pimenta dedo-de-moça sem sementes picadinha (opcional)
- 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
- Cheiro-verde e coentro picados a gosto
Modo de preparo
- Tempere os camarões com sal, pimenta, alho e suco de limão. Reserve por 20 minutos.
- Cozinhe a mandioca em água até ficar bem macia. Retire os fiapos centrais e bata no liquidificador com o leite de coco, formando um creme liso. Reserve.
- Em uma panela, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola, o pimentão, o tomate e a pimenta dedo-de-moça até formar um refogado bem perfumado.
- Adicione os camarões e refogue rapidamente (não cozinhe demais para não endurecerem).
- Acrescente o creme de mandioca batido. Misture bem.
- Corrija o sal, adicione o azeite de dendê e cozinhe por mais 5 a 10 minutos em fogo baixo, mexendo sempre.
- Finalize com bastante cheiro-verde e coentro picados.
Dicas da Lela:
- Sirva quente, acompanhado de arroz branco e farofa de dendê.
- O bobó deve ter uma consistência cremosa e bem aromática.
- Se quiser intensificar ainda mais o sabor, prepare um caldo com as cascas dos camarões e adicione ao prato.
