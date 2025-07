Nhoque de batata doce do La Rouge. Amanda Xavier / Agência RBS

Alimentação à base de vegetais, mais do que uma escolha alimentar, é um posicionamento ético, ambiental e social.

Cada vez mais pessoas buscam por opções que respeitam os animais, o planeta e, ao mesmo tempo, promovem saúde e sabor.

Em Porto Alegre, um grupo crescente de restaurantes e empreendedores tem se dedicado a oferecer experiências gastronômicas veganas e vegetarianas com excelência e criatividade.

Apoiar esse movimento vai muito além de ampliar o cardápio pessoal: é fortalecer uma rede de iniciativas que promove impacto positivo na comunidade.

Pensando nisso, reunimos 16 lugares que merecem ser conhecidos — seja você adepto da alimentação vegana, vegetariana ou apenas curioso para experimentar novos sabores.

Confira a lista:

Fermentô

Pizza da Fermentô. Divulgação / Fermentô

Pizza vegana, de fermentação natural e bem recheada. Funciona por delivery e também com atendimento presencial na Cidade Baixa.

Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 381.

Horário de funcionamento: quarta a quinta, das 18h às 23h. Sexta a sábado, das 18h às 00h.

Taberna 32

Pastel de jaca. Helena Goulart / Agência RBS

Localizada no Mercado Público, oferece pratos veganos com preços acessíveis e saborosos, com foco na comida de verdade.

Endereço: segundo andar do Mercado Público de Porto Alegre.

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 11h às 22h. Sábado, das 11h às 18h. Domingo, das 11h às 15h.

Todo Cambia

Derreto. Divulgação / Todo Cambia

Especializada em lanches veganos com personalidade. Os hambúrgueres são destaque, com sabores intensos e porções generosas.

Endereço: Av. Borges de Medeiros, 1043.

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 17h às 22h.

Café Angélica

Raviolone com cogumelos, pesto e capuchinha. Marina Carvalho / Agência RBS

Cozinha farm to table com foco em ingredientes veganos, orgânicos e sazonais. O menu muda semanalmente e valoriza a produção local.

Endereço: Rua General João Telles, 301.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 11h45min às 18h30min. Domingo, das 14h às 18h30min.

Prato Verde

Prato do buffet. Amanda Xavier / Agencia RBS

Restaurante vegetariano sob a Igreja Santa Teresinha, conhecido por seus almoços temáticos — como os dias de comida mexicana ou árabe.

Endereço: Rua Santa Terezinha, 42.

Horário de funcionamento: segunda, quarta e quinta, das 11h às 14h30min. Sábado e domingo, das 11h às 15h.

Suprem

O lugar serve comida indiana vegetariana e vegana. Suprem / Divulgação

Serviço à la carte com pratos inspirados na culinária indiana e foco em ingredientes sazonais. Ideal para quem busca uma refeição equilibrada e aromática.

Endereço: Rua Santo Antônio, 877.

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 11h30min às 14h30min. Sábado e domingo, das 12h às 15h.

Verti Goodies

Cookie do Verti Goodies. Denison Fagundes / Divulgação

Doceria vegana com uma variedade de bolos, cookies e tortas. Os doces são feitos artesanalmente e estão disponíveis por encomenda ou delivery.

Donna Laura

Pastel de palmito e quibe multigrãos. Helena Goulart / Agência RBS

Com cardápio variado de lanches, refeições e sobremesas veganas, o local também trabalha com encomendas. Destaque para o croquete de lentilha e o quibe multigrãos, deliciosos.

Endereço: Rua Cel. Fernando Machado, 1164.

Horário de funcionamento: segunda a quinta, das 9h30min às 19h. Sexta, das 9h30min às 21h. Sábado, das 9h30min às 15h.

La Rouge

Almôndega do La Rouge. Amanda Xavier / Agência RBS

Uma das experiências veganas mais completas da cidade, com menu requintado e ambiente acolhedor. Trabalham apenas com ingredientes de origem vegetal.

Endereço: Av. Mariland, 1129.

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 12h às 15h. Sábado e domingo, das 12h às 16h.

Dino Forneria Vegana

Pizza Pepperoni. Divulgação / Dino Forneria Vegana

Pizzaria vegana de estilo napolitana focada em sabores clássicos. O atendimento é exclusivo via delivery.

Horário de funcionamento: sexta, sábado, domingo e segunda, das 18h às 22h.

Paraíso Bowls

Smoothie bowls. Bárbara Zarpelon / Especial

Dentro da Casa Prado, oferece smoothie bowls, saladas e sanduíches com apelo saudável. Uma ótima opção para refeições leves e rápidas.

Endereço: Rua Dinarte Ribeiro, 148.

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 11h30min às 15h e das 16h30min às 21h. Sábado e domingo, das 12h às 20h.

Sui Yuan

Prato do buffet do Sui Yuan. Patrick Santos / Agência RBS

Restaurante de culinária oriental com buffet vegetariano livre. Com grande variedade de pratos, oferece uma experiência autêntica e saborosa.

Endereço: Rua Cel. Vicente, 596.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 11h às 14h.

MilaVeg Lanches

MilaMeat acompanhada de fritas crocantes. Divulgação / MilaVeg Lanches

Com funcionamento via delivery ou presencial, a lanchonete oferece um cardápio 100% vegano, com lanches variados, refeições completas e petiscos.

Endereço: Rua Giordano Bruno, 360.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 11h às 15h e das 18h às 23h. Domingo, das 11h às 22h.

Voro Burger

Hommus vegano. Divulgação / Voro Burger

Hamburgueria delivery com lanches veganos que agradam até os carnívoros. A maionese e a batata frita são deliciosos.

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 11h30min às 14h30min e das 18h às 22h15min. Domingo, das 18h às 22h15min.

Raw

Salada do Raw. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Restaurante plant-based e livre de glúten com buffet, opções congeladas, brunch e pratos à la carte. Fica na Rua Padre Chagas.

Endereço: Rua Padre Chagas, 318.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 8h30min às 16h30min.

Moo Veggie Food

Burger do Moo Veggie Food. Divulgação / Moo Veggie

Localizado em um casarão na Demétrio Ribeiro, o restaurante oferece um cardápio vegano diversificado que inclui PFs, lanches, pizzas e sobremesas.

Endereço: Rua Demétrio Ribeiro, 685.

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 18h às 22h30min. Sábado e domingo, das 11h30min às 15h e das 18h às 22h30min.