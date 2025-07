Já pensou em almoçar no sétimo andar de um prédio histórico inaugurado por Getúlio Vargas em 1940, com vista para o Guaíba e buffet completo servido com pastel quentinho na mesa?

Pois esse lugar existe, se chama Demetra , e fica no coração do Centro Histórico de Porto Alegre.

A experiência começa antes mesmo do prato. O restaurante ocupa um dos andares do Palácio do Comércio, prédio centenário que conserva muitos dos traços arquitetônicos da primeira metade do século passado.