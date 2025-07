Nossas escolhas no Tacos Tangamandápio. Daiani Aguiar / Agência RBS

Durante uma das aulas do meu curso de Gastronomia, mergulhamos na história e na diversidade da culinária mexicana — e eu fiquei completamente fascinada.

Descobri que o milho é muito mais que um ingrediente básico por lá: é um verdadeiro símbolo cultural e espiritual.

Estima-se que o México abrigue mais de 60 variedades nativas de milho, que vão muito além do que conhecemos por aqui. Azul, branco, roxo, amarelo... o cereal aparece em preparos doces, salgados, simples ou sofisticados — das tradicionais tortillas até os mais modernos pratos de alta gastronomia.

Com essa aula fresca na memória, aproveitei uma noite de semana para sair com minha colega Daiani Aguiar e experimentar um lugar que já estava na nossa lista: o Tacos Tangamandápio, restaurante mexicano super original, que utiliza o milho como um dos ingredientes principais do seu menu e que fica ali na Avenida Plínio Brasil Milano, em Porto Alegre.

A proposta vai além da comida típica: é também uma homenagem divertida ao universo do Chaves, com ambientação temática, cores vivas e aquele clima leve que faz a gente se sentir dentro da Vila.

O que experimentamos por lá

Chegamos e já adoramos o clima descontraído. O espaço é colorido, acolhedor e cheio de referências ao seriado — das paredes aos nomes dos pratos.

E, claro, começamos como manda a tradição: com um brinde de mezcal, o primo rústico e defumado da tequila, produzido também a partir do agave. Uma dose pequena, mas potente, perfeita para abrir o apetite.

Mezcal. Helena Goulart / Agência RBS

Na sequência, pedimos dois drinks da casa: o Água de Jamaica (R$ 34), feito com hibisco e bem refrescante, e o Rum Sour (R$ 26), equilibrado e com um toque cítrico muito agradável.

Água de Jamaica e Rum Sour. Helena Goulart / Agência RBS

De entrada, não podiam faltar os nachos com guacamole, creme azedo e pico de gallo (R$ 40). Tudo super fresco, bem temperado e com os nachos crocantes na medida certa. Uma combinação simples, mas que já mostrava o cuidado da casa com os sabores tradicionais.

Nachos com guacamole, creme azedo e pico de gallo. Helena Goulart / Agência RBS

Mas foi quando chegaram os tacos que a noite realmente começou a brilhar. Provamos quatro sabores diferentes, cada um com sua identidade e sabor marcante.

O Pescado Baja (R$ 20), com tempurá de peixe e repolho roxo, era crocante por fora e delicado por dentro.

Pescado Baja. Helena Goulart / Agência RBS

O Lengua (R$ 20), feito com língua de boi super macia e suculenta, surpreendeu até quem normalmente hesita em experimentar cortes menos convencionais.

Taco Lengua. Helena Goulart / Agência RBS

O Al Pastor (R$ 20) trouxe aquela combinação clássica mexicana que a gente ama: carne de porco bem temperada com pedacinhos de abacaxi, criando um contraste agridoce delicioso.

Taco Al Pastor. Helena Goulart / Agência RBS

E, por fim, o nosso queridinho da noite: o taco de camarão (R$ 22), bem temperado, com um toque de cremosidade e pimenta na medida certa.

Helena Goulart / Agência RBS

Pra fechar, a sobremesa foi um carinho na alma: os Churros del Chavo (R$ 35), crocantes por fora, macios por dentro e servidos com um doce de leite artesanal leve e nada enjoativo. Uma releitura deliciosa do doce preferido do personagem mais amado do seriado.

Churros del Chavo. Helena Goulart / Agência RBS

Um lugar pra voltar (e levar os amigos!)

O Tacos Tangamandápio é aquele tipo de lugar que te ganha pelo conjunto da obra: comida gostosa, ambiente temático, atendimento simpático e uma proposta que mistura humor, memória afetiva e cultura mexicana com muito respeito e criatividade. E agora no inverno, os aquecedores deixam tudo ainda mais aconchegante.

Se você ainda não conhece, vale muito a visita — seja para um jantar diferente, uma noite divertida entre amigos ou um date com sabor latino. Com certeza vai sair de lá com vontade de voltar!

Tacos Tangamandápio

Endereço: Av. Plínio Brasil Milano, 20.

Horário de funcionamento: terça a sábado das 18h às 23h30min. Domingo, das 18h às 23h.

@tacostangamandapio