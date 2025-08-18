Tem gente que comemora com churrasco, outros preferem uma pizza ou um almoço com toque caseiro.
O importante mesmo é estar com quem a gente gosta e isso inclui pais, mães, avós, tios ou qualquer figura que ocupe esse papel na nossa vida.
Pensando nisso, preparamos uma hotlist com 18 restaurantes em Porto Alegre e arredores que são ideais para um almoço ou jantar afetivo seja no Dia dos Pais, em um domingo preguiçoso ou em qualquer ocasião especial.
Tem lugar tradicional com anos de história, casas de carne que entregam o churras dos sonhos, pizzarias estilosas e restaurantes mais sofisticados para viver uma experiência completa.
Confira a lista completa:
Lugares para almoçar ou jantar no Dia dos Pais
Gambrinus
O restaurante mais antigo do RS (com 136 anos!) segue encantando com seus pratos portugueses e frutos do mar. Cenário ideal para um almoço com sabor e história.
Endereço: Mercado Público, 85.
Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 11h às 21h. Sábado das 11h às 16h. Domingos das 11h às 15h.
@gambrinus1889
Rock's
Os filés são a estrela da casa, mas o späetzle gratinado é o tipo de acompanhamento que rouba a cena.
Endereço: Rua Cândido Silveira, 246.
Horário de funcionamento: terça a sexta, das 17h30min às 23h30min. Sábado, das 11h30min às 15h e das 18h30min às 23h30min. Domingo, das 11h30min às 15h30min.
@rocksrestaurante
Tartare
Mais um ícone da culinária alemã por aqui. Clima familiar e pratos como o Colchão Alemão ou o Tartare garantem uma refeição memorável.
Endereço: Av. Mariland, 696.
Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 18h às 00h. Sábado, das 12h às 15h e das 18h às 00h. Domingo, das 12h às 15h.
@tartare_poa
Amado
Restaurante democrático, descolado e com ótimo custo-benefício. Comidas simples, bem temperadas e um ambiente que já virou queridinho.
Endereço: Rua Cel. Fernando Machado, 1087.
Horário de funcionamento: todos os dias, das 12h às 15h.
@restauranteamado
Muzza
Pizzaria argentina com massa alta e recheios generosos. Ótimo para dividir com a família em uma noite animada.
Endereço: Rua Miguel Tostes, 995.
Horário de funcionamento: terça a domingo, das 18h30min às 23h.
@muzza.argentina
Roister
Bar, restaurante e cervejaria com vibe descolada, pratos saborosos e cerveja própria. Destaque para o bun de camarão. Delicioso.
Endereço: Rua 24 de Outubro, 1454.
Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 11h30min às 14h30min e das 18h às 23h. Domingo, das 11h30min às 15h30min.
@roister.br
Komka
Tem o sagu mais amado da cidade e pratos que nunca decepcionam, como o xixo e o galetinho com queijo. Clássico que agrada todo mundo.
Endereço: Av. Bahia, 1275.
Horário de funcionamento: terça a sábado, das 11h30min às 14h30min e das 18h30min às 22h30min. Domingo, das 11h30min às 15h.
@komkapoars
Pobre Juan
Casa de carnes inspirada nas parrillas argentinas. Ideal para quem quer uma refeição especial com cortes nobres e assados no ponto.
Endereço: BarraShoppingSul, Av. Diário de Notícias, 300.
Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 12h às 16h e das 18h às 22h. Sábado, das 12h às 22h. Domingo, das 12h às 21h.
@restaurantepobrejuan
Machry
Na Zona Sul, o clima é de almoço sem pressa, com comida caseirinha e sobremesas que fazem qualquer um repetir.
Endereço: Rua Alm. Câmara, 300.
Horário de funcionamento: segunda, das 10h às 18h. Terça a sexta, das 8h30min às 19h30min. Sábado, das 8h30min às 20h. Domingo, das 8h30min às 19h.
@machryoficial
Iaiá Bistrô
Cardápio diverso com pratos baianos, vegetarianos, frutos do mar, carnes e massas. Tudo com muito sabor e personalidade brasileira.
Endereço: Rua Chavantes, 636.
Horário de funcionamento: terça a quinta, das 11h30min às 14h e das 19h às 22h. Sexta, das 11h30min às 14h e das 19h às 22h30min. Sábado, das 11h30min às 15h e das 19h às 22h30min. Domingo, das 11h30min às 15h.
@iaia_bistro
Princesa Isabel
Rodízio de churrasco com preço justo e tudo o que um bom domingo em família pede.
Endereço: Rua São Luís, 410.
Horário de funcionamento: segunda e terça, das 11h às 14h. Quarta a sexta, das 11h às 14h e das 19h às 22h. Sábado, das 11h às 15h e das 19h às 22h. Domingo, das 11h às 15h.
@churrascaria_princesinha
Prego
Para quem busca uma experiência mais refinada, com alma italiana e pitadas contemporâneas. Pratos criativos e bem executados.
Endereço: Rua Auxiliadora, 248.
Horário de funcionamento: terça a sexta, das 19h às 23h. Sábado, das 12h às 15h30min e das 19h às 23h30min. Domingo, das 12h às 15h30min.
@pregopoa
Di Paolo
Rodízio de galeto que é a cara do domingo. Ideal para reuniões cheias de comida afetiva e fartura.
Endereço: Av. dos Estados, 111.
Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 11h30min às 23h. Domingo, das 11h às 16h30min.
@dipaolobrasil
Bah
Serve cozinha regional em uma proposta sofisticada. Fica no BarraShopping, ótimo para quem quer aproveitar e resolver o presente no mesmo rolê.
Endereço: BarraShoppingSul, Av. Diário de Notícias, 300.
Horário de funcionamento: segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 22h. Sexta, das 12h às 15h e das e das 19h às 23h. Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 22h. Domingo, das 12h às 16h e das 19h às 22h.
@bah_restaurante
Rancho 141
Casa de carnes com hambúrgueres premiados. Perfeito para almoço ou jantar com a família.
Endereço: Rua Dinarte Ribeiro, 141.
Horário de funcionamento: segunda, quarta e quinta, das 11h45min às 15h e das 17h às 23h. Terça, das 9h às 23h. Sexta e sábado, das 11h45min às 00h. Domingo, das 11h45min às 23h.
@rancho_141
Salvador Brewing Co.
Cervejaria com vista para o Guaíba, gastronomia caprichada e ótimas opções de cervejas autorais. Ideal para um rolê cervejeiro.
Endereço: Pontal Shopping - Av. Padre Cacique, 2893 - sala 1008.
Horário de funcionamento: segunda a domingo, das 11h às 22h.
@salvadorpontal
20barra9
Especialista em cortes nobres, acompanhamentos clássicos e aquele clima de churrasco que não tem erro. Ah, e nessa data os pais serão recebidos com uma taça de vinho tinto, rótulo próprio, como boas-vindas, cortesia da casa.
Endereço: Av. Mauá, 1050.
Horário de funcionamento: terça, das 11h30min às 15h e das 17h às 23h. Quarta a sábado, das 11h30min às 23h. Domingo, das 11h30min às 22h.
@20barra9
Chica Parrilla
Ambiente acolhedor, espaço interno e externo e carnes direto do Uruguai. Uma escolha certeira para quem gosta de parrilla.
Endereço: Rua São Manoel, 141.
Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 11h30min às 22h30min. Domingo, das 11h30min às 16h30min.
@chicaparrillaybar
Independentemente de quem você decida levar pra essa refeição especial, uma coisa é certa: comida boa é um dos jeitos mais bonitos de celebrar o afeto.