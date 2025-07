Rodízio de pizza em Porto Alegre: 3 lugares para comer até dizer chega

Rodízio de pizzas abrasileiradas. Amanda Xavier / Agencia RBS

Se a Itália visse o que a gente faz com uma pizza por aqui… talvez chorasse. Mas vamos combinar? O brasileiro não tem limites — e a criatividade nos sabores é justamente o que torna o rodízio de pizza uma verdadeira instituição gastronômica nacional. Para alguns, pode parecer heresia. Para outros (como nós), é simplesmente genial.

Doce com salgada, massa fina ou mais fofinha, calzone, hamburguinho, fondue no fim… vale tudo. O rodízio é o cenário ideal para quem quer provar de tudo um pouco e ainda sair com aquele sorriso (e barriguinha) de missão cumprida.

E se você está em Porto Alegre e quer viver essa experiência ao estilo “ninguém está preparado para os brasileiros”, aqui vão três lugares que a gente recomenda:

Onde comer rodízio de pizza em Porto Alegre?

Nono Ludovico

Pizza de carne com alho poró. Amanda Xavier / Agencia RBS

Um dos rodízios mais icônicos da Capital. É o tipo de pizzaria que merece um jejum estratégico antes de ir (risos). Clássico, com sabores requintados e com atendimento afiado, o Nono Ludovico entrega variedade, fartura e aquela vibe de pizzaria raiz, onde a mesa nunca fica vazia e sempre tem alguém chegando com uma fatia nova.

Endereço: Av. Lavras, 328.

Horário de funcionamento: terça e quarta, das 19h às 22h30min. Quinta e sexta, das 19h às 23h. Sábado, das 18h30min às 23h. Domingo, das 19h às 22h30min.

@nonoludovico

Trigo Pizzaria

Pizza de abobrinha. Jose Florencio / Trigo Pizzaria

Sabe aquele rodízio com uma pegada mais artesanal? O Trigo é o único da cidade com fermentação longa, o que deixa a massa leve e super saborosa. Os sabores são criativos e bem executados — nossos preferidos são o Carbonara e o Filé ao Funghi. Na parte doce, não tem como sair sem provar a Pistache. Uma experiência diferente e deliciosa!

Endereço: Rua Marquês do Pombal, 322.

Horário de funcionamento: todos os dias, das 18h30min às 23h.

@trigo.pizzaria

Lima’s Pizzaria

Pizza de coração. Amanda Xavier / Agencia RBS

Aqui, o lema é: quanto mais, melhor! Com mais de 70 sabores no rodízio, a Lima’s surpreende não só pela quantidade, mas também pelas surpresas do cardápio: tem calzone, mini hambúrguer e até fondue, tudo incluso no valor único. É o tipo de lugar para ir com os amigos, rir, experimentar e sair contando histórias.

Endereço: Rua Borges do Canto, 53.

Horário de funcionamento: todos os dias, das 18h30min às 00h.

@limaspizzaria304