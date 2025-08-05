5 receitas com cerveja para surpreender na cozinha

Receitas com cerveja para inovar o cardápio. Omar Freitas / Agencia RBS

Comum nas mesas de bares e restaurantes, a cerveja predomina na cena gastronômica. Ao longo do tempo, recebeu novos sabores, conquistando ainda mais fãs.

Em 2023, por exemplo, o Brasil registrou mais de 1,7 mil cervejarias ativas. Os dados divulgados pelo Anuário da Cerveja do MAPA em 2024, reforça o quanto a bebida está cada vez mais presente no cotidiano da população.

Não à toa, a cerveja também é um ingrediente valioso na cozinha. A seguir, confira cinco receitas para sair do óbvio e surpreender qualquer um. Vem ver!

Snacks de queijo

Snacks de queijo. Omar Freitas / Agencia RBS

Rendimento: de 3 a 5 porções

Ingredientes

Queijo muçarela cortado em formato de palito

Farinha de trigo para empanar

1 ovo levemente batido

Farinha panko para empanar

Óleo para fritar

Modo de preparo

Disponha a farinha de trigo, o ovo levemente batido e a farinha panko em três pratos separados. Para empanar, passe o palito de queijo na farinha de trigo, no ovo batido e, por último, na farinha panko. Repita o processo até o queijo acabar. Em uma panela, leve o óleo para aquecer. Quando estiver bem quente, frite os palitos de queijo em imersão. Reserve-os sobre um papel-toalha. Sirva os palitinhos de queijo com molho de sua preferência.

Pão de cerveja

Pão de cerveja. Omar Freitas / Agencia RBS

Rendimento: de 3 a 4 pães médios

Ingredientes

1 lata de cerveja clara em temperatura ambiente

1kg de farinha de trigo

2 ovos

2 sachês de fermento biológico seco

1 colher (sopa) de banha

1 colher (sopa) de manteiga

1 colher (sopa) de sal

2 colheres (sopa) de açúcar

150ml de água morna (aproximadamente)

1 gema de ovo batida e misturada com um fio de azeite de oliva

Sal grosso

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture todos os ingredientes (menos a gema batida e o sal grosso) até que se incorporem e forme uma massa homogênea. Sove bem por cerca de 5 minutos e reserve, deixando crescer até dobrar de volume. Essa etapa deve levar 45 minutos. Modele o pão no formato desejado e pincele-o com a gema misturada ao azeite. Disponha em uma forma para pão e salpique sal grosso por cima, levando ao forno preaquecido a 200 graus até que fique bem dourado. Assim que retirar o pão do forno, aguarde pelo menos 10 minutos para cortá-lo.

Costela de porco

Costela de porco. Omar Freitas / Agencia RBS

Rendimento: de 5 a 6 porções

Ingredientes

2kg de costela de porco (utilizamos cinco tiras finas)

1/2 xícara de mel

Alecrim a gosto

1 xícara de cachaça

1 colher (chá) de sal

Modo de preparo

Comece temperando o porco com o mel, o alecrim, a cachaça e o sal. O ideal é que tudo fique marinando por cerca de um dia. Disponha o porco em um refratário e leve-o para assar em forno preaquecido a 180 graus por três horas. Sirva ainda quente.

Picadinho de carne na cerveja

Picadinho de carne na cerveja. Lela Zaniol / Especial

Rendimento: de 3 a 4 porções

Ingredientes

1 cebola picada

1 dente de alho picado

600g de carne cortada em cubos ou em tirinhas

Sal e pimenta a gosto

1 xícara de cerveja

Temperinho verde a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, refogue a cebola e o alho. Adicione a carne, mexa e deixe dourar. Tempere com sal e pimenta a gosto. Coloque a cerveja e deixe cozinhar até formar um molho. Se necessário, corrija o tempero. Finalize com temperinho verde.

Dica da Lela: coloque um pouco de creme de leite, se preferir.

Milkshake de chocolate com cerveja

Milkshake de chocolate com cerveja. Omar Freitas / Agencia RBS

Rendimento: 1 porção individual

Ingredientes

5 colheres (sopa) de sorvete de creme

1/2 copo de cerveja preta (estilo stout)

1/2 xícara de chocolate picado

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes. Quando chegar em consistência de milk-shake, desligue e disponha a bebida em uma taça decorada com calda de chocolate.

Dica da Lela: utilizamos uma stout, a clássica cerveja preta. Esse estilo combina com pratos adocicados.

