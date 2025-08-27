Sotaque Bar serve comida de boteco raiz. Helena Goulart / Agência RBS

Nos últimos anos, a cena noturna mudou bastante. Se antes as festas e baladas eram o grande ponto de encontro, hoje muita gente - especialmente os mais jovens - prefere o clima mais intimista dos barzinhos.

Brindar com os amigos, dividir comidinhas, falar da vida e rir até tarde se tornou um dos programas favoritos.

Eu mesma já fui muito do time das festas, mas aprendi o valor de um bom botequim. E foi justamente isso que encontrei ao conhecer o Sotaque Bar, na Protásio Alves.

A experiência foi tão acolhedora que parecia estar em outra cidade: em São Paulo, no Rio, ou em qualquer um daqueles lugares que abraçam, onde a conversa flui fácil e não dá vontade de ir embora.

Decoração industrial do Sotaque Bar. Patrick Hartwig / Agência RBS

O nome Sotaque não é por acaso. O bar nasceu da união entre um paulista e um garibaldense, que criaram um espaço descontraído, com cardápio cheio de brasilidade e aquela energia leve que pede mais um copo na mesa.

Decoração. Daiani Aguiar / Agência RBS

A gastronomia

Aperitivos

Quentão. Helena Goulart / Agência RBS

Para começar a noite, pedimos um quentão (R$ 15) para espantar o frio e logo chegaram os clássicos de boteco: pastel de queijo e de cogumelo (R$ 28), aipim fritinho (R$ 28), bolinho Abel Ferreira (R$ 35) — feito de pernil e aipim — e o divertido “Trem Bão, Tchê!” (R$ 35), bolinho de queijo com linguiça e molho de goiabada.

Aqui não é lugar para esperar pratos sofisticados ou técnicas elaboradas - e essa é justamente a graça. É comida de bar, daquelas que combinam com a cervejinha gelada, para dividir com o pessoal e matar a fome entre um brinde e outro.

Sanduíches

Nos sanduíches, provamos o de frango ao molho agridoce (R$ 30), o de pernil suíno (R$ 38) — nosso favorito da noite — e uma opção vegana surpreendente, de berinjela com pesto, picles e rúcula (R$ 30).

Todos com aquela pegada descomplicada, perfeitos para acompanhar a conversa solta.

Drinks

Drinks do Sotaque. Daiani Aguiar / Agência RBS

E, claro, os drinks também se destacam. O Algazarra (R$ 33), com abacaxi tostado e melado; o Old Dog Ginger Sour (R$ 28), que mistura maracujá, hibisco e gengibre; e o Banzeiro (R$ 33), cada um com personalidade própria, fecham a experiência em grande estilo.

Veredito

O Sotaque Bar é desses lugares que misturam sotaques, culturas e receitas num só endereço, mas que no fim das contas têm um objetivo simples: ser o ponto de encontro de quem valoriza boas conversas, risadas e aquele astral único que só um bar raiz consegue proporcionar.

Sotaque Bar