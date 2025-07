Farofa para o churrasco. Omar Freitas / Agencia RBS

O Festival Destemperados, dentro da programação do Festival Mundial do Churrasco, que ocorre neste sábado, 5, das 14h às 22h, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia), em Porto Alegre, é muito mais do que um evento gastronômico: é um encontro de histórias, memórias e sabores que fazem parte da nossa identidade.

O fogo, a brasa e o tempo de preparo não são apenas técnicas — são rituais que nos conectam com quem somos e com quem está ao nosso redor. E se tem uma coisa que o churrasco ensina é que comida boa se faz com paciência, generosidade e companhia.

Aqui no Rio Grande do Sul, o churrasco é quase um idioma. A gente não convida para comer carne: convida para “fazer um churrasco”. E isso diz tudo. É sobre abrir a casa, preparar a churrasqueira, dividir um vinho, uma risada, um aperitivo. É sobre estender os bons encontros, celebrar a vida em volta do fogo e criar momentos que ficam guardados na memória — mais pelo afeto do que pelo corte servido.

Pensando nessa conexão tão forte, reuni acompanhamentos e complementos que podem transformar seu churrasco em casa em uma experiência completa.

Receitas para o churrasco

Choripan

Receita de choripan. Lauro Alves / Agencia RBS

6 porções/15min

Ingredientes

6 pães franceses

6 salsichões

Azeite

Modo de preparo

Corte os pães ao meio. Se desejar, aqueça-os no forno por cinco minutos antes de cortá-los. Reserve. Coloque um salsichão picado em cada metade dos pães. Leve à churrasqueira para assar até dourar. Regue os pães com azeite e sirva.

Farofa de ovo

Farofa de ovo para o churrasco. Omar Freitas / Agencia RBS

6 porções/15min

Ingredientes

5 ovos

1 e 1/2 xícara de farinha de mandioca

1 colher (sopa) de manteiga

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Derreta a manteiga em uma frigideira, quebre os ovos e faça-os mexidos, deixando pedaços médios. Aos poucos, adicione a farinha de mandioca. A ideia é que os ovos estejam envolvidos na farinha. Se achar que a farofa está muito seca, abra uma cavidade no meio da panela e coloque um pouco mais de manteiga e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto e deixe a farofa fritar um pouco, sempre mexendo para não queimar. Sirva.

Feijão mexido

Feijão mexido para o churrasco. Lauro Alves / Agencia RBS

10 porções/30min

Ingredientes

1kg de feijão preto

2 1/2 xícaras de farinha de mandioca

250g de bacon

250g de charque (dessalgado e cozido)

250g de linguiça

2 cebolas picadas

2 dentes de alho picado

2 ovos cozidos

Tempero-verde

Pimenta-do-reino a gosto

Sal a gosto

Modo de preparo

Coloque o feijão para cozinhar na panela de pressão. Em uma frigideira antiaderente, frite o bacon e a linguiça. Adicione à fritura, o alho e a cebola. Refogue. Acrescente o charque e misture bem. Reserve. Quando o feijão estiver cozido, acrescente a mistura que está na frigideira à panela. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Aos poucos, adicione a farinha de mandioca, até engrossar. Reserve. Em uma panela pequena com água, cozinhe os ovos. Pique-os e reserve. Pique o tempero-verde. Reserve. Sirva o feijão com os ovos e o tempero-verde por cima.