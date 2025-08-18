Descubra 18 lugares para almoçar ou jantar no Dia dos Pais. Amanda Xavier / Agencia RBS

Tem gente que comemora com churrasco, outros preferem uma pizza ou um almoço com toque caseiro.

O importante mesmo é estar com quem a gente gosta e isso inclui pais, mães, avós, tios ou qualquer figura que ocupe esse papel na nossa vida.

Pensando nisso, preparamos uma hotlist com 18 restaurantes em Porto Alegre e arredores que são ideais para um almoço ou jantar afetivo seja no Dia dos Pais, em um domingo preguiçoso ou em qualquer ocasião especial.

Tem lugar tradicional com anos de história, casas de carne que entregam o churras dos sonhos, pizzarias estilosas e restaurantes mais sofisticados para viver uma experiência completa.

Confira a lista completa:

Lugares para almoçar ou jantar no Dia dos Pais

Gambrinus

Bolinho de bacalhau. Amanda Xavier / Agencia RBS

O restaurante mais antigo do RS (com 136 anos!) segue encantando com seus pratos portugueses e frutos do mar. Cenário ideal para um almoço com sabor e história.

Endereço: Mercado Público, 85.

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 11h às 21h. Sábado das 11h às 16h. Domingos das 11h às 15h.

@gambrinus1889

Rock's

Filé grelhado ao molho de nata e Späetzle. Anahís Vargas / Agencia RBS

Os filés são a estrela da casa, mas o späetzle gratinado é o tipo de acompanhamento que rouba a cena.

Endereço: Rua Cândido Silveira, 246.

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 17h30min às 23h30min. Sábado, das 11h30min às 15h e das 18h30min às 23h30min. Domingo, das 11h30min às 15h30min.

@rocksrestaurante

Tartare

Colchão Alemão. Amanda Xavier / Agencia RBS

Mais um ícone da culinária alemã por aqui. Clima familiar e pratos como o Colchão Alemão ou o Tartare garantem uma refeição memorável.

Endereço: Av. Mariland, 696.

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 18h às 00h. Sábado, das 12h às 15h e das 18h às 00h. Domingo, das 12h às 15h.

@tartare_poa

Amado

Strogonoff de cogumelos com chips e saladinha. Helena Goulart / Agência RBS

Restaurante democrático, descolado e com ótimo custo-benefício. Comidas simples, bem temperadas e um ambiente que já virou queridinho.

Endereço: Rua Cel. Fernando Machado, 1087.

Horário de funcionamento: todos os dias, das 12h às 15h.

@restauranteamado

Muzza

Fugazza. Helena Goulart / Agência RBS

Pizzaria argentina com massa alta e recheios generosos. Ótimo para dividir com a família em uma noite animada.

Endereço: Rua Miguel Tostes, 995.

Horário de funcionamento: terça a domingo, das 18h30min às 23h.

@muzza.argentina

Roister

Pork belly bun. Franciele Rech / Especial

Bar, restaurante e cervejaria com vibe descolada, pratos saborosos e cerveja própria. Destaque para o bun de camarão. Delicioso.

Endereço: Rua 24 de Outubro, 1454.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 11h30min às 14h30min e das 18h às 23h. Domingo, das 11h30min às 15h30min.

@roister.br

Komka

Parmegiana do Komka. Anahís Vargas / Agencia RBS

Tem o sagu mais amado da cidade e pratos que nunca decepcionam, como o xixo e o galetinho com queijo. Clássico que agrada todo mundo.

Endereço: Av. Bahia, 1275.

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 11h30min às 14h30min e das 18h30min às 22h30min. Domingo, das 11h30min às 15h.

@komkapoars

Pobre Juan

Flat Eye Steak com acompanhamento de Pappas Bravas e molhos de Mostarda Dijon, Gorgonzola e Aioli. Amanda Xavier / Agencia RBS

Casa de carnes inspirada nas parrillas argentinas. Ideal para quem quer uma refeição especial com cortes nobres e assados no ponto.

Endereço: BarraShoppingSul, Av. Diário de Notícias, 300.

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 12h às 16h e das 18h às 22h. Sábado, das 12h às 22h. Domingo, das 12h às 21h.

@restaurantepobrejuan

Machry

Massa com polpetone do Machry. Helena Goulart / Agência RBS

Na Zona Sul, o clima é de almoço sem pressa, com comida caseirinha e sobremesas que fazem qualquer um repetir.

Endereço: Rua Alm. Câmara, 300.

