Prego, de Porto Alegre. Milene Magnus / Agência RBS

Estar atento às novidades figura entre as principais missões do Destemperados. Não à toa, com recorrência, descobrimos lugares que abriram portas para apresentar por aqui.

De janeiro até o momento, diferentes restaurantes, cafeterias, pizzarias, sorveterias, wine bares, confeitarias, entre outros estabelecimentos, chegaram a Porto Alegre — e, claro, nós fomos conferir alguns. O que eu posso dizer: é meu trabalho (risos).

Quer receber receitas e dicas gastronômicas em primeira mão? Entre no nosso Canal do WhatsApp, siga e ative as notificações.

Onde comer em Porto Alegre?

Prego Italian Cuisine & Bar

Prego Italian Cuisine & Bar. Milene Magnus / Agência RBS

O mais novo italiano da Capital, que une clima descontraído e toques de alta gastronomia. No casarão onde era o Sette, a casa aposta em releituras de clássicos com personalidade e sabor.

O ambiente é ideal para ir a dois ou em turma. Do mesmo grupo do Guava, chegou ganhando os nossos corações. Destaque para a Burrata e a focaccia. Não saia de lá sem provar.

Endereço: Rua Auxiliadora, 248, no bairro Auxiliadora.

@pregopoa

Veja no mapa

Tom Yum

Tom Yum. Helena Goulart / Agência RBS

Em uma proposta de comida de rua, o lugar celebra a culinária tailandesa, com tempero intenso e vibe autêntica. O restaurante, comandado pelo Vinícius, que se apaixonou pela cozinha thai na Austrália, foca no delivery, mas oferece mesinhas charmosas para quem deseja ficar.

Entre os hits do cardápio estão o Pad Thai de camarão, o Yellow Curry e os pudins — o de manga é inesquecível. Prove!

Endereço: Rua Anita Garibaldi, 420, no bairro Mont'Serrat.

@tomyumpoa

Veja no mapa

Sfoglia

Sfoglia. Helena Goulart / Agência RBS

Novidade queridinha de Porto Alegre, que está fazendo fila na porta. Com produção diária de croissants artesanais, como o cruffin de doce de leite e a tarte de bergamota, a casa virou febre no Pátio Ivo Rizzo.

A ideia nasceu de uma homenagem do Yan ao avô e ganhou forma com a ajuda do chef Ronan. Vai cedo e com calma: quando acaba, só no dia seguinte.

Endereço: Rua Félix da Cunha, 1.221, no bairro Floresta.

@sfoglia.br

Veja no mapa

Ferradura Pizzaria

Ferradura Pizzaria. Patrick Hartwig / Agência RBS

A Ferradura é a nova pizzaria do Grupo Leiteria, com massa artesanal, ingredientes regionais e técnica. O nome une “ferro” e “levedura” — em uma homenagem à tradição gaúcha e à fermentação natural.

O cardápio, assinado pelos chefs Fabrício Freitas e Ícaro Conceição, aposta em sabores clássicos e autorais. No salão ou no delivery, a casa serve redondas deliciosas. Reserve espaço para as doces, porque vale a pena.

Endereço: Rua 24 de outubro, 1.557, no bairro Auxiliadora.

@ferradurapizzaria

Veja no mapa

Xox Coffee Club

Xox Coffee Club. Patrick Santos / Agência RBS

Novo café descolado do Quarto Distrito, com clima cosmopolita, decoração criativa e cardápio delicioso. Tem desde cafés clássicos até drinques com toque cítrico, como o Sunrise.

No menu, toasts caprichados, bagel com sotaque gaúcho e sobremesas como choux de pistache e banoffee nos conquistaram. Ideal para qualquer hora: um café rápido, um brunch ou uma pausa com aquela energia boa.

Endereço: Rua Álvaro Chaves, 34, no bairro Floresta.

@xoxcoffeeclub

Veja no mapa

Soft

Soft. Milene Magnus / Agência RBS

Sorveteria que transforma sorvete de máquina em experiência gourmet. Cremosos, intensos e com combinações criativas, os sabores conquistam de primeira.

Nossas sugestões são o Crunch Salted Caramel, o Red Velvet Paradise e os milkshakes caprichados. Tem potes para levar para casa e opção sem lactose. Vai lá, prova e depois nos conta o que achou, mas não esquece do caramelo com flor de sal — é divino.

