Viagem de volta ao mundo na Capital: os restaurantes para provar pratos típicos de 12 países

Uma lista para quem adora sair do comum e viver uma volta ao mundo em sabor, aroma e história. Confira abaixo e embarque sem sair da cidade.

Restaurantes para provar sabores típicos de 12 países

Brasil (Nordeste)

Bobó de Camarão, do Iaiá.

Destaque também para as caipirinhas de frutas nativas e sobremesas como cocada caramelada. Vale ressaltar também o ambiente charmoso, em casa de vila com varanda, remete à praia e convida para almoços de família ou jantares a dois.

Argentina

Um pedaço de Buenos Aires em Porto Alegre: o choripán legítimo — pão artesanal com linguiça assada na lenha — faz sucesso entre quem busca um lanche rápido e saboroso, fiel à tradição dos hermanos.

Tudo é feito no capricho, da seleção dos ingredientes ao preparo na parrilla.

México

Churros, do Guacamole.

Ambiente divertido e temático, com mariachis e tequileiros, e um cardápio recheado de clássicos mexicanos. Dentre eles burritos, enchiladas e opções de nachos — como o famoso Super Nacho, que vem carregado de chilli, cheddar, bacon, milho, pico de gallo e jalapeño.

Japão

Sashimi, do Sakae's.

Pratos preparados por quem entende do assunto, respeitando técnicas japonesas e a simplicidade do preparo.

Coreia do Sul

Comida coreana do Okpo Culture.

Restaurante-bar criado por filhos de imigrantes coreanos, com menu que vai dos pratos de rua contemporâneos, como o korean fried chicken , até receitas tradicionais ( bulgogi, japchae e topokki ).

Itália

Spaghetti à carbonara, do La Villa Amalfi.

Massas clássicas, receitas típicas e ambiente acolhedor: a casa aposta em spaghetti à carbonara e al cartoccio (com frutos-do-mar), entre outras delícias.

França

Crème Brûlée do Le Cochon Volant.

Endereço de alta gastronomia francesa em Porto Alegre, o Le Cochon Volant investe em pratos clássicos, como boeuf bourguignon, magret de pato e crème brûlée, com técnica e apresentação impecáveis.

Alemanha

Filé à parmegiana, do Walter.

O filé à parmegiana é uma das estrelas do cardápio, assim como a mostarda forte artesanal e a maionese da casa.

O Walter preserva clima de boteco com história e atendimento de família.

Peru

Culinária nikkei do Isoj.

Restaurante de culinária nikkei , mistura das tradições peruana e japonesa, com cardápio assinado por chef peruano e carta de drinks autoral.

O Lomo Salteado Nikkei (filé com shitake e batata rústica) é destaque. O ambiente, em frente ao pôr do sol do Guaíba, é um convite a experiências completas.