Horário de funcionamento: segunda, das 10h às 18h. Terça a sexta, das 8h30min às 19h30min. Sábado, das 8h30min às 20h. Domingo, das 8h30min às 19h.

@machryoficial

Iaiá Bistrô

Polvo do Iaiá. Milene Magnus / Agência RBS

Cardápio diverso com pratos baianos, vegetarianos, frutos do mar, carnes e massas. Tudo com muito sabor e personalidade brasileira.

Endereço: Rua Chavantes, 636.

Horário de funcionamento: terça a quinta, das 11h30min às 14h e das 19h às 22h. Sexta, das 11h30min às 14h e das 19h às 22h30min. Sábado, das 11h30min às 15h e das 19h às 22h30min. Domingo, das 11h30min às 15h.

@iaia_bistro

Princesa Isabel

Espeto corrido da Princesa Isabel. Amanda Xavier / Agencia RBS

Rodízio de churrasco com preço justo e tudo o que um bom domingo em família pede.

Endereço: Rua São Luís, 410.

Horário de funcionamento: segunda e terça, das 11h às 14h. Quarta a sexta, das 11h às 14h e das 19h às 22h. Sábado, das 11h às 15h e das 19h às 22h. Domingo, das 11h às 15h.

@churrascaria_princesinha

Prego

Maiale i Gnocchi alla Romana. Milene Magnus / Agência RBS

Para quem busca uma experiência mais refinada, com alma italiana e pitadas contemporâneas. Pratos criativos e bem executados.

Endereço: Rua Auxiliadora, 248.

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 19h às 23h. Sábado, das 12h às 15h30min e das 19h às 23h30min. Domingo, das 12h às 15h30min.

@pregopoa

Di Paolo

Rodízio de galeto. Helena Goulart / Agência RBS

Rodízio de galeto que é a cara do domingo. Ideal para reuniões cheias de comida afetiva e fartura.

Endereço: Av. dos Estados, 111.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 11h30min às 23h. Domingo, das 11h às 16h30min.

@dipaolobrasil

Bah

Costeleta de porco com polenta mole. Anahís Vargas / Agencia RBS

Serve cozinha regional em uma proposta sofisticada. Fica no BarraShopping, ótimo para quem quer aproveitar e resolver o presente no mesmo rolê.

Endereço: BarraShoppingSul, Av. Diário de Notícias, 300.

Horário de funcionamento: segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 22h. Sexta, das 12h às 15h e das e das 19h às 23h. Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 22h. Domingo, das 12h às 16h e das 19h às 22h.

@bah_restaurante

Rancho 141

Burger Rancheiro. Rancho 141 / Reprodução Instagram

Casa de carnes com hambúrgueres premiados. Perfeito para almoço ou jantar com a família.

Endereço: Rua Dinarte Ribeiro, 141.

Horário de funcionamento: segunda, quarta e quinta, das 11h45min às 15h e das 17h às 23h. Terça, das 9h às 23h. Sexta e sábado, das 11h45min às 00h. Domingo, das 11h45min às 23h.

@rancho_141

Salvador Brewing Co.

Buffalo Wings, Croquetes e Milanesa de filé. Gabriela Grinplastch / Especial

Cervejaria com vista para o Guaíba, gastronomia caprichada e ótimas opções de cervejas autorais. Ideal para um rolê cervejeiro.

Endereço: Pontal Shopping - Av. Padre Cacique, 2893 - sala 1008.

Horário de funcionamento: segunda a domingo, das 11h às 22h.

@salvadorpontal

20barra9

Carne e acompanhamentos do 20barra9. Anahís Vargas / Agência RBS

Especialista em cortes nobres, acompanhamentos clássicos e aquele clima de churrasco que não tem erro. Ah, e nessa data os pais serão recebidos com uma taça de vinho tinto, rótulo próprio, como boas-vindas, cortesia da casa.

Endereço: Av. Mauá, 1050.

Horário de funcionamento: terça, das 11h30min às 15h e das 17h às 23h. Quarta a sábado, das 11h30min às 23h. Domingo, das 11h30min às 22h.

@20barra9

Chica Parrilla

Batata às Natas. Amanda Xavier / Agencia RBS

Ambiente acolhedor, espaço interno e externo e carnes direto do Uruguai. Uma escolha certeira para quem gosta de parrilla.

Endereço: Rua São Manoel, 141.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 11h30min às 22h30min. Domingo, das 11h30min às 16h30min.

@chicaparrillaybar