Endereço: Avenida Venâncio Aires, 2, no bairro Cidade Baixa.

@soft.icecream.co

Veja no mapa

Muzza Pizzas

Muzza Pizzas. Helena Goulart / Agência RBS

Com massa alta, muito queijo e os principais ingredientes vindos da Argentina, a pizzaria de bairro valoriza a cultura portenha na comida. Tem empanadas, fainá feita com farinha de grão-de-bico, que é excelente opção para intolerantes ao glúten, e pizzas clássicas do país vizinho.

O carro-chefe é a Fugazzeta, com massa dupla e bastante muçarela e cebola assada. A carta de vinhos valoriza os rótulos argentinos, e às terças a casa oferece taça em dobro. Uma delícia colonial com sotaque hermano.

Endereço: Rua Miguel Tostes, 995, no bairro Rio Branco.

@muzza.argentina

Veja no mapa

Lucho Burger

Lucho Burger. Helena Goulart / Agência RBS

Smash burgers bem “lanhados”, cheddar derretendo e pão macio: a dica vai direto no coração de quem ama um bom lanche. Destaque para o croissant com wagyu, que une cremosidade, crocância e muito sabor.

Tem opção vegetariana, batatinhas crocantes e aquele clima descolado, perfeito para comer ali mesmo ou levar para casa. Simples, direto e delicioso – como tem que ser.

Endereço: Rua Mostardeiro, 120, loja 10, no bairro Moinhos de Vento.

@luchoburger.poa

Veja no mapa

Amado Restaurante

Amado Restaurante. Daiani Aguiar / Agência RBS

Com cardápio enxuto e criativo, o restaurante aposta em comida afetiva e democrática. Oferecem três opções de entradas, três pratos principais e duas sobremesas.

O PF, que pode ser adaptado para vegetarianos, assim como o suco do dia, é rotativo. Provamos o de bergamota com gengibre — refrescante e muito saboroso.

Aos domingos, a casa oferece menu em passos com harmonização. Bom atendimento, boa comida, bons drinques e ambiente com um astral bem brasileiro a um preço acessível. Amamos, amados!

Endereço: Rua Cel. Fernando Machado, 1.087, no bairro Centro Histórico.

@amado.restaurante

Veja no mapa

Café Musa Velutina

Café Musa Velutina. Helena Goulart / Agência RBS

Com proposta inclusiva e afetuosa, a casa serve todos os cafés com leite de aveia por padrão, mas quem preferir, pode pedir o integral. A ideia é acolher restrições e abraçar causas.

A gastronomia mistura ingredientes locais e de fora, no estilo antropofágico. Nossos favoritos foram o pão de queijo de porco e o de banana com doce de leite e queijo coalho.

A cafeteria encanta na decoração e faz querer voltar assim que saímos pela porta. É um espaço para comer e se sentir bem.

Endereço: Rua Santo Antônio, 372, no bairro Independência.

@cafemusavelutina

Veja no mapa

Janela do Vinho

Janela do Vinho. Camila Hermes / Agencia RBS

Numa rua lateral da Redenção, uma janela discreta entrega vinho com um toque de mistério: você bate o sino, faz o pedido e aguarda a mágica acontecer. A taça chega com um grissini quentinho no estilo italiano, perfeito para acompanhar.

A dica? Prove o Chardonnay da casa, cheio de personalidade e sabor. Uma experiência diferente, charmosa e deliciosa no coração de Porto Alegre.

Endereço: Travessa da Paz, 44, no bairro Cidade Baixa.

@ajaneladovinho

Veja no mapa

Península Bar

Península Bar. Natália Frighetto / Especial

Com atmosfera elegante e criativa, o novo bar mistura vinho e moda em um espaço cheio de estilo. Poltronas de design assinado, taças garimpadas e clima intimista convidam a sentar no balcão e trocar uma ideia com a Sophia, anfitriã carismática e neta do primeiro afinador de piano do Estado.

Dá para beber em taça ou pedir a garrafa. A ideia é curtir o vinho sem pressa.

Endereço: Rua Anita Garibaldi, 694, no bairro Mont'Serrat.

@obarpeninsula

Veja no mapa