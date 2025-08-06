Eu adoro uma cervejinha. Quando tinha 20 e poucos anos (há quase uma década já), costumava ir com minha mãe e meu pai tomar um litrão em um bar de uma amiga, em São Leopoldo. Lá ouvíamos música, ríamos e criávamos memórias.
Pode parecer inusitado, mas era um ritual que me deixava muito feliz. Se pararmos para pensar, muitas vezes, a gastronomia nem é o motivo principal do encontro, mas sustenta a ocasião como pilar fundamental.
O que vamos comer? Precisa levar algo para beber? São perguntas que fazem parte de um roteiro afetivo que se repete em círculos de família, amizade e amores românticos.
Hoje, no Dia Internacional da Cerveja — celebrado sempre na primeira sexta-feira de agosto — escolhemos olhar para esse universo líquido com a reverência e a leveza que merece.
História da cerveja
A história da bebida se entrelaça com a da humanidade. Surgiu antes mesmo de os humanos se fixarem em moradias permanentes, quando pão e bebida fermentada já caminhavam lado a lado.
Os sumérios a chamavam de “pão líquido”, e eram as mulheres, em sua maioria, as responsáveis pela produção. Séculos depois, vieram o lúpulo, o amargor característico e as regras de pureza criadas na Baviera, que ainda inspiram a produção atual.
Cerveja artesanal em Porto Alegre
Seja em uma taça ou no clássico copo americano, a bebida ocupa um espaço generoso nas mesas há gerações. Por isso, reunimos uma seleção de lugares para tomar uma boa cerveja artesanal em Porto Alegre.
Salvador
Com vista para o Guaíba, o bar dispõe de 15 torneiras de chope, drinques autorais e cardápio variado. A premiada cervejaria da Serra ocupa um espaço moderno e envidraçado, perfeito para curtir o pôr do sol.
Além das bebidas, o menu tem de croquete a polvo no pão de sonho. Ideal para almoço, happy hour ou aquele encontrinho sem pressa.
Endereço: Av. Padre Cacique, 2.893, no bairro Cristal.
@salvadorpontal
Alcapone Cervejaria Local
Uma das pioneiras do polo cervejeiro do 4º Distrito e ideal para reunir amigos, curtir a dois ou acompanhar um jogo. O ambiente tem bar central iluminado, mesas compartilhadas e vista para a fábrica, de onde saem os chopes e as cervejas autorais, como a Red Ale e a Flow IPA.
Dá pra escolher entre pint ou meio pint e experimentar diferentes estilos. Além dos burgers e sanduíches, o cardápio conta com uma parrilla e drinques variados, mas o destaque mesmo fica por conta da cerveja fresquinha da casa.
Endereço: Travessa São José, 515, no bairro Navegantes.
@cervejaalcapone
4beer
Uma das cervejarias mais queridas de Porto Alegre, a 4Beer é parada certa no 4º Distrito. Unindo fábrica e bar, o espaço tem estilo industrial e clima descontraído, com mais de 40 torneiras que reúnem cervejas artesanais veganas produzidas ali mesmo e de marcas parceiras.
São mais de 20 estilos próprios, com opções que agradam de iniciantes a especialistas. Para acompanhar, o cardápio traz burgers, panchos e pratos perfeitos para dividir com a galera no happy hour.
Endereço: Av. Polônia, 200, no bairro São Geraldo.
@4beerpoa
Largo da Chosen
Em um charmoso casarão de esquina no 4º Distrito, o espaço tem a proposta de tornar o consumo da cerveja artesanal mais democrático. O lugar tem clima de botequim clássico, com balcão de inox e mesas de metal.
Entre os destaques, está o chopinho: cerveja leve e refrescante. No cardápio, petiscos para compartilhar, como torresmo, ovinhos de codorna e o tradicional bolovo.
Endereço: Av. São Paulo, 901, no bairro São Geraldo.
@largo.chosen
Cerveja Macuco
Fundada em 2016 por duas gurias, a Mica e a Nanda, essa cervejaria independente fica no coração do Centro Histórico de Porto Alegre. O clima é descomplicado e convidativo: tem cadeiras de praia na calçada, perfeitas para curtir uma boa cerveja artesanal ao ar livre, acompanhada de um burger caprichado.
Endereço: Rua General Auto, 267, no bairro Centro Histórico.
@cervejamacuco
Sapatista
Cerveja de qualidade e representatividade são pilares da Sapatista. Criada por mulheres e comandada pela sommelière Roberta Pierry, a casa coleciona prêmios.
Por lá, cada gole é um brinde à ancestralidade feminina e à delícia de ocupar espaços com criatividade e coragem.
Endereço: Rua João Alfredo, 557, no bairro Cidade Baixa.
@cervejasapatista
