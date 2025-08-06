Bares com cerveja artesanal em Porto Alegre. corvamar / stock.adobe.com

Eu adoro uma cervejinha. Quando tinha 20 e poucos anos (há quase uma década já), costumava ir com minha mãe e meu pai tomar um litrão em um bar de uma amiga, em São Leopoldo. Lá ouvíamos música, ríamos e criávamos memórias.

Pode parecer inusitado, mas era um ritual que me deixava muito feliz. Se pararmos para pensar, muitas vezes, a gastronomia nem é o motivo principal do encontro, mas sustenta a ocasião como pilar fundamental.

O que vamos comer? Precisa levar algo para beber? São perguntas que fazem parte de um roteiro afetivo que se repete em círculos de família, amizade e amores românticos.

Hoje, no Dia Internacional da Cerveja — celebrado sempre na primeira sexta-feira de agosto — escolhemos olhar para esse universo líquido com a reverência e a leveza que merece.

História da cerveja

A história da bebida se entrelaça com a da humanidade. Surgiu antes mesmo de os humanos se fixarem em moradias permanentes, quando pão e bebida fermentada já caminhavam lado a lado.

Os sumérios a chamavam de “pão líquido”, e eram as mulheres, em sua maioria, as responsáveis pela produção. Séculos depois, vieram o lúpulo, o amargor característico e as regras de pureza criadas na Baviera, que ainda inspiram a produção atual.

Cerveja artesanal em Porto Alegre

Seja em uma taça ou no clássico copo americano, a bebida ocupa um espaço generoso nas mesas há gerações. Por isso, reunimos uma seleção de lugares para tomar uma boa cerveja artesanal em Porto Alegre.

Salvador

Salvador, bar de cerveja em Porto Alegre. Divulgação / Famintas

Com vista para o Guaíba, o bar dispõe de 15 torneiras de chope, drinques autorais e cardápio variado. A premiada cervejaria da Serra ocupa um espaço moderno e envidraçado, perfeito para curtir o pôr do sol.

Além das bebidas, o menu tem de croquete a polvo no pão de sonho. Ideal para almoço, happy hour ou aquele encontrinho sem pressa.

Endereço: Av. Padre Cacique, 2.893, no bairro Cristal.

@salvadorpontal

Alcapone Cervejaria Local

Alcapone Cervejaria Local, no 4º Distrito, em Porto Alegre. Joana Berwanger / Especial

Uma das pioneiras do polo cervejeiro do 4º Distrito e ideal para reunir amigos, curtir a dois ou acompanhar um jogo. O ambiente tem bar central iluminado, mesas compartilhadas e vista para a fábrica, de onde saem os chopes e as cervejas autorais, como a Red Ale e a Flow IPA.

Dá pra escolher entre pint ou meio pint e experimentar diferentes estilos. Além dos burgers e sanduíches, o cardápio conta com uma parrilla e drinques variados, mas o destaque mesmo fica por conta da cerveja fresquinha da casa.

Endereço: Travessa São José, 515, no bairro Navegantes.

@cervejaalcapone

4beer

4beer, no 4º Distrito, em Porto Alegre. Alexandre Alaniz / Divulgação

Uma das cervejarias mais queridas de Porto Alegre, a 4Beer é parada certa no 4º Distrito. Unindo fábrica e bar, o espaço tem estilo industrial e clima descontraído, com mais de 40 torneiras que reúnem cervejas artesanais veganas produzidas ali mesmo e de marcas parceiras.

São mais de 20 estilos próprios, com opções que agradam de iniciantes a especialistas. Para acompanhar, o cardápio traz burgers, panchos e pratos perfeitos para dividir com a galera no happy hour.

Endereço: Av. Polônia, 200, no bairro São Geraldo.

@4beerpoa

Largo da Chosen

Largo da Chosen, no 4º Distrito, em Porto Alegre. Anahís Vargas / Agencia RBS

Em um charmoso casarão de esquina no 4º Distrito, o espaço tem a proposta de tornar o consumo da cerveja artesanal mais democrático. O lugar tem clima de botequim clássico, com balcão de inox e mesas de metal.

Entre os destaques, está o chopinho: cerveja leve e refrescante. No cardápio, petiscos para compartilhar, como torresmo, ovinhos de codorna e o tradicional bolovo.

Endereço: Av. São Paulo, 901, no bairro São Geraldo.

@largo.chosen

Cerveja Macuco

Cerveja Macuco, no Centro Histórico, em Porto Alegre. Amanda Xavier / Agencia RBS

Fundada em 2016 por duas gurias, a Mica e a Nanda, essa cervejaria independente fica no coração do Centro Histórico de Porto Alegre. O clima é descomplicado e convidativo: tem cadeiras de praia na calçada, perfeitas para curtir uma boa cerveja artesanal ao ar livre, acompanhada de um burger caprichado.

Endereço: Rua General Auto, 267, no bairro Centro Histórico.

@cervejamacuco

Sapatista

Sapatista, na Cidade Baixa, em Porto Alegre. Daiani Aguiar / Agência RBS

Cerveja de qualidade e representatividade são pilares da Sapatista. Criada por mulheres e comandada pela sommelière Roberta Pierry, a casa coleciona prêmios.

Por lá, cada gole é um brinde à ancestralidade feminina e à delícia de ocupar espaços com criatividade e coragem.

Endereço: Rua João Alfredo, 557, no bairro Cidade Baixa.

@cervejasapatista