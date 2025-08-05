5 receitas com cerveja para surpreender na cozinha

Comum nas mesas de bares e restaurantes, a cerveja predomina na cena gastronômica. Ao longo do tempo, recebeu novos sabores, conquistando ainda mais fãs.
Em 2023, por exemplo, o Brasil registrou mais de 1,7 mil cervejarias ativas. Os dados divulgados pelo Anuário da Cerveja do MAPA em 2024, reforça o quanto a bebida está cada vez mais presente no cotidiano da população.
Não à toa, a cerveja também é um ingrediente valioso na cozinha. A seguir, confira cinco receitas para sair do óbvio e surpreender qualquer um. Vem ver!
Snacks de queijo
Rendimento: de 3 a 5 porções
Ingredientes
- Queijo muçarela cortado em formato de palito
- Farinha de trigo para empanar
- 1 ovo levemente batido
- Farinha panko para empanar
Óleo para fritar
Modo de preparo
- Disponha a farinha de trigo, o ovo levemente batido e a farinha panko em três pratos separados.
- Para empanar, passe o palito de queijo na farinha de trigo, no ovo batido e, por último, na farinha panko.
- Repita o processo até o queijo acabar.
- Em uma panela, leve o óleo para aquecer. Quando estiver bem quente, frite os palitos de queijo em imersão.
- Reserve-os sobre um papel-toalha.
- Sirva os palitinhos de queijo com molho de sua preferência.
Pão de cerveja
Rendimento: de 3 a 4 pães médios
Ingredientes
- 1 lata de cerveja clara em temperatura ambiente
- 1kg de farinha de trigo
- 2 ovos
- 2 sachês de fermento biológico seco
- 1 colher (sopa) de banha
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 1 colher (sopa) de sal
- 2 colheres (sopa) de açúcar
- 150ml de água morna (aproximadamente)
- 1 gema de ovo batida e misturada com um fio de azeite de oliva
- Sal grosso
Modo de preparo
- Em uma tigela grande, misture todos os ingredientes (menos a gema batida e o sal grosso) até que se incorporem e forme uma massa homogênea.
- Sove bem por cerca de 5 minutos e reserve, deixando crescer até dobrar de volume. Essa etapa deve levar 45 minutos.
- Modele o pão no formato desejado e pincele-o com a gema misturada ao azeite.
- Disponha em uma forma para pão e salpique sal grosso por cima, levando ao forno preaquecido a 200 graus até que fique bem dourado.
- Assim que retirar o pão do forno, aguarde pelo menos 10 minutos para cortá-lo.
Costela de porco
Rendimento: de 5 a 6 porções
Ingredientes
- 2kg de costela de porco (utilizamos cinco tiras finas)
- 1/2 xícara de mel
- Alecrim a gosto
- 1 xícara de cachaça
- 1 colher (chá) de sal
Modo de preparo
- Comece temperando o porco com o mel, o alecrim, a cachaça e o sal.
- O ideal é que tudo fique marinando por cerca de um dia.
- Disponha o porco em um refratário e leve-o para assar em forno preaquecido a 180 graus por três horas.
- Sirva ainda quente.
Picadinho de carne na cerveja
Rendimento: de 3 a 4 porções
Ingredientes
- 1 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 600g de carne cortada em cubos ou em tirinhas
- Sal e pimenta a gosto
- 1 xícara de cerveja
- Temperinho verde a gosto
Modo de preparo
- Em uma panela, refogue a cebola e o alho.
- Adicione a carne, mexa e deixe dourar.
- Tempere com sal e pimenta a gosto.
- Coloque a cerveja e deixe cozinhar até formar um molho.
- Se necessário, corrija o tempero. Finalize com temperinho verde.
Dica da Lela: coloque um pouco de creme de leite, se preferir.
Milkshake de chocolate com cerveja
Rendimento: 1 porção individual
Ingredientes
- 5 colheres (sopa) de sorvete de creme
- 1/2 copo de cerveja preta (estilo stout)
- 1/2 xícara de chocolate picado
Modo de preparo
- Em um liquidificador, bata todos os ingredientes.
- Quando chegar em consistência de milk-shake, desligue e disponha a bebida em uma taça decorada com calda de chocolate.
Dica da Lela: utilizamos uma stout, a clássica cerveja preta. Esse estilo combina com pratos adocicados.
