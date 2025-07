Helena Goulart / Agência RBS

Cresci indo a Gramado com frequência e guardo até hoje uma memória afetiva muito forte com a cidade, especialmente com o chocolate quente, que, para mim, é quase um ritual.

Ir a Gramado e não tomar pelo menos uma xícara da bebida espessa, quente e reconfortante é praticamente um crime.

Por isso, quando eu e minha colega Daiani Aguiar, estávamos por lá em busca de um lugar para fazer nosso lanche da tarde, sabíamos que precisava ser uma cafeteria especial, mas que fugisse do padrão superfaturado que costuma-se encontrar.

Foi assim que chegamos ao Sereníssima Panetteria, uma cafeteria charmosa, acolhedora e com um custo-benefício surpreendente para os padrões da cidade.

Entrar ali foi como mergulhar em um livro de romance antigo: a decoração é toda vintage, com referências delicadas à cidade de Veneza, e o ambiente tem aquela energia boa de fim de tarde com amigas, perfeito para fofocar bastante e sair de lá com o coração (e o estômago) aquecido.

Nossos pedidos

Bebidas

Começamos pelas bebidas, claro. Pedimos um café coado na hora (R$ 8)(aquele básico que nunca decepciona) e um chocolate quente cremoso com chantilly (R$ 24). A bebida veio densa, bem feita e saborosa, exatamente como uma boa lembrança da infância.

Comidas

Depois, era hora de forrar o estômago. O nosso pedido foi certeiro: um croissant recheado com presunto parma e queijo brie (R$ 36), combinação que não tem erro, e um waffle quentinho (R$ 27), servido com geleia da casa e chantilly. A massa era macia com sabor adocicado.

O Sereníssima também serve café colonial (R$ 99) e sequências de sopas (R$ 64) e massas (R$ 69), boas opções para quem quiser transformar o lanchinho em uma refeição mais completa.

Se tu, assim como eu, ama chocolate quente, adora um lugar aconchegante e não abre mão de um bom lanche com preço justo, anota essa dica. O Sereníssima é um achado daqueles que valem cada gole.

Sereníssima Panetteria